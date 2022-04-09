 YouTube заблокировал канал Госдумы РФ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.04.2022

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Мир

YouTube заблокировал канал Госдумы РФ

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, заблокировав канал парламентского ТВ России, YouTube "подписал себе приговор".

Логотип видеохостинга YouTube на разбитом экране смартфона

Сервис видеохостинга YouTube заблокировал канал парламентского телевидения Госдумы РФ - "Дума ТВ". В сообщении YouTube, опубликованном в Telegram-канале Госдумы в субботу, 9 апреля, говорится, что блокировка связана с правилами видеохостинга "в отношении ограничения экспорта и применения санкций".

По утверждениям авторов канала "Дума ТВ", он имел более 145 тысяч подписчиков, а его просмотры "суммарно набирали более 100 миллионов просмотров". В то же время в сообщении указывается, что авторы канала были готовы к его блокировкена YouTube.

Реагируя на блокировку думского канала, официальный представитель МИД России Мария Захарова, написала в своем Telegram-канале: "Судя по всему, YouTube приговор себе подписал". Она призвала пользователей сохранять контент и переносить его "побыстрее" на российские платформы.

Роскомнадзор потребовал у американской компании восстановить доступ к каналу Госдумы.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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