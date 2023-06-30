На фоне беспорядков во Франции отменили массовые мероприятия
Правительство Франции на фоне длящихся уже три ночи подряд уличных беспорядков приняло решение отменить все массовые публичные мероприятия и остановить работу наземного общественного транспорта с 21 часа по всей стране. Об этом сообщает французское информагентство AFP вечером в пятницу, 30 июня.
Кроме того, для борьбы с уличными беспорядками, вспыхнувшими вечером 27 июня в связи с гибелью от рук полицейского 17-летнего автомобилиста Наэля М., будут использованы бронированные машины жандармерии, объявила премьер-министр Франции Элизабет Борн.
В свою очередь глава МВД страны Жеральд Дарманен, выступая вечером 30 июня в эфире телеканала TF1, сообщил, что в ночь на 1 июля к обеспечению порядка на улицах будут привлечены 45 000 полицейских. Для сравнения: в предыдущую ночь, с 29 на 30 июня, для этой цели было задействовано 40 000 сотрудников полиции.
Смерть подростка от рук полицейского во Франции
Трагедия, вызвавшая во Франции столь бурную общественную реакцию, вылившуюся в некоторых городах в уличные погромы, произошла 27 июня. Во время проверки на дороге в столичном пригороде Нантер сотрудник полиции застрелил 17-летнего юношу Наэля М. Видео происшествия попало в соцсети.
38-летний полицейский, выстреливший в молодого водителя, был взят под стражу по подозрению в умышленном убийстве. Предварительное расследование показало, что им не были соблюдены условия для применения оружия полицейским.
С 27 июня ночные уличные беспорядки происходят в Париже и пригородах, а также Тулузе, Лионе и некоторых других городах Франции. С тех пор в стране были проведены сотни задержаний. В некоторых случаях полиция применяла в отношении участников беспорядков слезоточивый газ.
"В течение ночи (с 29 на 30 июня. - Ред.) полиция провела 875 задержаний, ранения и травмы получили 249 полицейских и жандармов, были повреждены 492 здания, сожжены две тысячи автомобилей, а пожарные зафиксировали по всей стране около четырех тысяч возгораний", - отмечает французское онлайн-издание Rfi.
Как пишет это СМИ со ссылкой на транспортных операторов Парижа и столичного региона Ile-de-France Mobilités и RATP, из-за нападений вандалов были сожжены около 30 автобусов и один трамвай.
В Марселе погромщики ограбили оружейный магазин, сообщила вечером 30 июня городская полиция. Были похищены несколько охотничьих ружей, однако патроны злоумышленники не забрали.
Также 30 июня поступило сообщение, что в городе Ле-Пети-Кевийи, расположенном в округе Руан на севере Франции, молодой мужчина скончался после падения с крыши супермаркета. Изначально полиция объявила, что трагический случай произошел на фоне грабежа магазина вандалами. Однако позже прокуратура Руана обнародовала сообщение, что грабежа не было, а расследование обстоятельств гибели мужчины продолжается.
Макрон осудил зачинщиков беспорядков
30 июня в Париже, в здании МВД Франции, прошло второе по счету заседание межминистерской кризисной группы. Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступивший на нем председателем, заявил об осуждении зачинщиков погромов и "тех, кто использует эту ситуацию и этот момент, чтобы пытаться разжечь беспорядки и атаковать наши (французские. - Ред.) институты".
"На них (зачинщиках беспорядков. - Ред.) лежит огромная ответственность. И я самым решительным образом осуждаю - мы все осуждаем - абсолютно нелегитимные акты чистого и неоправданного насилия", - приводит слова Макрона Rfi.
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