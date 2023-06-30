На фоне беспорядков во Франции отменили массовые мероприятия

К борьбе с погромами, начавшимися во Франции после гибели подростка от рук полицейского, будут привлечены 45 000 полицейских, сообщил глава МВД страны Дарманен.

Правительство Франции на фоне длящихся уже три ночи подряд уличных беспорядков приняло решение отменить все массовые публичные мероприятия и остановить работу наземного общественного транспорта с 21 часа по всей стране. Об этом сообщает французское информагентство AFP вечером в пятницу, 30 июня.

Кроме того, для борьбы с уличными беспорядками, вспыхнувшими вечером 27 июня в связи с гибелью от рук полицейского 17-летнего автомобилиста Наэля М., будут использованы бронированные машины жандармерии, объявила премьер-министр Франции Элизабет Борн.

В свою очередь глава МВД страны Жеральд Дарманен, выступая вечером 30 июня в эфире телеканала TF1, сообщил, что в ночь на 1 июля к обеспечению порядка на улицах будут привлечены 45 000 полицейских. Для сравнения: в предыдущую ночь, с 29 на 30 июня, для этой цели было задействовано 40 000 сотрудников полиции.

Смерть подростка от рук полицейского во Франции

Трагедия, вызвавшая во Франции столь бурную общественную реакцию, вылившуюся в некоторых городах в уличные погромы, произошла 27 июня. Во время проверки на дороге в столичном пригороде Нантер сотрудник полиции застрелил 17-летнего юношу Наэля М. Видео происшествия попало в соцсети.

38-летний полицейский, выстреливший в молодого водителя, был взят под стражу по подозрению в умышленном убийстве. Предварительное расследование показало, что им не были соблюдены условия для применения оружия полицейским.

Беспорядки на улицах Страсбурга Фото: Jean-Francois Badias/AP Photo/picture alliance

С 27 июня ночные уличные беспорядки происходят в Париже и пригородах, а также Тулузе, Лионе и некоторых других городах Франции. С тех пор в стране были проведены сотни задержаний. В некоторых случаях полиция применяла в отношении участников беспорядков слезоточивый газ.

"В течение ночи (с 29 на 30 июня. - Ред.) полиция провела 875 задержаний, ранения и травмы получили 249 полицейских и жандармов, были повреждены 492 здания, сожжены две тысячи автомобилей, а пожарные зафиксировали по всей стране около четырех тысяч возгораний", - отмечает французское онлайн-издание Rfi .

Как пишет это СМИ со ссылкой на транспортных операторов Парижа и столичного региона Ile-de-France Mobilités и RATP, из-за нападений вандалов были сожжены около 30 автобусов и один трамвай.

В Марселе погромщики ограбили оружейный магазин, сообщила вечером 30 июня городская полиция. Были похищены несколько охотничьих ружей, однако патроны злоумышленники не забрали.

Также 30 июня поступило сообщение, что в городе Ле-Пети-Кевийи, расположенном в округе Руан на севере Франции, молодой мужчина скончался после падения с крыши супермаркета. Изначально полиция объявила, что трагический случай произошел на фоне грабежа магазина вандалами. Однако позже прокуратура Руана обнародовала сообщение, что грабежа не было, а расследование обстоятельств гибели мужчины продолжается.

Макрон осудил зачинщиков беспорядков

30 июня в Париже, в здании МВД Франции, прошло второе по счету заседание межминистерской кризисной группы. Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступивший на нем председателем, заявил об осуждении зачинщиков погромов и "тех, кто использует эту ситуацию и этот момент, чтобы пытаться разжечь беспорядки и атаковать наши (французские. - Ред.) институты".

"На них (зачинщиках беспорядков. - Ред.) лежит огромная ответственность. И я самым решительным образом осуждаю - мы все осуждаем - абсолютно нелегитимные акты чистого и неоправданного насилия", - приводит слова Макрона Rfi.

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