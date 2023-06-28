Беспорядки охватили пригороды Парижа после гибели подростка

17-летний юноша за рулем автомобиля отказался остановиться по требованию дорожного патруля и был застрелен. Беспорядки охватили несколько городов в окрестностях Парижа.

Беспорядки вспыхнули в пригороде Парижа Нантере после гибели 17-летнего подростка в результате применения полицейским оружия и перекинулись на несколько соседних городов в окрестностях французской столицы, сообщает в среду, 28 июня, агентство AP. Демонстранты поджигали мусорные баки и автомобили, забрасывали машины служб экстренной помощи фейерверками, возводили баррикады на улицах. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули; по данным властей, задержано 15 человек.

Столкновения начались вскоре после того как юноша, находившийся за рулем автомобиля, отказался подчиниться требованию дорожного патруля и в результате был застрелен полицейским за отказ остановить машину. Полицейский задержан по подозрению в непредумышленном убийстве. По словам министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, после смерти молодого водителя правоохранители начали расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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