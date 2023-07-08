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Во Франции проходят марши против полицейского насилия

Жан Рофе
1 ч. назад

Акция протеста против полицейского насилия в Париже была запрещена властями в свете напряженной обстановки после многодневных погромов.

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Французская активистка Асса Траоре выступает перед собравшимися на площади Республики в Париже
Асса Траоре выступает перед собравшимися на площади Республики в ПарижеФото: Bertrand Guay/AFP/Getty Images

Жители разных городов Франции в субботу, 8 июля, вышли на марши против полицейского насилия на фоне недавнего убийства правоохранителями 17-летнего подростка и охвативших страну беспорядков.

В частности, в Страсбурге утром началось шествие с участием нескольких сотен человек, пишет агентство dpa. Протестующие несли баннер с надписью "В трауре и в гневе". Демонстрация, запланированная в Марселе, по приказу полиции была перенесена из центра города на окраины.

Еще одна акция планировалась в департаменте Валь д'Уаз к северу от Парижа. Ее должна была возглавить Асса Траоре, сестра погибшего в 2016 году при задержании Адамы Траоре. Однако власти запретили этот марш, после чего организаторы перенесли его на площадь Республики в Париже. Столичная префектура полиции также запретила демонстрацию.

В качестве причины запрета указано слишком позднее объявление об акции, из-за чего власти не могут принять меры для обеспечения общественной безопасности, а также планы проведения на площади других мероприятий. Кроме того, власти указывают на неуместность подобных акций в свете напряженной обстановки после многодневных погромов.

По данным агентства AFP, на эти выходные намечено порядка 30 манифестаций по всей стране, в том числе в Лилле, Марселе, Нанте и Страсбурге.

Беспорядки во Франции после гибели подростка от рук полицейского

Массовые беспорядки начались во Франции вечером 27 июня в связи с гибелью от рук полицейского 17-летнего водителя Наэля М. Согласно официальной версии, юноша, будучи за рулем автомобиля, отказался остановиться по требованию полицейского, из-за чего по нему был открыт огонь. Правоохранители начали расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Выстреливший в подростка полицейский был взят под стражу. Ему предъявлено обвинение в умышленном убийстве.

Почти неделю в Париже и пригородах, а также ряде других городов Франции, в том числе в Тулузе, Марселе и Страсбурге, каждую ночь происходили уличные беспорядки. В ряде населенных пунктов группы бунтовщиков грабили магазины, а также поджигали автомобили и мусорные баки. Власти распорядились задействовать десятки тысяч сотрудников полиции для охраны общественного порядка. В связи с этими событиями были проведены сотни задержаний.

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