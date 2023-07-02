Канцлер Шольц: Германия обеспокоена беспорядками во Франции

Франции не грозит нестабильность, несмотря на беспорядки после убийства полицейским подростка, заявил Олаф Шольц в интервью ARD.

Германия с беспокойством следит за событиями во Франции, где в ряде городов пятые сутки не утихают беспорядки после убийства полицейским 17-летнего подростка. Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) рассказал в летнем интервью общественно-правовой медиакомпании ARD, вышедшем в эфир в воскресенье, 2 июля.

Берлин видит во Франции "дружелюбную соседнюю страну", отметил глава немецкого правительства. Он выразил уверенность в том, что Французской Республике не грозит нестабильность, а ее президент Эмманюэль Макрон "отыщет способы обеспечить быстрое улучшение ситуации". Днем ранее глава французского государства отложил государственный визит в Германию, запланированный на 2-4 июля.

При этом Шольц не считает, что беспорядки могут вспыхнуть и в Германии. "Нет никаких признаков этого", - подчеркнул глава немецкого кабмина. Берлин многое сделал для смягчения высоких цен на энергоносители и обеспечения надежности энергоснабжения, добавил канцлер, имея в виду возможное недовольство общества энергополитикой страны.

Беспорядки во Франции

Протесты под Парижем вспыхнули в ночь на 28 июня после убийства полицейским юноши в Нантере. Подросток за рулем автомобиля отказался остановиться по требованию дорожного патруля и был застрелен. Прибывшим на место врачам не удалось спасти юношу.

Правоохранители начали расследование для выяснения обстоятельств произошедшего. Полицейский, предположительно открывший огонь по подростку, взят под стражу. Ему предъявлено обвинение в умышленном убийстве.

Позднее беспорядки распространились на несколько других городов. В ряде населенных пунктов группы бунтовщиков грабили магазины, а также поджигали автомобили и мусорные баки. Власти распорядились задействовать десятки тысяч сотрудников полиции для охраны общественного порядка. К утру 2 июля общее число задержанных превысило 2000 человек.

Бабушка юноши призвала бунтовщиков прекратить насилие

Между тем бабушка подростка обратилась к протестующим с призывом прекратить беспорядки. "Не бейте окна, не нападайте на школы и на автобусы. Остановитесь! На автобусах ездят матери, по улицам ходят матери", - приводит слова родственницы юноши французский телеканал BFM TV.

Погибшего похоронили 1 июля. На церемонию прощания прибыли несколько сотен человек. О каких-либо инцидентах у мечети, где проходило траурное мероприятие, не сообщалось.

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