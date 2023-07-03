Во Франции после 6 ночей беспорядков намечается нормализация

По данным французских властей, в ночь на 3 июля в стране были задержаны 157 человек. Беспорядки последних дней были вызваны гибелью подростка от рук полицейского.

Во Франции, где с 27 июня каждую ночь происходили беспорядки в связи с гибелью в Нантере 17-летнего подростка от рук полицейского, судя по всему, намечается нормализация ситуации. В ночь на понедельник, 3 июля, в стране в связи с нарушением порядка были задержаны всего 157 человек, в том числе 20 - в Париже, передает телеканал BFM TV .

Это значительно меньше, чем в предыдущие ночи. Так, за ночь с 1 на 2 июля, по данным министерства внутренних дел Франции, в стране было проведено 719 задержаний, из них - 194 в Париже.

По наблюдениям корреспондентов телеканала BFM TV, в ночь на 3 июля на центральной улице столицы, где с 27 июня полиция следила за соблюдением порядка в усиленном составе, напряженных ситуаций зафиксировано не было.

Между тем французская медиакомпания Rfi приводит оценку неназванного собеседника правительственных кругов, который полагает, что Франция "еще не окончательно разобралась с этой ситуацией и мы (власти Франции. - Ред.) должны сконцентрироваться на событиях ближайших часов".

Макрон встретится с представителями парламента

Вечером 2 июля пресс-служба Елисейского дворца сообщила, что президент Франции Эмманюэль Макрон 3 июля обсудит ситуацию вокруг беспорядков с председательницей Национального собрания Яэль Брон-Пиве и председателем Сената Жераром Ларше, а 4 июля проведет встречу на ту же тему с мэрами более 220 городов и коммун страны. Кроме того, Макрон поручил премьер-министру Франции Элизабет Борн провести 3 июля встречу с главами парламентских фракций.

Глава французского государства "намерен начать тщательную и долгосрочную работу, чтобы понять причины, которые привели к этим событиям", - говорилось далее в сообщении.

Беспорядки во Франции после гибели подростка от руки полицейского

Массовые уличные беспорядки начались во Франции вечером 27 июня в связи с гибелью от рук полицейского 17-летнего водителя Наэля М. Согласно официальной версии, юноша, будучи за рулем автомобиля, отказался остановиться по требованию полицейского, из-за чего по нему был открыт огонь. Правоохранители начали расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Выстреливший в подростка полицейский был взят под стражу. Ему предъявлено обвинение в умышленном убийстве.

С 27 июня каждую ночь в Париже и пригородах, а также ряде других городов Франции, в том числе в Тулузе, Марселе и Страсбурге, происходили массовые уличные беспорядки. В ряде населенных пунктов группы бунтовщиков грабили магазины, а также поджигали автомобили и мусорные баки. Власти распорядились задействовать десятки тысяч сотрудников полиции для охраны общественного порядка. В связи с этими событиями были проведены сотни задержаний.

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