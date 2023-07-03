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Охватившие Францию беспорядки достигли Швейцарии

Дмитрий Вачедин
20 мин. назад

В Лозанне около сотни подростков вступили в столкновения с полицией. 7 человек, из них 6 несовершеннолетних, были задержаны.

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Полиция в Лозанне
Полиция в ЛозаннеФото: Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/picture alliance

Охватившие Францию беспорядки, начавшиеся после гибели 17-летнего подростка, которого застрелил полицейский, распространились и на Швейцарию, сообщает в воскресенье, 2 июля, агентство AFP. Больше сотни подростков и молодых людей собрались вечером в субботу в центре Лозанны после призывов в социальных сетях - они разбивали стекла в окнах и бросали камни в сотрудников полиции. По данным швейцарской полиции, были задержаны 7 человек, из них 6 несовершеннолетних. О ранениях не сообщается.

Беспорядки во Франции не утихают 

3 июля президент Франции Эмманюэль Макрон собирается встретиться с депутатами французского парламента и мэрами 220 городов и комунн, которые были затронуты беспорядками. Из-за ситуации в стране он перенес намеченный на понедельник визит в Германию. Поводом для протестов стала гибель 17-летнего подростка, которого застрелил полицейский.

Согласно официальной версии, юноша, будучи за рулем автомобиля, отказался остановиться по требованию полицейского, из-за чего по нему был открыт огонь. Правоохранители начали расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Выстреливший в подростка полицейский был взят под стражу. Ему предъявлено обвинение в умышленном убийстве.

Число задержанных в связи с беспорядками каждые сутки исчислялось сотнями - только в ночь на воскресенье было задержано как минимум 719 человек. При этом последнюю ночь беспорядков СМИ называют относительно "тихой", инцидентов также не было зафиксировано на церемонии прощания с убитым, прошедшей в мечети в Нантере. 

На фоне беспорядков во Франции отменены все культурные мероприятия и остановлена работа общественного транспорта, а к борьбе с погромами привлечены 45 000 полицейских. Однако в Париже не планируется вводить ЧП, указал префект столицы.

Макрон призывал протестующих помнить о своей ответственности

30 июня президент Макрон, выступая на заседании созванной в связи с беспорядками межминистерской кризисной группы, осудил зачинщиков погромов и "тех, кто использует эту ситуацию и этот момент, чтобы пытаться разжечь беспорядки и атаковать наши (французские. - Ред.) институты". "На них лежит огромная ответственность. И я самым решительным образом осуждаю - мы все осуждаем - абсолютно нелегитимные акты чистого и неоправданного насилия", - приводит слова Макрона Rfi.

Ранее в июне Париж обвинял в распространении дезинформации Москву. Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что государственные или связанные с властями РФ структуры, в частности российские посольства и культурные центры, связаны с сетью фейковых интернет-сайтов, маскирующихся под французские правительственные ресурсы с целью распространения дезинформации, а также фейковыми профилями в соцсетях.

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