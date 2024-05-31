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Берлин разрешил Киеву бить по целям в РФ немецким оружием

Жан Рофе
31 мая 2024 г.

Украина имеет право в соответствии с международным правом защищаться от нападений России, заявил пресс-секретарь правительства ФРГ. Это связано с наступлением армии РФ под Харьковом.

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Немецкая самоходная артиллерийская установка PzH 2000 на линии фронта в Донбассе (фото из архива)
Немецкая самоходная артиллерийская установка PzH 2000 на линии фронта в Донбассе (фото из архива)Фото: REUTERS

Правительство ФРГ дало разрешение Украине использовать поставляемое ей Германией оружие для нанесения ударов по целям на территории России, заявил официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) в пятницу, 31 мая. "Вместе с нашими ближайшими союзниками и в тесном диалоге с украинским правительством мы постоянно корректируем нашу поддержку в соответствии с развитием военных действий", - сказал он.

По словам Хебештрайта, в последние недели Украина подвергалась нападениям, в частности, в Харьковской области , которые "готовились, координировались и осуществлялись" с позиций, непосредственно прилегающих к российской границе. "Вместе мы убеждены, что Украина имеет право в соответствии с международным правом защищаться от этих нападений", - подчеркнул он.

Германия, которая занимает второе после США место по объему оказываемой Украине военной помощи, поставила в страну большое количество военной техники, включая тяжелую артиллерию и ракетные установки. Однако до сих пор Берлин отказывался разрешать Киеву использовать немецкое оружие для нанесения ударов по российским целям, опасаясь эскалации конфликта.

США также разрешили применять их оружие по России

Накануне американское издание Politico и телеканал CNN сообщили, что администрация президента США, следуя указанию Джо Байдена, негласно разрешила Украине наносить удары с использованием американского оружия по территории РФ, но "исключительно на границе с Харьковской областью" с целью защитить Харьков, подвергающийся атакам российских войск.

Эту информацию в пятницу подтвердил газете The Guardian пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров. "Это значительно усилит нашу способность противодействовать российским попыткам наступать через границу", - отметил он.

Выступая в пятницу в Праге, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал решение США ослабить ограничения на использование поставляемого Украине оружия для ударов по российской территории. Он подчеркнул, что "Украина имеет право на самооборону, и это включает в себя право атаковать законные военные объекты на территории России".

 

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