Вице-канцлер Хабек: "Борьба украинцев - это и наше дело"

КонфликтыГерманияВице-канцлер Хабек: "Борьба украинцев - это и наше дело"To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфликтыГерманияНиколас Коннолли19.04.202419 апреля 2024 г.На фоне российских атак на энергообъекты Украины в Киев приехала экономическая делегация во главе с вице-канцлером Германии Робертом Хабеком. О восстановлении инфраструктуры Украины и новой военной помощи Киеву он рассказал в интервью DW. https://p.dw.com/p/4ezdKРеклама