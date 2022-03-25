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Вице-канцлер Хабек: "Борьба украинцев - это и наше дело"

Николас Коннолли
19 апреля 2024 г.

На фоне российских атак на энергообъекты Украины в Киев приехала экономическая делегация во главе с вице-канцлером Германии Робертом Хабеком. О восстановлении инфраструктуры Украины и новой военной помощи Киеву он рассказал в интервью DW.

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