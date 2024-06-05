В Берлине открылся авиасалон ILA-2024

Ключевыми темами авиасалона в этом году стали климатическая нейтральность, цифровизация и устойчивость цепочек поставок. Канцлер ФРГ, выступивший на открытии, пообещал наращивать оборонную промышленность Германии.

В Берлине в среду, 5 июня, открылась международная аэрокосмическая выставка (ILA-2024), на которой около 600 участников из 31 страны мира будут представлять новые разработки в области авиационной техники. Ключевыми темами авиасалона в этом году стали климатическая нейтральность, цифровизация и устойчивость цепочек поставок.

На мероприятии среди прочих выступили федеральный канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz), министр транспорта Фолькер Виссинг (Volker Wissing) и министр экономики Роберт Хабек (Robert Habeck).

Шольц пообещал наращивать оборонную промышленность в Германии

"Сегодня мы как никогда ясно видим, насколько важно иметь европейскую и немецкую оборонную промышленность, способную непрерывно производить все основные виды оружия и необходимые боеприпасы", - цитирует слова канцлера агентство dpa. По словам Шольца, с прежней политикой осторожности в отношении наращивания оборонной промышленности теперь "покончено". Нападение России на Украину показало Германии "новую реальность политики безопасности", отметил политик.

Шольц заявил о намерении закупить для военно-воздушных сил ФРГ еще 20 истребителей Eurofighter в дополнение к 38 боевым самолетам, которые в настоящее время находятся в стадии разработки.

Airbus представит новую модель БПЛА

Европейская корпорация Airbus представит на авиасалоне новую модель беспилотника, который будет сопровождать истребитель Eurofighter во время полета. Подразумевается, что беспилотник, управляемый пилотом с борта истребителя, может "выполнять рискованные задания", пояснили в Airbus.

Министр транспорта: технологические ограничения в авиаотрасли - "яд" для ФРГ

На открытии авиасалона министр транспорта ФРГ Фолькер Виссинг заявил, что немецкая авиация уже является "мировым лидером в области защиты климата и пионером в области углеродно-нейтральных силовых установок, беспилотного транспорта и воздушного такси". По его словам, эту "роль первопроходца" Германия должна сохранять и дальше. Виссинг также назвал рассуждения о технологических ограничениях, связанных с авиаотраслью, "ядом" для Германии как места ведения бизнеса.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек призвал направить трансформацию немецкой авиации в сторону климатической нейтральности. Защита климата "с помощью новых конкурентных технологий", кроме пользы для самого климата, "обеспечивает развитие в области высоких технологий, создание добавленной стоимости и хорошую занятость в Германии", - пояснил Хабек.