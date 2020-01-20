Что нужно знать об авиабазе Рамштайн
На фоне войны в Украине американская авиабаза все чаще попадает в заголовки СМИ. Не путать с популярной немецкой группой Rammstein. История авиабазы в фотографиях.
ВПП люфтваффе превратилась в авиабазу ВВС США
После окончания Второй мировой войны американские вооруженные силы взяли под контроль участок недостроенной автомагистрали возле немецкого города Рамштайн-Мизенбах. Ранее он в качестве взлетно-посадочной полосы использовался люфтваффе. В 1951 году американцы приступили к расширению территории и строительству полноценной авиабазы.
Штаб-квартира ВВС США
К 1957 году из авиабазы "Ландштуль" и штаб-квартиры "Объект военно-воздушных сил Рамштайн" была окончательно сформирована новая авиабаза: "Рамштайн-Ландштуль". Позднее ее стали называть просто Рамштайн. В 1973 году здесь, на западе ФРГ и недалеко от французской границы, обосновалась штаб-квартира американских ВВС в Европе.
Целый город со своей жизнью
Рамштайн - это не только военный объект, но и небольшой городок: здесь есть американские школы, торговые центры, почтовое отделение и полицейский участок. Зачастую в качестве платежного средства здесь используется американский доллар. На этой фотографии 1963 года трубочисты помогают военным чистить самолеты F-100 Super Sabre - на удачу.
Маневр "Big Lift"
22 октбяюря 1963 года. Военные, прибывшие на авиабазу Рамштайн. Беспрецедентный воздушный мост, получивший название "Big Lift", позволил перебросить в течение 70 часов 15 тыс. американских военнослужащих из Техаса на запад Германии.
Теракт 1981 года
В истории авиабазы были и темные страницы. 31 августа 1981 года леворадикальные боевики из террористической группировки "Фракция Красной армии" (РАФ) взорвали бомбу перед европейской штаб-квартирой ВВС США. 20 человек получили ранения.
Авиакатастрофа в Рамштайне
28 августа 1988 года - еще один черный день в истории базы Рамштайн. Три реактивных самолета итальянской пилотажной группы Frecce Tricolori столкнулись на 40-метровой высоте во время выступления на авиашоу. Одна из машин обрушилась прямо на публику. Погибло трое пилотов и 67 зрителей. Более тысячи человек получили ранения. На месте трагедии был воздвигнут мемориал.
Группа Rammstein
Более раннее название известной во всем мире немецкой метал-группы - Rammstein Flugschau ("Раммштайн авиашоу"). По словам Пауля Ландерса, одного из музыкантов: "Мы были настолько глупы, что написали Rammstein с двумя М". Одна из первых песен группы также называется "Rammstein", в ней есть слова: "Rammstein человек горит". Исполняя ее, солист Тиль Линдеман поджигал на сцене рукава своего костюма.
Фильм "Самолет президента"
Авиабаза - в фильме с Харрисоном Фордом 1997 года. Президент США возвращается с переговоров в Москве. Самолет захватывает группа террористов. Борт Air Force One пытается совершить вынужденную посадку на авиабазе Рамштайн, но террористы убивают пилотов. Президент борется за жизнь и за будущее человечества. И побеждает. Главный террорист - Иван Коршунов, а сыграл его Гари Олдман.
Юбилей во время войны
В 2022 году база ВВС США в Рамштайне отметила 70-летний юбилей. База, расположенная на 1400 га в десяти километрах от города Кайзерслаутерн, - самый большой объект и штаб-квартира ВВС США за пределами страны. В связи с войной в Украине база Рамштайн упоминается все чаще. На фото: встреча государств - участников Контактной группы по обороне Украины 20 января 2023 года.