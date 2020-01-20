Более раннее название известной во всем мире немецкой метал-группы - Rammstein Flugschau ("Раммштайн авиашоу"). По словам Пауля Ландерса, одного из музыкантов: "Мы были настолько глупы, что написали Rammstein с двумя М". Одна из первых песен группы также называется "Rammstein", в ней есть слова: "Rammstein человек горит". Исполняя ее, солист Тиль Линдеман поджигал на сцене рукава своего костюма.