Eurofighter и Patriot: как реагирует Польша на помощь от ФРГ

Немецкие боевые самолеты в небе над Польшей? Поначалу Варшава скептически отнеслась к предложению Берлина о помощи в противовоздушной обороне. А вот передачу ЗРК Patriot поляки сразу восприняли с радостью.

Вот это неожиданность: министр обороны Польши Мариуш Блащак положительно отреагировал на предложение помощи от Берлина, и это несмотря проявляющийся время от времени антигерманский настрой в польском правительстве.

В понедельник, 21 ноября, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) пообещала Польше поддержку в области противовоздушной обороны. Германия может предоставить соседней стране ЗРК Patriot, заявила она в интервью газетам Rheinische Post и General Anzeiger. Ранее Ламбрехт уже предлагала Варшаве усилить контроль польского воздушного пространства с помощью истребителей Eurofighter.

В итоге Мариуш Блащак сообщил в Twitter, что он "с удовлетворением" отреагировал на предложение своей немецкой коллеги. В состоявшемся позже телефонном разговоре главы обоих министерств подтвердили договоренность о передаче Польше из Германии систем ПВО Patriot и о защите польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter. Детали должны теперь согласовать военные эксперты обеих стран.

Германия как "мальчик для битья" у польских правых

Эта договоренность удивила многих. Ведь Германия уже много лет служит в Польше "мальчиком для битья" у правящей коалиции "Объединенные правые" во главе с партией "Право и справедливость" (PiS). Не далее как в выходные, 19 и 20 ноября, лидер PiS Ярослав Качиньский обрушился с критикой на западного соседа на партийном мероприятии, проходившем на юге Польши. "Немцы пытаются превратить ЕС в конструкцию, в которой они доминируют. Но жизнь под (немецким. - Ред.) сапогом - это зло", - заявил Качиньский. В прошлом он четко отказался от присутствия германских военных на территории Польши.

После нападения России на Украину Германию стали критиковать в Польше особенно резко. В частности, в Варшаве обвиняют Берлин в том, что его зависимость от российского сырья сделала возможной агрессию РФ против соседнего государства. Также в контролируемых правительственным лагерем СМИ постоянно поднимается проблема нерешительного отношения Германии к просьбам Украины о предоставлении тяжелого вооружения.

Кульминацией этих пререканий стал спор о так называемом круговом обмене вооружениями. Польша должна была получить современные немецкие танки Leopard взамен танков советского образца Т-72, переданных Варшавой Украине. Однако запланированная сделка не осуществилась до сих пор.

"Умный ход немецкого правительства"

"Это был умный ход немецкого правительства", - такими словами польский эксперт Петр Бурас комментирует предложение Берлина помочь Варшаве с обороной воздушного пространства. Глава варшавского офиса аналитического центра Европейского совета по международным отношениям (ECFR) полагает, что Берлин давно искал возможность задать позитивный тон в отношениях с Варшавой.

После гибели двух человек при падении в восточной части Польши ракеты, которая, судя по всему, была выпущена украинскими системами ПВО и полетела по неверной траектории, немцы на удивление быстро сделали полякам хорошее, учитывая нынешние обстоятельства, предложение, продолжает он. "Несмотря на свои предубеждения в отношении Германии польское правительство не могло отказаться", - уверен Бурас.

Польская оппозиция довольна принятием предложения Берлина

Эту оценку разделяет Павел Вронски из леволиберального издания Gazeta Wyborcza. По его словам, министр обороны Польши Блащак - "хвастун", который любит заявлять в Twitter, что Польша имеет самую лучшую и современную армию и не нуждается в помощи: "Месяц назад министр обороны раскритиковал предложение Германии о создании европейского противоракетного щита, отметив, что Польша уже построила многоуровневую систему противовоздушной обороны. Поэтому Польша якобы не нуждается в немецких программах, которые являются менее продвинутыми".

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак Фото: Attila Husejnow/Sopa/Zuma/picture alliance

На самом деле, однако, Польша имеет пока только две системы Patriot, которые, к тому же, не будут введены в строй до лета 2023 года, указывает журналист. Еще шесть систем были заказаны, но пока не поставлены, пишет Вронски в статье от 22 ноября. "Отказ от предложения Германии был бы крайне безответственным в данной ситуации. Блащак принял правильное решение, - подчеркивает он в беседе с DW и улыбается. - В данном случае крупнейшая оппозиционная газета поддерживает правительство".

Patriot для Варшавы важнее, чем Eurofighter

Хотя немецкая сторона и предложила, кроме систем ПВО Patriot, поддержку со стороны истребителей Eurofighter, в Польше у всех на устах лишь система ПВО, а об истребителях не упоминают ни слова.

Юстина Готковска, заместитель директора известного польского аналитического центра Osrodek Studiow Wschodnich (OSW) не считает это проблемой. "Поддержка в обеспечении безопасности воздушного пространства Польши с помощью одних только истребителей Eurofighter, как первоначально предлагала министр обороны Ламбрехт, в настоящее время не очень нужна. Самолеты Eurofighter не помогают против ракетных обстрелов и являются скорее символическим жестом", - объясняет она.

Готковска подчеркивает, что сейчас в воздушном пространстве Польши уже присутствуют итальянские и французские истребители Eurofighter, а также американские самолеты. "Вот почему система ПВО Patriot, с польской точки зрения, гораздо важнее, чем немецкий истребитель Eurofighter, и вот почему польская сторона упоминает ее прежде всего".

Агнешка Лада-Конефаль Фото: Grzegorz Litynski

И все же немецкие солдаты на польской земле - это вызов для правого электората PiS. Еще не решено, прибудут ли системы Patriot в Польшу в сопровождении обученных обращению с ними немецких военных. Однако, по мнению Павла Вронски из Gazeta Wyborcza, было бы абсурдно ждать, пока польские солдаты пройдут соответствующее обучение. "Нам нельзя терять время", - убежден журналист.

Вызов для правого электората в Польше

После того как Польша согласилась на предложение Германии о помощи, пользователи Twitter, придерживающиеся правых политических взглядов, устроили в Сети настоящую бурю. Звучали обвинения и в государственной измене, и в том, что Варшава пошла на попятную перед Берлином.

"Качиньскому будет трудно объяснить такой поворот событий своим сторонникам с антигерманскими взглядами, - считает Агнешка Лада-Конефаль (Agnieszka Lada-Konefal), заместитель директора Немецкого института Польши в Дармштадте. - Однако это сотрудничество - не двустороннее, а в рамках НАТО. Такое объяснение сторонникам жесткой линии будет легче проглотить".

Может ли германо-польское военное сотрудничество выйти за рамки достигнутых договоренностей? Газета Rzeczpospolita настроена скептически: "Немцы готовы сделать больше, даже перебросить подразделения бундесвера в Польшу. Такие подразделения уже давно дислоцируются в Литве. Но для польского правительства это уже был бы перебор. Если только эскалация войны в Украине не продолжится", - написала газета 22 ноября.

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