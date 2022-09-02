  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Коронавирус
Ситуация в Беларуси
Глава польской партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский, сентябрь 2022 года
По мнению Ярослава Качиньского, сумма репараций, которые хочет получить Польша, вполне посильна для ГерманииФото: Hubert Mathis/ZUMA/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Требования Польши о репарациях: как отреагирует Германия?

Яцек Лепяж
33 мин. назад

Глава польской правящей партии PiS Качиньский объявил о намерении начать с ФРГ переговоры о выплате его стране репараций за потери во Второй мировой войне. Речь идет о сумме в 1,3 трлн евро. Чем ответит Берлин Варшаве?

https://www.dw.com/ru/trebovania-polsi-o-reparaciah-kak-otreagiruet-na-nih-germania/a-63004928

Спустя 83 года после нападения гитлеровской Германии на Польшу, случившегося 1 сентября 1939 года, глава польской правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский объявил о намерении начать переговоры с Берлином о выплате его стране компенсации за человеческие и материальные потери во время Второй мировой войны и нацистской оккупации в период с 1939 по 1945 годы.

Качиньский выступил на презентации доклада, который подготовила группа польских парламентариев, сформированная в 2017 году при участии внешних экспертов по инициативе главы PiS. В этом документе потери Польши за время войны оцениваются более чем в 6,2 трлн злотых (1,3 трлн евро).

"Речь идет о том, чтобы в ходе, вероятно, трудного и длительного процесса добиться искупления за все то, что Германия, германское государство и германская нация причинили Польше", - заявил Качиньский 1 сентября, выступая в Королевском замке в Варшаве. Это место имеет символическое значение, ведь историческая резиденция правителей Польши была сильно повреждена в начале Второй мировой войны и восстановлена только в 1970-е годы.

"Мы приняли решение относительно того, как действовать дальше, - продолжил Качиньский. - Оно заключается в том, чтобы призвать Германию к началу переговоров о репарациях. Немецкая экономика вполне способна выдержать эту сумму, она не будет чрезмерно обременена ею. Поэтому наше требование можно назвать абсолютно реалистичным".

"Перестройка сознания немецкой нации"

Польский политик обвинил немцев в том, что они не осмыслили преступления, совершенные нацистами в Польше. Немецкие злодеяния во Второй мировой войне так и не стали частью массового сознания немцев, заявил он. "Наша цель - глубокая перестройка сознания немецкой нации", - объявил Качиньский.

Среди более чем 5,2 миллиона поляков, которые, по данным авторов доклада, были убиты немцами в годы войны, много граждан еврейского происхождения. Учитывая это, Качиньский предложил Израилю провести обсуждение об участии в переговорах с Берлином на тему репараций. До Второй мировой войны евреи составляли около десяти процентов населения Польши.

"Агрессивная антигерманская политика"

Правительство Германии считает вопрос о репарациях окончательно решенным политически и юридически, однако не отрицает моральной ответственности Германии. "PiS знает, что компенсационных выплат не будет, независимо от того, какое правительство будет у власти в Берлине", - заявил уполномоченный правительства ФРГ по Польше Дитмар Нитан (Dietmar Nietan) в интервью, опубликованном в свежем номере журнала политической партии СДПГ Vorwärts. Иск не имел бы шансов на успех ни в одном суде мира, подчеркнул он.

"Теперь мы должны перехватить инициативу", - продолжил Нитан. - Нам следует активно заняться этим вопросом политически". По мнению немецкого социал-демократа, PiS проводит "агрессивную антигерманскую политику".

Уполномоченный правительства ФРГ по Польше Дитмар Нитан (фото из архива)
Дитмар Нитан считает вопрос о репарациях Польше политически и юридически закрытымФото: picture-alliance/dpa/B. Pedersen

Находящаяся сейчас в ФРГ на скамье оппозиции партия ХДС разделяет мнение правительства о том, что для начала переговоров о военных репарациях с Польшей правовых оснований нет.

"Изменить сознание в Западной Европе"

Польские правые вынесли вопрос о репарациях на повестку дня после своей победы на выборах осенью 2015 года. В 2021 году глава правительства Польши Матеуш Моравецкий, представляющий партию PiS, основал "Институт изучения военных потерь", который должен был продолжить работу группы депутатов, созданной в 2017 году.

Именно Качиньский в июле 2022 года на волне растущей напряженности между Варшавой и Берлином публично объявил о том, что презентация доклада состоится 1 сентября 2022 года. При этом он оставил открытым вопрос о том, когда в Берлин будет направлена соответствующая официальная нота. "В данный момент я не могу сказать этого (когда будет направлена нота. - Ред.), однако мы должны поторопиться, потому что время сейчас благоприятное. Мы хотим сделать это и для того, чтобы изменить сознание в Западной Европе", - заявил глава PiS в июле.

"Прагматичные решения" ради находящихся среди живых пострадавших

Польское общество глубоко расколото по вопросу о репарациях со стороны Германии. В опросе, проведенном социологическим институтом IBRiS для газеты Rzeczpospolita и опубликованном 31 августа 2022 года, 51,1 % респондентов заявили, что поддерживают усилия, направленные на получение компенсации ущерба. В то же время 41,5% опрошенных выступили против.

На фоне войны в Украине польский политолог Антони Дудек считает антигерманскую политику PiS очень опасной. "Качиньский играет со спичками на бензоколонке", - отметил он в беседе с порталом Wirtualna Polska.

Историк Кшиштоф Ручневич также полагает, что PiS хочет использовать тему репараций во внутренней политике для мобилизации правых избирателей. Вопрос о межгосударственных репарациях он считает закрытым.

Полезнее было бы найти "прагматичное решение" для группы пострадавших от германской оккупации, которые сегодня еще живы, указывает Ручневич. "Вполне уместным" историк считает, в частности, создание немецкого или немецко-польского фонда, из которого можно было бы финансировать лекарства или санаторные путевки для пострадавших от войны пожилых людей.

Смотрите также:

Президент ФРГ о нападении нацистской Германии на СССР

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Немецкие археологи ищут останки советских военнопленных времен Второй мировой войны (20.01.2022)

Немецкие археологи ищут останки советских военнопленных времен Второй мировой войны (20.01.2022)

Массовое захоронение советских военнопленных в немецком Бремене. Следы могил много лет были скрыты под землей. Считалось, что после окончания войны останки были перенесены на городское кладбище, но, как выяснилось, не полностью.
Общество
20 января 2022 г.
06:29 мин.
external

Забытый Тростенец: как студенты и историки из Беларуси, Германии и Австрии возвращают ему память

Забытый Тростенец: как студенты и историки из Беларуси, Германии и Австрии возвращают ему память

Студенты из Беларуси, Германии и Австрии создали виртуальную экскурсию по мемориальному комплексу "Тростенец" под Минском в мобильном приложении DigiWalк. Теперь посетить одно из самых трагических мест времен Второй мировой войны на территории Беларуси, которое долгое время было забыто, может любой желающий
Общество
19 мая 2022 г.
07:01 мин.
Олаф Шольц и Тадеуш Моравецкий

Визит Шольца в Варшаву: зачем поляки вспомнили о нацистском прошлом

Визит Шольца в Варшаву: зачем поляки вспомнили о нацистском прошлом

Визит нового канцлера ФРГ в Польшу был не простым. С чем Олаф Шольц столкнулся в Варшаве и почему поляки вспомнили о нацистском прошлом Германии?
Общество
13 декабря 2021 г.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Добыча нефти на месторождении в Альметьевске

Страны G7 согласились ввести потолок цен на российскую нефть

Конфликты
18 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Россия

Teaser Resp Nowosti Show

Фильтрационные лагеря в Украине. DW Шоу

Фильтрационные лагеря в Украине. DW Шоу

Политика
36 мин. назад
59:31 мин.
Россия

Беларусь

Рабочие "Гродно Азота" протестуют против репрессий в отношении их коллег, октябрь 2020 года

10 обвиняемых в госизмене. Детали дела "Рабочага руху"

10 обвиняемых в госизмене. Детали дела "Рабочага руху"

Правосудие и закон
4 ч. назад
Беларусь

Украина

Начало учебного года в одной из школ в Буче, 1 сентября 2022 года

День знаний в Киеве и Буче прошел без воздушных тревог

День знаний в Киеве и Буче прошел без воздушных тревог

Общество
21 ч. назад
Украина

Германия

Глава польской партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский, сентябрь 2022 года

Требования Польши о репарациях: как отреагирует Германия?

Требования Польши о репарациях: как отреагирует Германия?

Политика
33 мин. назад
Германия
На главную страницу