Визит Шольца в Варшаву: зачем поляки вспомнили о нацистском прошлом

Варшава стала третьей европейской столицей - после Парижа и Брюсселя - в которую отправился с визитом новый канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), а до него и новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Berbock). Визит Шольца в Польшу не был легким, учитывая и напряженные отношения Варшавы и Брюсселя, в том числе из-за польской реформы судебной системы, и ряд разногласий между Варшавой и Берлином. Главные из них - недовольство Польши отношением Берлина к газопроводному проекту "Северный поток - 2" и требования Варшавы дополнительных выплат от Германии за ущерб, причиненный нацистами во время Второй мировой войны.

В чем разногласия Берлина и Варшавы

Новому канцлеру Германии удалось обсудить все спорные вопросы с главой правительства Польши Тадеушем Моравецким. На совместной пресс-конференции в Варшаве 12 декабря канцлер Шольц по порядку прокомментировал каждый из них. Что касается отношений Польши с ЕС он заявил: "Европа - сообщество, основанное на общих ценностях и правах. Нас объединяет общее представление о правовом государстве и демократии. Поэтому было бы хорошо и полезно, если бы дискуссии и переговоры между ЕС, Еврокомиссией и Польшей уже очень скоро могли привести к хорошему прагматичному решению".

Олаф Шольц и Тадеуш Моравецкий в Варшаве

Вопроса "Северного потока - 2" на пресс-конференции коснулся премьер Моравецкий: "Мы говорили с канцлером о ситуации в Украине. Это наш ближайший сосед, который из-за предстоящего запуска газопровода "Северный поток - 2", напрямую осуществляющего поставки российского газа в Европу, окажется в сложной ситуации. И мы тоже находимся в сложной ситуации - Польша, Словакия и другие страны Восточной Европы подвергаются шантажу со стороны России". Шольц в ответ заявил о том, что возглавляемое им правительство приложит все усилия к тому, чтобы Украина оставалась страной - транзитером российского газа.

Одним из самых острых вопросов, о которых шла речь во время визита Шольца в Польшу, стали требования репараций со стороны ФРГ за ущерб, причиненный нацистской Германией Польше. Тадеуш Моравецкий упомянул во время совместной пресс-конференции о "великих страданиях", которые Германия причинила Польше во время Второй мировой войны. "Это не только слезы наших матерей и кровь наших отцов, сказал Моравецкий. - Но это еще утраченный шанс Польши на развитие". В свою очередь канцлер ФРГ отметил: "Мы заключили договоры, которые действуют и по сей день, и урегулировали вопросы, касающиеся прошлого и выплат за причиненный Польше ущерб…" Тем не менее, что касается морального аспекта, Германия не снимает с себя никаких обязательств перед странами, пострадавшими от нацистского режима, отметил канцлер ФРГ.

Тем самым он еще раз подчеркнул позицию Берлина: правительство ФРГ не видит правовых оснований для дополнительных претензий Польши, поскольку в 1953 году польское коммунистическое руководство заявило об отказе от немецких репараций. Данный аргумент Шольц также выдвинул в Варшаве и добавил, что историческое прошлое его страны - "еще одна причина, по которой Германия готова и намерена вносить очень большой вклад в финансирование европейского бюджета".

Визит канцлера на фоне антигерманских настроений

Несмотря на то, что оба политика во время пресс-конференции подчеркнули важность дружбы и добрососедства двух стран, визиту канцлера в Польше были рады не все. На одной из центральных улиц Варшавы, где в октябре 1943 года во время оккупации Польши нацистской Германией, происходили первые публичные казни, накануне визита немецкого политика появились провокационные плакаты с логотипом польского министерства культуры.

Такими плакатами встречали Шольца в Варшаве

На них Гитлер, Геббельс, ликующие нацисты и флаги со свастикой были изображены в одном ряду с современными немецкими политиками: Штайнмайером, Меркель, Колем, Аденауэром. Кроме того, на этих плакатах был портрет посла ФРГ в Варшаве Арндта Фрайтаг фон Лорингхофена (Arndt Freytag von Loringhoven) и содержались требования выплаты репараций Польше. На других плакатах - изображения узников нацистских концлагерей, кадры их чудовищных казней - и все это тоже на фоне портрета немецкого посла Лорингхофена. На одном из плакатов и вовсе перефразированная надпись, которая была на воротах Освенцима: "Репарации освобождают. Порядок должен быть".

Автором этих плакатов является польский художник Войцех Коркуц. Финансирование этой кампании происходило в том числе из средств Патриотического фонда - одной из структур министерства культуры Польши. Впрочем, министерство уверяет, что никаким образом не причастно к их изготовлению, а наличие на плакатах своего логотипа называет его нелегальным использованием. В МИД Германии заявили, что такие диффамирующие изображения и высказывания не отражают тесных и доверительных отношений между Германией и Польшей в сегодняшней объединенной Европе.

На чем основаны антигерманские настроения в Польше

Тем не менее политическое руководство Польши то и дело прибегает к подобным нарративам. Глава правящей партии "Закон и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский, известный своей антигерманской риторикой, во время подписания правительственного коалиционного соглашения в Берлине заявлял польским СМИ, что "европейцев ожидает трудный экзамен". А Германия якобы "выложила все карты на стол и хочет создания четвертого рейха. Мы этого не допустим". Один из членов PiS Марек Аст пояснил позицию партии, заявив, что "Германия хочет превратить ЕС в федеральное государство, которым будет управлять сама. Но мы с этим не согласны".

Анджей Бирт, экс-посол Польши в ФРГ

Анджей Бирт, бывший посол Польши в ФРГ и во Франции, комментируя высказывание Качиньского о "четвертом рейхе", заявил DW, что это "сознательное оскорбление, нанесенное человеком, который знает мир только по книгам и с экрана телевизора". Он полагает, что такая позиция Качиньского может быть связана с историей его родителей, которые были причастны к варшавскому сопротивлению или с его воспоминаниями о разрушенной во время войны Варшаве.

Спустя 30 лет после подписания двустороннего договора о добрососедстве между Польшей и Германией среди поляков вновь начали расти антигерманские и антиевропейские настроения. Некоторые политики пытаются убедить общество в том, что Польшу, мол, оккупирует Брюссель или Берлин. Один из телевизионных каналов, близких партии Качиньского, с января 2021 года много раз демонстрировал часть выступления Дональда Туска - противника Качиньского, который был приглашен в качестве гостя на одно из мероприятий ХДС - партии Меркель. Цель журналистов - показать, что бывший премьер Польши и экс-глава Совета ЕС Туск является предателем, который действовал в интересах Германии. Почти ни одна из программ на этом канале не обходится без критики по поводу "высокомерных, завистливых и не помнящих историю немцев". Проводимые в стране опросы общественного мнения показывают, что эта и подобные ей информационные кампании против ФРГ не проходят бесследно. В прошлом году симпатии к немцам испытывали 42 процента опрошенных поляков. 4 года назад таковых было 53 процента.

Между тем политолог Ева Марциняк из Варшавского университета поясняет, что этот нарратив направлен не против Германии, а служит интересам внутренней политики Польши. Каждое польское правительство пытается усилить позицию страны в ЕС. Кто-то делает ставку на сотрудничество, а кто-то на конфликт и конфронтацию, поясняет политолог.

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Новое правительство Германии Фолькер Виссинг Министерский пост получил и генеральный секретарь СвДП 51-летний Фолькер Виссинг (Volker Wissing). Он стал министром транспорта и цифровой инфраструктуры. Виссинг уже знаком с работой в составе коалиции с "зелеными" и социал-демократами. В Рейнланд-Пфальце он был членом правительства с участием этих партий.

Новое правительство Германии Марко Бушман Еще один либерал, который вошел в новое правительство, - 44-летний юрист Марко Бушман (Marco Buschmann). Он занял пост министра юстиции. Бушман хорошо знает партию, участвовал в ее реформировании после того, как СвДП не прошла в бундестаг на выборах 2013 года. В последние четыре года Бушман был главой фракции СвДП в бундестаге.

Новое правительство Германии Беттина Штарк-Ватцингер Четвертый член нового правительства от СвДП - Беттина Штарк-Ватцингер (Bettina Stark-Watzinger), возглавившая министерство образования и науки. Последние четыре года она была депутатом бундестага. В ходе предвыборной кампании Штарк-Ватцингер уделяла много внимания теме образования, призывала к "фундаментальному изменению системы".

Новое правительство Германии Джем Эздемир Бывший сопредседатель партии "зеленых" Джем Эздемир (Cem Özdemir) возглавил министерство сельского хозяйства. Этому решению предшествовала ожесточенная борьба за министерские портфели среди "зеленых". Ее проиграл глава фракции "зеленых" в бундестаге Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) из левого крыла партии. Эздемир станет первым членом федерального правительства, имеющим турецкое происхождение.

Новое правительство Германии Штеффи Лемке Главой министерства охраны окружающей среды, безопасности ядерных реакторов и защиты потребителей стала Штеффи Лемке (Steffi Lemke). С 2002 по 2013 год она была федеральным исполнительным секретарем партии "зеленых". По профессии Лемке - агроном и зоотехник. В бундестаге 53-летняя политик из Восточной Германии уделяла особое внимание борьбе за защиту морей от загрязнения.

Новое правительство Германии Анне Шпигель Еще один представитель "зеленых", Анне Шпигель (Anne Spiegel), возглавила министерство по делам семьи, пенсионеров, женщин и молодежи. Она хорошо знакома с этой тематикой, поскольку руководила подобным министерством в Рейнланд-Пфальце. 40-летнюю Шпигель относят к представителям левого крыла "зеленых".

Новое правительство Германии Клаудия Рот Клаудия Рот (Claudia Roth) - новый госминистр по вопросам культуры и СМИ. 66-летняя Рот в прошлом дважды была сопредседателем партии "зеленых" и до сих пор является одним из самых известных ее представителей в стране. С 2013 года и до назначения министром она занимала пост зампредседателя бундестага. В молодости Рот была менеджером анархистской музыкальной группы "Ton Steine Scherben". Автор: Сергей Гуща, Марина Барановская

