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Развалины Варшавы, 1945 г.Фото: akg-images/picture alliance
ПолитикаГермания

Польша хочет получить от ФРГ 1,3 трлн евро военных репараций

Евгений Жуков
1 ч. назад

Комиссия польского парламента подсчитала размер репараций, которых Варшава будет добиваться от Германии. По словам главы правящей в Польше партии Качиньского, экономика ФРГ "прекрасно справится" с суммой в 1,3 трлн евро.

https://www.dw.com/ru/polsa-hocet-polucit-ot-germanii-13-trilliona-evro-voennyh-reparacij/a-62995228

Польша оценивает размер репараций, которых она будет добиваться от Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, в 1,3 триллиона евро. Варшава намерена вести переговоры с Берлином о репарациях ориентировочно в этом объеме, заявил в четверг, 1 сентября, глава правящей в Польше партии "Закон и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский в годовщину начала Второй мировой войны.

По его словам, сумма была подсчитана консервативным способом и могла быть значительно выше. Качиньский выразил уверенность, что немецкая экономика может "прекрасно справиться" с этой суммой, не будучи раздавленной ей. Он отметил, что речь идет не о единовременной выплате, а о платежах, растянутых на десятилетия.

Моравецкий: без правды и компенсаций невозможны нормальные отношения с ФРГ

Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил на том же мероприятии, что нормальные отношения с Германией невозможны без правды и компенсаций, и отчет о военном ущербе, представленный комиссией польского парламента, послужит, по его мнению, реальному примирению.

Берлин неоднократно отвергал требование о репарациях, вопрос о которых и ранее поднимала польская сторона. Правительство ФРГ подчеркивает, что Польская Народная Республика отказалась от требований к Германии в 1953 году и неоднократно подтверждала это. Таким образом, с точки зрения германских властей, вопрос о репарациях был окончательно решен.

В сентябре 2017 года тогдашний пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) подчеркнул, что, неся ответственность за "немыслимые преступления" Второй мировой войны, Германия уже выплатила Польше репарации. Кроме того, Германия продолжает осуществлять выплаты за последствия преступлений нацистского режима.

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