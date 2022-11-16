ФРГ готова отправить в Польшу самолеты для патрулирования

Германия готова отправить в Польшу военные самолеты для обеспечения безопасности воздушного пространства. В Берлине уверены, что установление бесполетной зоны создаст угрозу прямой конфронтации между РФ и НАТО.

Германия готова направить в Польшу военные самолеты для поддержки патрулирования воздушного пространства после взрыва в польском селе Пшеводув близ границы с Украиной. Об этом заявил на пресс-конференции в среду, 16 ноября, представитель министерства обороны ФРГ Кристиан Тильс (Christian Thiels).

"В качестве немедленной реакции на инциденты в Польше мы предложим усилить воздушную полицию боевым патрулированием воздушного пространства с помощью германских истребителей Eurofighter", - сообщил Тильс. "Это может произойти с завтрашнего дня, если Польша того пожелает", - отметил он.

Минобороны ФРГ: Установление бесполетной зоны создаст угрозу прямой конфронтации РФ и НАТО

Между тем агентство Reuters привело слова представителя Минобороны Германии, что установление бесполетной зоны создаст угрозу прямой конфронтации между Россией и НАТО. "Вместе со всеми нашими союзниками мы согласны, что хотим избежать дальнейшей эскалации войны в Украине", - отметил он.

Тем временем представитель министерства иностранных дел ФРГ указал, что экстренная встреча НАТО после взрыва в Пшеводуве созвана не с опорой на статью 4-ю Североатлантического договора. Эта статья гласит: "Договаривающиеся стороны всегда будут консультироваться друг с другом, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из договаривающихся сторон окажутся под угрозой".

Взрыв в Польше, унесший жизни двух человек, произошел 15 ноября. Президент США Джо Байден позднее сообщил партнерам по G7 и НАТО, что взрыв был вызван украинской ракетой ПВО, передало агентство Reuters со ссылкой на источники в альянсе.

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