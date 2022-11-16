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Участники экстренного совещания стран НАТО и G7 на полях саммита G20 на Бали
Участники экстренного совещания стран НАТО и G7 на полях саммита G20 на БалиФото: The Yomiuri Shimbun via AP Images/AP Photo/picture alliance
ПолитикаСША

США и союзники помогут в расследовании взрыва в Польше

Жан Рофе
17 мин. назад

По итогам экстренной встречи лидеры стран НАТО и G7 договорились поддерживать контакты для определения дальнейших шагов в расследовании взрыва в Польше близ границы с Украиной.

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Соединенные Штаты и их союзники по НАТО помогут в расследовании взрыва в Польше, унесшего жизни двух человек, однако, по предварительной информации, ракета, предположительно ставшая его причиной, могла быть выпущена не из России, заявил президент США Джо Байден. Он выступил перед журналистами в среду, 16 ноября, после экстренного совещания мировых лидеров, собравшихся на ежегодный саммит "большой двадцатки" (G20) на индонезийском острове Бали.

Отвечая на вопрос, не слишком ли рано говорить о том, что ракета была выпущена с территории России, Байден сказал: "Есть предварительная информация, которая оспаривает это. Я не хочу об этом говорить, пока мы полностью не расследуем это, но с точки зрения траектории маловероятно, что она была выпущена из России". США и страны НАТО проведут полное расследование, прежде чем действовать, добавил он.

Экстренная встреча на полях саммита G20 на Бали

Байден созвал экстренную встречу лидеров стран "большой семерки" (G7) и НАТО для обсуждения инцидента в приграничном с Украиной польском селе Пшеводув, куда, по данным МИД Польши и украинских властей, прилетела ракета российского производства.

"Мы обсудили взрыв, который произошел в восточной части Польши близ границы с Украиной. Мы предлагаем нашу полную поддержку и помощь в проводимом Польшей расследовании. Мы договорились поддерживать тесные контакты, чтобы определить соответствующие дальнейшие шаги по ходу расследования", - говорится в совместном заявлении лидеров США, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Нидерландов, Испании и Великобритании, а также представителей ЕС, опубликованном по итогам совещания.

Участники встречи также осудили "варварские" ракетные удары, нанесенные Россией по украинским городам и гражданской инфраструктуре 15 ноября. Они подтвердили неизменную поддержку Украины и украинского народа перед лицом продолжающейся российской агрессии, а также неизменную готовность привлечь Россию к ответственности.

Генсек ООН: Абсолютно необходимо избежать эскалации войны в Украине

В связи со взрывом в Польше генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал не допустить эскалации войны в Украине. "Антониу Гутерриш очень обеспокоен сообщениями о взрыве ракеты на территории Польши. Абсолютно необходимо избежать эскалации войны в Украине", - сообщил его пресс-секретарь в Twitter, добавив, что генсек ООН выражает соболезнования семьям погибших и надеется на проведение тщательного расследования.

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Сайт Европейской службы внешнеполитической деятельности

Совместное заявление лидеров стран НАТО и G7 на полях саммита G20 на Бали
www.consilium.europa.eu
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