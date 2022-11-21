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Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot (фото из архива)Фото: Agnieszka Majchrowicz/AA/picture alliance
ПолитикаГермания

ФРГ предложила Польше ЗРК Patriot

Екатерина Венкина
21 ноября 2022 г.

После падения в Польше ракеты Германия предложила Варшаве поддержку в обеспечении безопасности воздушного пространства - с помощью истребителей Eurofighter и систем ПВО Patriot, указала министр обороны Кристине Ламбрехт.

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Германия предложила предоставить Польше зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, чтобы помочь Варшаве защитить воздушное пространство на фоне падения ракеты в польском селе Пшеводув в 5 км от границы с Украиной вечером 15 ноября. Об этом сообщила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) в интервью газетам Rheinische Post и General Anzeiger, которое они публикуют в понедельник, 21 ноября.

"Мы предложили Польше поддержку в обеспечении безопасности воздушного пространства - с помощью истребителей Eurofighter и систем противовоздушной обороны Patriot", - указала Ламбрехт на фоне опасений, что война может перекинуться через границу Украины.

Наземные системы противовоздушной обороны, такие как Patriot группы компаний Raytheon, предназначены для перехвата цели по линии визирования.

"Мы должны быть готовы защищать Германию и территорию альянса", - добавила Ламбрехт. В рамках системы европейской противовоздушной обороны FCAS должна будет произведена модернизация мощностей с помощью истребителей, беспилотников и коммуникационной инфраструктуры с 2040 года.

Совместная закупка систем ПВО в рамках НАТО

НАТО уже предприняла меры по укреплению противовоздушной обороны в Восточной Европе после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале. Более десятка союзников по альянсу во главе с Германией в октябре приступили к реализации инициативы по совместной закупке систем ПВО, включая Patriot, для противостояния нескольким уровням угроз.

В годы холодной войны у ФРГ - как у передового государства НАТО - были 36 комплексов Patriot. Сейчас ВС Германии располагают 12 комплексами Patriot, два из которых развернуты в Словакии, передает агентство Reuters.

Министерство обороны Германии на минувшей неделе предложило Польше помощь в обеспечении безопасности ее воздушного пространства. Немецкие истребители Eurofighter могут быть оперативно задействованы для этой цели, "если Польша того пожелает", уточнил представитель министерства в Берлине. Для этого истребители не нужно перебрасывать в Польшу, они могли бы взлетать с баз немецких ВВС. НАТО и ее союзники также хотят укрепить ПВО Украины в будущем. Министр обороны США Ллойд Остин, по сообщениям СМИ, в режиме видеоконференции должен был обсудить этот вопрос с коллегами из 50 стран на очередном заседании так называемой контактной группы по Украине 16 ноября.

Столтенберг: Ответственность за взрыв несет РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября возложил на Россию полную ответственность за взрыв в Пшеводуве, в результате которого погибли два человека. Признав, что у альянса "нет никаких указаний" на то, что ракетный удар был преднамеренной атакой и что, по предварительным данным, причиной инцидента, скорее всего, стала ракета ПВО Украины, выпущенная для защиты от российских крылатых ракет, он добавил: "Но позвольте мне внести ясность. Это не вина Украины. Вся ответственность лежит на России, которая продолжает свою незаконную войну против Украины". Он также подчеркнул необходимость предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны".

В марте в качестве предупредительной меры в связи с войной в Украине США перебросили два зенитных ракетных комплекса Patriot из Германии в Польшу, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона. "Мы не будем говорить ни где они размещены, ни о статусе их дислокации", - добавил он.

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