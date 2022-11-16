День 266-й войны: Запад винит РФ в падении ракеты в Польше

Зеленский выразил уверенность в том, что по Польше ударила не украинская, а российская ракета. США и другие страны Запада не согласны с этим, но ответственность за случившееся в конечном итоге возлагают на Россию.

На 266-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Удар ракеты по Польше: Мнение Украины

Киев выступает за совместное с партнерами максимально детальное расследование инцидента с падением ракеты в Польше и просит доступа для украинских специалистов, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. "Готовы передать партнерам имеющиеся у нас доказательства российского следа. Ожидаем также от партнеров информацию, на основании которой был сделан окончательный вывод о том, что речь идет о ракете украинской ПВО", - приводит его слова пресс-служба СНБО. Украина также попросил безотлагательно предоставить доступ к месту взрыва представителям украинских Минобороны и погранслужбы. В СНБО подчеркнули, что в случившемся виновна только Россия и ее ракетный террор.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что по Польше ударила не украинская, а российская ракета. "Даже не сомневаюсь в докладе вечернем мне лично - от командующего Воздушными силами Николая Олещука до главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного. Не сомневаюсь, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар. У меня нет смысла им (военным. - Ред.) не доверять. Я с ними войну прошел", - заявил Зеленский. "У меня очень простая позиция: можно допустить Украину на место?" - спросил украинский лидер. "Считаю, что мы имеем на это право", - добавил он.

Удар ракеты по Польше: Позиция Запада

Ответственность за инцидент в Польше несет Россия, говорится в заявлении Белого дома. "РФ обрушила на Украину шквал ракет, специально предназначенных для поражения гражданской инфраструктуры. Украина имела - и имеет - полное право защищать себя", - отметила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Адриен Уотсон. При этом в Белом доме "не увидели ничего, что противоречило бы предварительной оценке президента Польши Анджея Дуды о том, что этот взрыв, скорее всего, случился из-за украинской ракеты ПВО, которая, к сожалению, упала на территории Польши".

Разрушения в Польше после падения ракеты Фото: UGC via REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг возложил на Россию полную ответственность за взрыв в Пшеводуве, в результате которого погибли два человека. Признав, что у альянса "нет никаких указаний" на то, что ракетный удар был преднамеренной атакой и что, по предварительным данным, причиной инцидента, скорее всего, стала ракета ПВО Украины, выпущенная для защиты от российских крылатых ракет, он добавил: "Но позвольте мне внести ясность. Это не вина Украины. Вся ответственность лежит на России, которая продолжает свою незаконную войну против Украины". Он также подчеркнул необходимость предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны".

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) считает, что Россия несет ответственность за гибель двух человек в результате взрыва в польском селе Пшеводув близ границы с Украиной. "Эти люди не потеряли бы жизни, если бы не эта жестокая российская агрессивная война", - отметила Бербок после прибытия на всемирную конференцию по климату в Египте. За несколько часов до взрыва ВС РФ провели массированную воздушную атаку на украинские города, в том числе - на Львов, у границы с ЕС. "Последние 18 часов показали, насколько важно для нас быть благоразумными, но, прежде всего, едиными - как Европейский Союз, как страны НАТО", - указала Берок.

Западная помощь Украине

После взрыва в Польше премьер-министр Эстонии Кайя Каллас призвала оказать дополнительную поддержку Украине. По ее словам, самый важный урок, который необходимо усвоить, заключается в том, что "агрессор никогда не остановится", если его не остановить. "Чем больше времени это занимает, тем сложнее становится", - сказал Каллас. "Мы должны поддерживать Украину и впредь - за счет большей военной, гуманитарной и финансовой помощи", - добавила она, отметив, что именно таков путь к миру.

Швеция предоставит Украине военную помощь в размере примерно 276 млн евро. "Этот пакет военной помощи больше, чем все восемь предыдущих пакетов, вместе взятых", - заявил на пресс-конференции шведский премьер-министр Ульф Кристерссон. По словам министра обороны Швеции Пола Йонсона, в новый пакет войдут система ПВО и боеприпасы из шведских запасов.

Правительство Чехии в течение года планирует обучить до 4000 украинских военнослужащих, сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова. По ее словам, обучение будет проходить в пять четырехнедельных циклов, в каждом из которых примут участие до 800 военнослужащих, затраты составят 39,97 млн евро.

Американский генерал не верит в скорую победу Украины

Председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США - генерал Марк Милли предостерегает от несбыточных надежд на скорую военную победу Украины. Несмотря на поражения, Россия все еще обладает значительным боевым потенциалом в Украине, заявил Милли на пресс-конференции в Вашингтоне. "Вероятность украинской военной победы - то есть вытеснение российских сил со всей территории Украины, включая аннексированный Крым, - с военной точки зрения не очень велика", - полагает американский генерал. Однако, по его убеждению, возможно политическое решение. "Это возможно, в настоящий момент Россия лежит на лопатках", - сказал Милли.

Институт изучения войны (ISW) полагает, что российские войска в значительной степени истощили свои запасы высокоточных систем вооружения и, скорее всего, будут вынуждены снизить и интенсивность ударов по критически важной инфраструктуре Украины. Российские ракетные удары по-прежнему представляют угрозу для гражданского населения Украины, но ущерб, причиненный энергетической инфраструктуре этой страны, вряд ли сломит дух украинцев на фоне усиления ПВО Украины и недавних побед украинской армии в Херсонской области, отмечается в ежедневной сводке ISW.

Директор ЦРУ Уильям Бернс в день массированного обстрела украинских городов 15 ноября встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на информированный источник. Во время ракетных ударов по Киеву Бернс находился на территории посольства США, ему ничто не угрожало. По словам собеседника издания, в Киеве глава ЦРУ "подтвердил обязательства США поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией". Кроме того, Уильям Бернс встретился с руководством украинской разведки и обсудил предостережение, которое он днем ранее сделал в Анкаре главе Службы внешней разведки России Сергею Нарышкину - не использовать ядерное оружие в войне против Украины.

Сводка Генштаба ВСУ

По данным Генштаба вооруженных сил Украины (ВСУ), за прошедшие сутки уничтожено 10 российских танков, 24 бронемашины, 10 артиллерийских систем, 1 единица средств ПВО, 14 БПЛА оперативно-тактического уровня, 75 крылатых ракет, 9 единиц автомобильной техники и автоцистерн, убито еще 630 российских военнослужащих.

В сводке Генштаба ВСУ также отмечается, что российские силы не прекращают наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. При этом украинские войска отразили российские атаки в районах населенных пунктов Белогоровка, Курдюмовка, Новокалиново, Веселое, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Новомихайловка и Времовка Донецкой области. Авиация Украины нанесла по противнику 14 ударов, поразив 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три позиции зенитно-ракетных комплексов.

Верховная рада Украины в очередной раз продлила срок действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней - до 19 февраля 2023 года.

Новые санкции США

США ввели санкции против нескольких иранских организаций, связанных с поставками беспилотников для российской армии. В черный список включены научно-исследовательский центр Shahed Aviation Industries - разработчик и производитель БПЛА серии Shahed, а также компании Success Aviation Services FZC и i Jet Global DMCC, которые США считают ответственными за транспортировку оружия в Россию. Санкции также введены против Аббаса Джума и Тиграна Срабионова, через которых, по сведениям Вашингтона, иранские дроны поставлялись ЧВК Вагнера.

Украинский банк возобновил работу в Херсоне

Ощадбанк, украинский государственный сберегательный банк, возобновил работу своего первого отделения в Херсоне. "Уже работает банкомат - клиенты начали снимать средства", -рассказал глава банка Сергей Наумов. По его словам, это второе открытое в области отделение Ощадбанка первое открылось в Нововоронцовке 7 ноября. До начала войны в Херсонской области работали 34 отделения Ощадбанка.

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