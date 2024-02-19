DIW: Германия обеспечена газом, новые СПГ-терминалы не нужны

Ученые призывают правительство ФРГ не создавать избыточные мощности, газа и без России достаточно, цены упали. Поэтому надо отказаться от проекта в порту Мукран на острове Рюген.

Спустя два года после начала полномасштабной российской агрессии против Украины "рынки природного газа в Германии стабилизировались". Зима 2023/24 подходит к концу, а "опасности дефицита газа ни разу не было": энергоснабжение шло бесперебойно, при этом уровень заполнения подземных газохранилищ остается на достаточно высоком уровне.

Вторая зима без "Газпрома" прошла спокойно

С констатации этих фактов начинается доклад ученых Немецкого института экономических исследований (DIW) в Берлине, опубликованный на его сайте 19 февраля под заголовком: "Газоснабжение в Германии стабильно: в расширении инфраструктуры для СПГ нет необходимости" . Тем самым влиятельный научный центр активно включился в нарастающую дискуссию о том, сколько сжиженного газа и терминалов по его приему ФРГ вообще требуется после того, как она перестала зависеть от поставок российского трубопроводного газа, а Евросоюз эту зависимость кардинально снизил.

Ведущий эксперт по энергетике берлинского института DIW Клаудиа Кемферт Фото: DW

Речь идет прежде всего о строящемся СПГ-терминале в порту Мукран на восточногерманском туристическом острове Рюген, вокруг которого развернулась острая внутриполитическая борьба. Он просто не нужен, считают авторы доклада - профессор Клаудиа Кемферт (Claudia Kemfert), возглавляющая в DIW отдел энергетики, транспорта и экологии, и ее заместительница профессор Франциска Хольц (Franziska Holz). Обе известны как сторонницы форсированного внедрения возобновляемых источников энергии и, соответственно, ускоренного отказа от ископаемых энергоносителей.

То, что Германия спокойно прошла вторую зиму без поставок "Газпрома", ученые DIW объясняют сочетанием трех факторов: продолжающемся снижением спроса на газ, диверсифицированным предложением и обширными мощностями газохранилищ. Фактор теплой погоды они даже не рассматривают, хотя он второй год подряд играет важную роль, которая в условиях потепления климата, скорее всего, будет и дальше возрастать.

Цены на газ вернулись на уровень довоенного периода

Потребление природного газа в Германии было в 2023 году немного ниже, чем в 2022-м, и существенно ниже среднего показателя 2018-2021 годов, подчеркивается в докладе. "Тем самым продолжается тренд, который говорит в пользу долгосрочного структурного снижения спроса", - делают вывод ученые DIW и ссылаются на исследование о значительно более экономном использовании природного газа жителями ФРГ.

К плавучему СПГ-терминалу в Вильгельмсхафене пришвартовался танкер со сжиженным газом Фото: Sina Schuldt/dpa/picture alliance

Подтверждение этому можно найти и в еженедельных сводках Федерального агентства по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA) о состоянии газового рынка страны: домохозяйства и предприятия малого бизнеса, действительно, существенно сократили потребление газа. Но это сделала и промышленность ФРГ, что обычно связывают как с рецессией в немецкой экономике в 2023 году, так и с сокращением индустриального производства из-за высоких цен на газ, хотя многие предприятия и их заводские электростанции просто перешли с газа на другие энергоносители.

Однако с конца 2022 года в Германии и во всей Европе шло сильное снижение оптовых цен на газ, напоминают Клаудиа Кемферт и Франциска Хольц, так что сейчас котировки уже опустились "примерно до уровня довоенного периода". Причем речь идет не только о текущих ценах, но и о фьючерсах на февраль 2025 года, указывается в докладе. Иными словами, торговцы на европейском рынке не ждут нехватки топлива и следующей зимой.

Пора отменять режим тревоги на газовом рынке

В докладе указывается также на по-прежнему высокий уровень заполнения немецких подземных газохранилищ, которого "хватит для того, чтобы в полной мере обеспечить снабжение Германии и Восточной Европы в случае очень холодных месяцев февраль и март 2024". Однако до конца февраля, судя по прогнозам метеорологов, погода скорее будет для конца зимы слишком теплая, а немецкие ПХГ, по данным BNetzA, все еще заполнены более чем на 71%. Так что ученые DIW исходят из того, что к началу отопительного сезона 2024/25 вновь удастся без проблем обеспечить полную загрузку газохранилищ ФРГ, а они, напомним, самые мощные во всем ЕС.

Далеко не в полную меру оказались востребованными по итогам 2023 года и мощности терминалов по приему сжиженного газа. В Центральной Европе они были загружены на две трети, в Германии - всего наполовину. "Так что в случае вызванного холодами более высокого спроса имелась возможность получить больше природного газа как из ПХГ, так и через действующие СПГ-терминалы", - подчеркивают ученые DIW.

Поэтому они приходят к выводу, что настало время скорректировать курс правительства ФРГ в энергетической политике, а именно - пересмотреть план создания мощностей по приему сжиженного газа и отменить режим тревоги в рамках так называемого чрезвычайного плана по газу (Notfallplan Gas). Этот режим был объявлен в июне 2022 года и позволяет при создании СПГ-инфраструктуры не учитывать ряд предписанных законом климатических и природоохранных требований к энергетическим проектам, напоминают авторы доклада.

Они не видят целесообразности и тем более необходимости в том, чтобы при трех действующих на конец января 2024 плавучих регазификационных терминалах в Брунсбюттеле (7,5 млрд кубометров газа в год), Вильгельмсхафене и Лубмине (оба по 5 млрд кубометров) продолжать реализацию еще семи проектов по временному или долгосрочному приему сжиженного газа.

Терминал в Мукране не нужен востоку Германии. А Австрии?

По мнению авторов доклада, это касается прежде всего терминала в порту Мукран на Рюгене. Этот остров является популярным центром туризма на восточногерманском побережье Балтийского моря, и многие его жители и местные предприниматели опасаются, что такой крупный промышленный объект, как СПГ-терминал, отрицательно скажется как на курортном имидже Рюгена, так и на экологии у его берегов. К их протестам активно подключились экоактивисты со всей Германии.

Одна из демонстраций жителей Рюгена и экоактивистов против СПГ-терминала на острове Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

"Хотя новый СПГ-терминал на острове Рюген зимой 2023/24 не вошел в строй, это не привело к перебоям в снабжении Восточной Германии", - отмечают ученые DIW, полемизируя тем самым с одним из аргументов правительства ФРГ в пользу этого проекта. Однако они никак не останавливаются на другом аргументе Берлина: этот терминал может очень понадобиться уже в начале следующего года для снабжения Чехии и, главное, Австрии, если после истечения в конце 2024 года пятилетнего договора между Россией и Украиной остановится украинский транзит российского газа.

Публикация двух известных профессоров, несомненно, усилит политическое давление на правительство ФРГ в вопросе ввода в строй СПГ-терминала на Рюгене. Одновременно доклад института DIW свидетельствует о том, что в экспертных кругах ФРГ растут сомнения в том, нуждается ли Германия в дальнейшем широкомасштабном развитии инфраструктуры по приему сжиженного газа. Их весомый аргумент: имеющихся СПГ-мощностей на фоне стабильно высоких поставок трубопроводного газа из Норвегии пока оказывалось вполне достаточно.

В этой ситуации абсолютно бесперспективной с экономической точки зрения (не говоря уже о политической) выглядит идея все-таки ввести в строй не пострадавшую от диверсии в сентябре 2022 нитку российского газопровода "Северный поток - 2". Более того, доклад DIW свидетельствует о том, что и надежды России увеличить поставки СПГ на европейский рынок тоже могут не оправдаться. Клаудиа Кемферт и Франциска Хольц прямо на это указывают: "Маловероятно, что российский газовый экспорт в Европу в обозримом будущем будет расти, хотя поставки сжиженного природного газа, по всей видимости, сохранятся".

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