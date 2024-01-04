В ФРГ потребление газа в 2023 году снизилось на 5 процентов

Потребление газа в Германии в сравнении со средними показателями с 2018 по 2021 годы сократилось даже на 17,5 процента. Эта тенденция во многом связана с более теплой погодой.

В минувшем году Германия сэкономила много природного газа. Благодаря более теплой погоде его потребление сократилось, по сравнению с показателем предыдущего года, на пять процентов, причем 41 процент потребленного газа приходился на домохозяйства и мелкие предприятия и 59 процентов - на промышленность, сообщило в четверг, 4 января, Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur).

В сравнении со средними показателями за период с 2018 по 2021 годы, потребление природного газа в Германии уменьшилось даже на 17,5 процента, при этом домохозяйства и малые предприятия сэкономили 16,4 процента, а индустрия - 18,3 процента, уточнило агентство.

Более теплая погода

Важным фактором, повлиявшим на снижение потребления газа в ФРГ, стали более высокие температуры - в прошлом году они были в среднем на 0,58 градуса выше, чем в период с 2018 по 2021 годы.

Германия должна импортировать более 90 процентов необходимого ей природного газа. В прошлом году ФРГ импортировала 938 тераватт/часов газа (1 тераватт - 1 млрд киловатт/часов). 43 процента импорта поступило из Норвегии, 26 процентов - из Нидерландов и 22 процента - из Бельгии.

Еще семь процентов поступили в Германию через терминалы по приему сжиженного природного газа.

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