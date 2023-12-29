Как Германия встречает второй Новый год без газа из России

Проблем с отоплением в оставшиеся два зимних месяца уже не будет, считают немцы и не хотят больше экономить энергию. Зима опять теплая, газохранилища полные, цены снизились.

Новый 2024 год Германия встречает в тепле. На большей части ФРГ температура воздуха поднимается в эти дни до плюс 10-12 градусов, и похолодание пока не предвидится. Так что в домах с хорошей теплоизоляцией, а их в стране все больше, жильцы очень мало или даже вообще не топят. Поэтому заметно снизилось потребление природного газа, которым обогревает жилье примерно половина немецких домохозяйств. Другая половина использует нефтепродукты, электричество, древесину или подключена в больших городах к системам центрального отопления, работающим на самых разных источниках энергии.

Потребление газа в Германии было на 51-й календарной неделе, с 18 по 24 декабря, на 18,2% ниже среднего показателя 2018-2021 годов - четырех лет перед энергетическим кризисом, сообщило Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA). Можно исходить из того, что в последние дни декабря и в первую неделю января, когда многие семьи уезжают за рубеж, а многие фирмы закрываются на рождественско-новогодние каникулы, спрос на газ скорее всего не вырастет.

Стабильный импорт газа и полные ПХГ

Такая экономия уже привела к тому, что немецкие подземные хранилища газа посреди зимы переключились с режима отбора газа на его закачку. В результате уровень заполнения ПХГ вырос 29 декабря приблизительно до 91%. Это "значительно выше обычного показателя", подчеркнул в беседе с информационным агентством dpa глава Объединения операторов немецких подземных хранилищ газа и водорода INES Себастиан Хайнерман (Sebastian Heinermann). По его словам, "мягкая погода в ноябре и декабре привела к сравнительно низкому потреблению и тем самым позволила избежать более значительного отбора из газохранилищ".

ПХГ Rehden на северо-западе Германии - крупнейшее газохранилище в Евросоюзе Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/picture alliance

При максимально заполненных немецких ПХГ, а они по своим объемам самые крупные в ЕС, их запасов при обычных зимних температурах теоретически должно хватить на два-три месяца. Таким образом, Германия, вступая в 2024 год, фактически полностью обеспечена этим топливом на оставшиеся два месяца зимы, на январь и февраль, даже если все поставки природного газа вдруг прекратятся.

Но этого не случится, потому что после того, как Россия летом 2022 года сначала сильно сократила, а затем, 31 августа, окончательно прекратила снабжать немецкий рынок газом, ФРГ в кратчайшие сроки наладила его бесперебойный импорт из других источников и по другим маршрутам. Главным поставщиком газа, причем газа трубопроводного, более выгодного по цене, чем сжиженный, вместо РФ стала Норвегия. Как раз в декабре 2023 с этим близким партнером ЕС и союзником по НАТО был заключен еще один крупный долгосрочный контракт.

К тому же в Германию ежедневно идут поставки регазифицированного газа, импортируемого через СПГ-терминалы в Нидерландах и Бельгии. Одновременно растут объемы, закачиваемые в газотранспортную систему страны первыми немецкими плавучими СПГ-терминалами в Вильгельмсхафене, Любмине и Брунсбюттеле. К трем уже действующим регазификационным судам на Северном и Балтийском морях в 2024 году присоединятся еще три или даже четыре. Кроме того, немецкие импортеры, следуя коммерческим соображениям, периодически прикупают газ из ПХГ соседних стран. К примеру, 27 декабря определенные объемы, по данным BNetzA, поступили из Швейцарии и Дании.

Главный непредсказуемый фактор риска: Владимир Путин

Так что если еще в октябре объединение операторов газохранилищ INES предупреждало, что при сильных холодах немецкие ПХГ могут нынешней зимой опустеть, то теперь, накануне Нового года, глава этой организации Себастиан Хайнерман практически уверен, что "даже при экстремально низких температурах наверняка удастся полностью обеспечить газоснабжение". Его вывод: "Если не возникнут какие-то непредвиденные риски, мы хорошо пройдем оставшуюся часть зимы".

Глава объединения операторов немецких газохранилищ INES Себастиан Хайнерман Фото: Pascal Wenzel/INES

Как видим, длительные морозы он серьезной угрозой уже не считает, тем более, что их вероятность в условиях потепления глобального климата все больше снижается. Как раз 29 декабря Немецкая метеорологическая служба DWD подтвердила, что 2023 стал в Германии очередным самым жарким годом с начала измерений более 140 лет назад, причем слишком теплыми по сравнению с многолетней нормой оказались все месяцы, в том числе и зимние. Иными словами, весьма велики шансы, что нынешняя зима, как и прошлая, в целом пройдет при сравнительно высоких температурах, даже если, скажем, в феврале на неделю-другую ударят морозы.

Более оптимистично, чем год назад, настроен и глава Федерального агентства по сетям Клаус Мюллер (Klaus Müller). Дефицит газа он считает нынешней зимой уже маловероятным, при запасах в ПХГ на уровне 90% "несколько холодных дней у нас беспокойства не вызывают".

Глава Федерального агентства по сетям Клаус Мюллер Фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Однако остаются политические риски, подчеркнул он в интервью газете Rheinische Post и первым делом указал на непредсказуемость российского президента Владимира Путина: "Если он, к примеру, перестанет снабжать Австрию и Венгрию, мы в рамках европейской солидарности будем им помогать". В таком случае в эти страны скорее всего придется перебросить часть запасов из немецких газохранилищ, хотя ПХГ этих двух членов ЕС, по данным портала европейского объединения операторов газовой инфраструктуры GIE, в данный момент тоже очень хорошо заполнены: соответственно на 92% и 88%.

К другим непредсказуемым рискам Клаус Мюллер отнес возможные диверсии на подводных газопроводах в Европе и обострение военно-политической ситуации на Ближнем Востоке, что может вызвать беспокойство на газовом рынке и рост цен на СПГ.

Меньше трети немцев хотят еще больше экономить энергию

Впрочем, в последние дни 2023 года биржевые цены на газ в Европе, наоборот, снижались, и 29 декабря цена фьючерса на торговой площадке TTF в Нидерландах упала ниже 33 евро за МВт⋅ч (приблизительно 360 долларов за тысячу кубометров), что в десять с лишним раз меньше рекордного уровня конца августа 2022, когда "Газпром" остановил поставки по "Северному потоку".

То, что ситуация на европейском газовом рынке с тех пор успокоилась, а розничные цены на энергию снизились, почувствовали и немецкие потребители: они больше не боятся "замерзнуть" без российского газа. Очередным свидетельством этого является свежий репрезентативный опрос, опубликованный 29 декабря социологическим институтом Yougov. Он выяснил, что только 29% опрошенных взрослых жителей Германии намерены в 2024 году сильно или хотя бы немого снизить расход энергии. Остальные считают, что уже сократили его в должной мере, или просто не задумываются на эту тему. Годом раньше, в разгар энергетического кризиса, на целенаправленную экономию были настроены 43% респондентов.

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