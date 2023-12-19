  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война России против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
Экономика и бизнесГермания

Германия увеличивает закупку газа в Норвегии

Виталий Кропман
19 декабря 2023 г.

Норвежская компания Equinor в период с 2024 по 2034 год поставит в ФРГ примерно 10 млрд куб. м природного газа. Ежегодные объемы будут соответствовать трети промышленных потребностей Германии в газе.

https://p.dw.com/p/4aL3U
Добывающая платформа компании Equinor в Северном море
Добывающая платформа компании Equinor в Северном мореФото: Ints Kalnins/REUTERS

Государственная немецкая энергетическая компания Sefe и норвежская компания Equinor заключили долгосрочный контракт на поставку газа. Это одно из крупнейших газовых соглашений, которые когда-либо заключала Equinor, заявил во вторник, 19 декабря, агентству dpa генеральный директор фирмы Андерс Опедал.

Согласно договору, в период с 2024 по 2034 год Equinor поставит в ФРГ в общей сложности 111 тераватт-часов, что соответствует примерно 10 млрд куб. м природного газа. Поставки будут осуществляться по стандартным рыночным ценам. Ежегодные объемы будут соответствовать трети промышленных потребностей Германии в газе. Существует также опцион на поставку 319 тераватт-часов еще на пять лет.

Обе компании также подписали соглашение о намерениях, согласно которому Sefe станет долгосрочным потребителем водорода Equinor с низким содержанием СО2 в период с 2029 по 2060 год. Первоначально предполагается поставлять пять тераватт-часов в год, а в период с 2050 по 2060 год этот объем будет увеличен до 40 тераватт-часов в год.

Германия избежала газового кризиса

В прошлом году после начала агрессивной войны России против Украины в Германии были опасения, что прекращение поставок российского газа может привести к проблемам как у энергоемких промышленных предприятий, так и в коммунальном секторе. Благодаря увеличению поставок газа из Нидерландов, Бельгии и Норвегии, а такжебыстрому строительству плавучих терминалов сжиженного природного газа (СПГ), кризиса удалось избежать. По данным операторов, в начале декабря 2023 года газовые хранилища в Германии были заполнены на 96 процентов, что выше среднего показателя, напоминает агентство Reuters.

Компания Sefe, бывшая Gazprom Germania, понесла большие убытки из-за замораживания поставок российского газа и была национализирована. На сегодняшний день Sefe, в которой работает около 1500 человек, является одной из крупнейших газовых компаний в Германии. Ее клиенты - промышленные предприятия и коммунальные службы. Помимо закупок, компания занимается торговлей, хранением и продажей газа. Equinor - один из крупнейших европейских производителей нефти и газа, на две трети принадлежащий норвежскому государству.

Смотрите также:

Как Путин проиграл газовую войну

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Путин хочет дать Европе газ по трубе, которую сам же перекрыл полгода назад. DW Новости (27.12.22)

Путин хочет дать Европе газ по трубе, которую сам же перекрыл полгода назад. DW Новости (27.12.22)

В мае уходящего года "Газпром" объявил, что больше не будет прокачивать газ по газопроводу "Ямал-Европа" в Западную Европу. Он объяснил это российскими контрсанкциями в отношении Польши. Спустя полгода вице-премьер России Александр Новак неожиданно объявил, что Москва готова возобновить поставки по этому трубопроводу, так как видит возникший дефицит. Как отнесутся в Евросоюзе к предложению?
27 декабря 2022 г.25:44 мин.
external

Немцы ищут замену "Газпрому": с 2026 года Катар будет поставлять СПГ в ФРГ. DW Новости (29.11.2022)

Немцы ищут замену "Газпрому": с 2026 года Катар будет поставлять СПГ в ФРГ. DW Новости (29.11.2022)

Германия ищет альтернативу российскому газу, импорт которого прекращен. Власти ФРГ с весны вели переговоры с Катаром, крупнейшим мировым экспортером СПГ. 29 ноября стало известно о договоренности по поставкам из эмирата с 2026 года. Наблюдатели оценивают новый контракт как успех Берлина. Тем не менее пока речь идет о достаточно скромных объемах, не способных полностью заменить российский газ.
29 ноября 2022 г.32:31 мин.