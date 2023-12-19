Германия увеличивает закупку газа в Норвегии

Норвежская компания Equinor в период с 2024 по 2034 год поставит в ФРГ примерно 10 млрд куб. м природного газа. Ежегодные объемы будут соответствовать трети промышленных потребностей Германии в газе.

Государственная немецкая энергетическая компания Sefe и норвежская компания Equinor заключили долгосрочный контракт на поставку газа. Это одно из крупнейших газовых соглашений, которые когда-либо заключала Equinor, заявил во вторник, 19 декабря, агентству dpa генеральный директор фирмы Андерс Опедал.

Согласно договору, в период с 2024 по 2034 год Equinor поставит в ФРГ в общей сложности 111 тераватт-часов, что соответствует примерно 10 млрд куб. м природного газа. Поставки будут осуществляться по стандартным рыночным ценам. Ежегодные объемы будут соответствовать трети промышленных потребностей Германии в газе. Существует также опцион на поставку 319 тераватт-часов еще на пять лет.

Обе компании также подписали соглашение о намерениях, согласно которому Sefe станет долгосрочным потребителем водорода Equinor с низким содержанием СО2 в период с 2029 по 2060 год. Первоначально предполагается поставлять пять тераватт-часов в год, а в период с 2050 по 2060 год этот объем будет увеличен до 40 тераватт-часов в год.

Германия избежала газового кризиса

В прошлом году после начала агрессивной войны России против Украины в Германии были опасения, что прекращение поставок российского газа может привести к проблемам как у энергоемких промышленных предприятий, так и в коммунальном секторе. Благодаря увеличению поставок газа из Нидерландов, Бельгии и Норвегии, а такжебыстрому строительству плавучих терминалов сжиженного природного газа (СПГ), кризиса удалось избежать. По данным операторов, в начале декабря 2023 года газовые хранилища в Германии были заполнены на 96 процентов, что выше среднего показателя, напоминает агентство Reuters.

Компания Sefe, бывшая Gazprom Germania, понесла большие убытки из-за замораживания поставок российского газа и была национализирована. На сегодняшний день Sefe, в которой работает около 1500 человек, является одной из крупнейших газовых компаний в Германии. Ее клиенты - промышленные предприятия и коммунальные службы. Помимо закупок, компания занимается торговлей, хранением и продажей газа. Equinor - один из крупнейших европейских производителей нефти и газа, на две трети принадлежащий норвежскому государству.

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