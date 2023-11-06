Газохранилища Германии заполнены полностью

Немецкие газохранилища заполнены уже на 100,03 процента. ПХГ по всему Евросоюзу также практически полны.

Уровень заполненности газовых хранилищ в Германии достиг отметки 100 процентов. По предварительным данным, опубликованным вечером в воскресенье, 5 ноября, европейским объединением операторов газовой инфраструктуры GIE, газохранилища страны были заполнены на 100,03 процента. Правительство ФРГ рассчитывает, что этот объем соответствует потреблению за два-три зимних месяца со среднестатистической температурой.

По данным Объединения операторов немецких подземных хранилищ газа и водорода INES (Initiative Energien Speichern), 100 процентов - это вместимость газовых хранилищ в нормальных условиях. Если же газ охлаждается, то его объем уменьшается, что позволяет хранить большее количество газа. В этом случае уровень заполнения превышает отметку 100 процентов.

Газохранилища ЕС почти заполнены

Крупнейшее немецкое ПХГ в Редене 5 ноября было заполнено на 99,3 процента. По данным GIE, практически полны (на 99,55 процента) хранилища по всему Евросоюзу.

Глава Федерального агентства по сетям Клаус Мюллер (Klaus Müller) назвал это сообщение хорошей новостью, поскольку страна оказалась "гораздо лучше подготовлена к зиме, чем в прошлом году". Тем не менее, по его словам, расслабляться еще рано. "Мы просим людей продолжать тщательно обдумывать, на чем можно сэкономить", - пояснил Мюллер агентству dpa.

Смотрите также: