Четырехдневка эффективна? В Германии проводят эксперимент

45 компаний и организаций в Германии в рамках пилотного проекта на полгода ввели четырехдневную рабочую неделю. Насколько это перспективно и эффективно, учитывая экономическую ситуацию?

С 1 февраля нынешнего года в Германии начался эксперимент: 45 компаний и организаций на полгода ввели четырехдневную рабочую неделю. В течение шести месяцев сотрудники будут получать полную зарплату, но при этом проводить в офисе (или работать из дома) на день меньше. Инициатором этого пилотного проекта выступила берлинская консалтинговая компания Intraprenör совместно с глобальной инициативой "Четырехдневная неделя" (4 Day Week Global) из Новой Зеландии. После завершения проекта состоится научная оценка его результатов, окончательные итоги планируется подвести к октябрю следующего года.

"За" и "против" четырехдневки

Тем временем скептики задаются вопросом, насколько перспективна и эффективна такая модель, учитывая, что сейчас многие компании в Германии страдают от нехватки квалифицированной рабочей силы? Не лучше ли было бы работать больше, а не меньше?

Сторонники эксперимента убеждены, что четырехдневная рабочая неделя как раз поможет решить проблему нехватки квалифицированных кадров, в частности, потому, что повысит производительность труда. Аргумент заключается в том, что люди, которые работают только четыре дня вместо пяти, более мотивированные и, следовательно, более продуктивны. Кроме того, таким образом могут быть задействованы работники, которые не могут трудиться пять дней в неделю.

Берлинские врачи во время акции протеста выступали и за введение четырехдневной рабочей недели Фото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

Четырехдневная неделя уже опробована на практике. С 2019 года организация 4DWG проводит такие пилотные проекты, например, в Великобритании, ЮАР, Австралии, Ирландии и США. В них приняли участие более 500 компаний. По данным этой неправительственной организации, результаты подтверждают, что положительный эффект четырехдневки возможен.

Великобритания: эксперимент удался?

Возьмем, к примеру, Великобританию. Здесь в эксперименте по введению четырехдневной недели участвовали 2900 сотрудников. Они были заняты в финансовом секторе, IT- и строительной отраслях, интернет-магазинах, студиях компьютерной анимации, закусочных и в сфере маркетинга.

17 процентов немцев отвергают четырехдневную неделю Фото: K. Schmitt/Fotostand/picture alliance

По данным исследователей из Кембриджа и Бостона, после введения четырехдневки количество больничных дней сократилось примерно на две трети, а почти 40 процентов сотрудников заявили, что во время эксперимента испытывали меньше стресса, чем до него. Кроме того, число уволившихся с работы сократилось на 57 процентов. При этом исследователи отметили среднее увеличение прибыли на предприятиях, участвовавших в эксперименте, примерно на 1,4 процента. 56 из 61 компании-участницы заявили, что хотели бы сохранить четырехдневную неделю и после окончания эксперимента.

Что говорят эксперты в ФРГ

А хотят ли немцы работать четыре дня в неделю вместо пяти? Согласно результатам опроса, проведенного близким к профсоюзам Фондом Ханса Бёклера (Hans-Böckler-Stiftung), вовсе не обязательно. По данным социологов, почти три четверти респондентов, которые работают полный рабочий день, хотели бы перейти на четырехдневку, но с сохранением пятидневной оплаты труда. Восемь процентов выступают за четырехдневную рабочую неделю, причем даже с меньшей зарплатой. А 17 процентов респондентов отвергают идею сокращения числа рабочих дней в неделю.

Будут ли результаты эксперимента в Германии отражать реальное положение дел? Ряд экспертов в этом сомневаются. Компании, которые участвуют в пилотном проекте, подали заявки несколько месяцев назад. И вот тут-то начинаются проблемы, говорит эксперт по рынку труда Энцо Вебер (Enzo Weber), который проводит исследования в Университете Регенсбурга и Институте исследований рынка труда и профессиональной деятельности.

Эксперт поясняет, что заявки на участие в таких проектах подают, как правило, те компании, для которых четырехдневная неделя является благоприятной. Поэтому они не совсем репрезентативны. Кроме того, сокращается не только рабочее время, но и меняются технологические процессы и организация производства. Если производительность труда повысится, это не обязательно будет связано с сокращением числа рабочих дней, подчеркивает Вебер, который критически оценивает результаты предыдущих пилотных проектов.

Он считает, что положительные результаты эксперимента с четырехдневной рабочей неделей сомнительны еще и потому, что это, скорее всего, приведет к увеличению рабочей нагрузки. Социальные, коммуникативные и творческие элементы будут отходить на второй план. "Обычно компании ощущают последствия не сразу, а в среднесрочной перспективе", - указывает эксперт. Однако эксперимент рассчитан всего на шесть месяцев.

Рост производительности труда - утопия?

Хольгер Шефер (Holger Schäfer) из Института немецкой экономики (IW) также считает контрпродуктивным введение четырехдневной рабочей недели по всей Германии. "То, что может показаться разумным с микроэкономической точки зрения - например, если четырехдневная неделя может быть использована для переманивания дефицитной рабочей силы у конкурентов, - теряет смысл с макроэкономической точки зрения. Если все компании сократят рабочее время, то, в конечном итоге, возникнет дефицит рабочих часов", - говорит эксперт.

Эксперты сомневаются, что переход на четырехдневку приведет к росту производительности труда Фото: Sina Schuldt/dpa/picture alliance

Кроме того, нет никаких признаков, что за счет сокращения рабочего времени может быть значительно увеличена производительность труда. "Сокращение рабочей недели с пяти до четырех дней соответствует 20-процентному сокращению рабочего времени. Чтобы компенсировать падение производства, почасовая производительность должна быть увеличена на 25 процентов", - отмечает Шефер, считающий такой рост - утопией.

Индивидуальный подход к рабочей неделе

То, что четырехдневная неделя может иметь смысл для отдельных компаний, наглядно видно на примере ремесленников. По мнению Йорга Диттриха (Jörg Dittrich), главы Центрального объединения ремесленных предприятий, это сделает работодателей более привлекательными, а значит, повысит их шансы в конкурентной борьбе за квалифицированную рабочую силу. Однако четырехдневная неделя не будет одинаково хороша для каждого предприятия. Поэтому Диттрих приходит к выводу, что сформулированное в общем виде право на четырехдневную неделю никому не поможет и лишь создаст для компаний дополнительные бюрократические проблемы.

Энцо Вебер также выступает против законодательного закрепления результатов эксперимента и за индивидуальный подход. Его поддерживают представители малого и среднего бизнеса. "Мы за индивидуальные решения между работниками и работодателями", - говорит Кристоф Альхаус (Christoph Ahlhaus), глава Федеральной ассоциации малых и средних предприятий. Малый и средний бизнес выступает против государственного вмешательства, предусматривающего сокращение рабочего времени при полном сохранении зарплат.

Несмотря на все аргументы против четырехдневки в Германии, профсоюз IG Metall, например, уже давно выступает за сокращение рабочих дней. Хотя рабочие сталелитейной промышленности и без того работают всего 35 часов в неделю.

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