Новый закон: приехать на работу в Германию стало проще

Германия испытывает растущий дефицит рабочих рук. Причем не хватает не только высококвалифицированных специалистов, но и медсестер, ремесленников, водителей, складских рабочих и представителей многих других профессий.

Чтобы снизить остроту проблемы, в августе этого года по инициативе правительства Олафа Шольца (Olaf Scholz) бундестаг принял новый закон, регулирующий трудовую иммиграцию в Германию. В полном объеме этот закон вступит в силу только в следующем году. Но некоторые его положения начали действовать уже с 18 ноября.

Стало легче получить немецкую Blue Card

Круг лиц, имеющих возможность претендовать на немецкую Blue Card, существенно расширен. Так, размер минимальной годовой зарплаты, необходимой для получения Blue Card, теперь снижен до 43 800 евро брутто (до вычета социальных отчислений и уплаты налогов). До сих пор этот ежегодно корректируемый порог составлял 58 400 евро.

Для обладателей некоторых особенно востребованных специальностей он был ниже - 45 552 евро, теперь он опущен до 39 683 евро. Это льготное условие распространяется на ученых из области естественных наук, математиков, инженеров, врачей, IT-специалистов, воспитателей, медсестер, а также (это нововведение) на выпускников вузов в течение трех лет после его окончания.

Германия нуждается не только в высококвалифицированных специалистах Фото: Gero Breloer/dpa/picture alliance

Есть и другие существенные изменения: проходить процедуру признания дипломов можно постфактум, работать допускается и не по первоначальной специальности. Для претендента на Blue Card отпала необходимость доказывать знание немецкого языка, а его потенциальному работодателю - отсутствие подходящего специалиста на немецком или европейском рынке труда.

С собой в Германию обладатели Blue Card смогут привозить не только детей, но и престарелых родителей, если дохода высококвалифицированного иностранного специалиста будет хватать на их содержание. В числе новшеств также - Blue Card для айтишников и без высшего образования, но с опытом работы в сфере IT не менее трех лет.

От Blue Card - к ВНЖ и гражданству

О том, что Blue Card является хорошим способом не только найти высокооплачиваемую работу в Германии, но и остаться здесь на длительный срок, свидетельствуют данные, опубликованные Федеральным статистическим ведомством ФРГ (Destatis). За первые пять лет действия этой системы (2012-2017 годы) обладателями "голубой карты" стали почти 69 тысяч специалистов из стран за пределами ЕС.

Больше всего немецких Blue Card получают специалисты из Индии Фото: Daniel Karmann/dpa/picture alliance

Спустя пять лет после ее получения абсолютное большинство из них уже имело бессрочный вид на жительство в Германии, а 11,3% стали гражданами ФРГ. Самую высокую долю обладателей Blue Card в тот период составили граждане Индии (22,4%). На втором месте - китайцы (8,7%), на третьем - россияне (7,5%).

Всего же за десять лет действия системы (2012-2022 годы) "голубую карту" получили почти 200 тысяч человек. Так что в последние пять лет ее популярность быстро росла. Теперь, после значительного снижения порога минимальной зарплаты, можно ожидать дальнейшего увеличения спроса на немецкие Blue Card со стороны иностранных специалистов.

Новые правила для дипломированных специалистов

Параллельно с расширением круга претендентов на Blue Card с 18 ноября изменены правила предоставления временного вида на жительство и права на работу для трудовых мигрантов со средним специальным или высшим образованием.

Отказать в праве на работу в Германии (Arbeitserlaubnis) теперь нельзя Фото: picture alliance/APA/picturedesk.com

При наличии всех требуемых критериев они теперь имеют право получить визу и временный вид на жительство в Германии. Отказать им нельзя. А до сих пор посольства ФРГ в зарубежных странах или немецкие ведомства по делам иностранцев имели, что называется, пространство для маневра и принимали решение по собственному усмотрению.

Кроме того, отменено условие, согласно которому такие трудовые мигранты могли оставаться и работать в Германии только по той профессии, которую они освоили в высшем или среднем специальном учебном заведении. То есть, такие иностранцы теперь получили право искать любые вакансии на немецком рынке труда, а не только соответствующие их специальности.

Исключение составляют так называемые регламентированные профессии, к числу которых относятся, например, врачи, аптекари, учителя, ветеринары, налоговые консультанты. Впрочем, список таких профессий в Германии довольно длинный: на сайте немецкого агентства по труду перечислены 288 специальностей.

Следующий этап - 1 марта 2024 года

Другие положения нового иммиграционного закона вступят в силу с 1 марта и с 1 июня 2024 года. Подробнее о всех уже действующих и будущих изменений можно прочитать на немецком, английском, испанском или французском языках на специальном сайте правительства Германии.

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