Какие квалифицированные рабочие нужны Германии

В ФРГ работу ищут более 2,5 млн человек, при этом на рынке труда не хватает почти столько же квалифицированных рабочих. Как это возможно, каких специалистов не хватает Германии и как справиться с нехваткой рабочей силы?

Экономические последствия коронавирусной пандемии, по-видимому, преодолены. Экономика Германии приспособилась и к проблемам, связанным с войной в Украине. Даже тлеющие банковские кризисы в США и Швейцарии не обременяют немецкую экономику. Глубокой рецессии не будет, и рынок труда остается стабильным, считают эксперты.

Тем не менее два разных исследования указали на острую нехватку квалифицированных рабочих в Германии. Институт немецкой экономики (IW) в Кельне в опубликованном недавно исследовании о квалифицированной рабочей силе за декабрь 2022 года выявил, что несмотря на то, что нехватка квалифицированных кадров за рассматриваемый период немного снизилась, однако в целом она остается "на высоком уровне".

Федеральное объединение торгово-промышленных палат (DIHK) в отчете "Квалифицированные рабочие - 2022" даже приходит к выводу, что если рассматривать 2022 год в целом, то "нехватка квалифицированных рабочих увеличивается".

Недостаток рабочих во всех сферах

Эксперт по рынку труда Штефан Хардеге (Stefan Hardege) из DIHK в интервью DW подчеркнул, что проблема "нехватки квалифицированных рабочих" больше не возникает в какой-то конкретной отрасли: "Теперь эта проблема существует во всех секторах экономики. И это касается очень разных профессий". В первую очередь, ощущается дефицит машинистов железнодорожных поездов и регулировщиков движения железнодорожного транспорта.

В домах престарелых не хватает среднего медицинского персонала Фото: Hugh Hastings/Getty Images

Сабине Кёне-Финстер (Sabine Köhne-Finster), соавтор исследования Института немецкой экономики за декабрь 2022 года и консультант Центра компетенций для квалифицированных рабочих (KOFA), уточняет результаты своей работы: "Сильно пострадала и социальная сфера, ощущается нехватка "социальных педагогов, социальных работников и воспитателей. А в домах престарелых больше всего не хватает среднего медицинского персонала". В других областях, таких как металлургия и электротехника, существует дефицит квалифицированных рабочих, а также "специалистов с высшим образованием. Ситуация в этом секторе все сильнее ухудшается".

Соискателям работы не хватает квалификации

Штефан Хардеге указывает на парадокс, который наблюдался годами: "Если посмотреть на число безработных в Германии, а их около 2,5 миллионов человек, и на такое же количество вакансий, то возникает резонный вопрос, почему существует дефицит рабочих". У него уже готов возможный ответ: "Мы приходим к выводу, что квалификация безработных не соответствует квалификации сотрудников, которых ищут компании".

Эксперты часто выдвигают обвинения в том, что соискатели, ищущие работу, слишком плохо обучены, кроме того, многие молодые люди больше не хотят работать по восемь часов в день. По мнению Хардеге, в настоящее время работники находятся в выгодном положении, потому что они пользуются большим спросом и могут требовать улучшения условий труда или повышения заработной платы. Это, впрочем, ни в коем случае не является причиной дефицита: "У меня нет никаких доказательств этого".

Как справиться с нехваткой рабочей силы

Но и сами безработные, как подчеркивает в интервью DW Сабина Кёне-Фленстер, могут помочь решить проблему. Соавтор исследования IW призывает их к большей гибкости. "Необходимо проанализировать, как изменились профессии. Есть ли такие, которые, возможно, похожи и близки? Есть ли возможность помочь преодолеть дефицит квалифицированных рабочих путем переобучения или переквалификации?", - советует эксперт.

Когда речь заходит о политике, то Кёне-Финстер с одобрением отзывается об "усилиях по обеспечению иммиграции квалифицированных специалистов", однако должна быть усилена и профессиональная подготовка уже имеющихся кадров. Речь, по ее словам, идет и об "усилении профессиональной ориентации в вузах, школах и профтехучилищах".

В Германии не хватает не только квалифицированных рабочих, но и социальных работников и педагогов Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance

Штефан Хардеге из DIHK считает, что справляться с проблемой нехватки квалифицированных кадров, в первую очередь, должны конкретные фирмы и компании. Им необходимо пытаться позиционировать себя более привлекательно, чтобы добиться притока квалифицированных работников. При этом нужно учесть условия обеспечения совместимости семьи и карьеры или обеспечения мобильности в работе. "Не менее важно создать политические рамочные условия", - подчеркивает эксперт.

Облегчить иммиграцию, и не только

29 марта 2023 года федеральное правительство выступило с законодательными предложениями по реорганизации процесса иммиграции и, в частности, облегчения притока в Германию иностранных специалистов. Штефан Хардеге поддерживает эти меры: "Хорошо и правильно, что федеральное правительство взялось за закон, который во многих областях движется в нужном направлении".

Ученые IW и эксперты по рынку труда DIHK едины в одном: "Законодательные изменения будут иметь важное значение для немецкой экономики. Но одним только притоком иностранных квалифицированных рабочих проблему не решить. Нельзя забывать и о немецких специалистах, которые числятся безработными: "Необходимо лучше использовать внутренний потенциал, включая занятость женщин и пожилых людей", - уверен Хардеге. Делать ставку нужно как на приток иностранных квалифицированных рабочих, так и на использование немецких специалистов, "особенно если учесть демографические проблемы немецкого общества".