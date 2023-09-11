Судьба релоканта в ФРГ: Евгений Каретников из Deutsche Bank

Московский айтишник Евгений Каретников переехал с семьей в Берлин. С работой у сотрудника Deutsche Bank все хорошо, плохо с его детьми-аутистами. Им не нашлось мест в школе.

После начала широкомасштабного вторжения России в Украину, после введения в ответ западных экономических и финансовых санкций против Москвы многие немецкие фирмы стали сворачивать свою деятельность на российском рынке. У Deutsche Bank, например, в РФ было несколько филиалов, в которых работали сотни российских высококвалифицированных специалистов, выполнявших работу, никак не связанную с присутствием банка именно в России.

Подавляющему большинству из них после 24 февраля 2022 года была предложена релокация. Среди принявших предложение Deutsche Bank был и Евгений Каретников. Вместе с семьей - женой и тремя детьми - он переехал в Берлин и теперь выполняет ту же, что и раньше в Москве, работу в одном из филиалов банка в немецкой столице. Но освоиться на новом месте семье пока не удалось: два сына Каретникова - аутисты, и берлинские власти никак не могут подыскать им подходящую школу.

Как лейтенант оказался сотрудником немецкого банка

Евгению 43 года. Он родом из Железногорска Курской области. В 2002 году Каретников закончил Академию Федерального агентства правительственной связи и информации при президенте РФ по специальности "Автоматизированные системы обработки информации и управления". Сейчас это учебное заведение называется Академией Федеральной службы охраны (ФСО). После окончания учебы Евгения в звании лейтенанта отправили в воинскую часть в Ступино на должность начальника станции связи. Но в армии он пробыл недолго, всего около трех месяцев.

Евгений и Яна Каретниковы, 2008 год Фото: Privat

"2002 год - это практически самое дно состояния российской армии, - рассказывает Каретников. - Пьянство в казармах… Пьяные офицеры… Бесхозяйственность… Полное отсутствие каких бы то ни было социальных гарантий…Ни жилья, ничего вообще… Увидев всю эту картину, я принял решение увольняться из Вооруженных сил".

Потом Евгений Каретников несколько лет работал программистом в разных гражданских фирмах, а в середине десятых годов ему подвернулась вакансия в московском филиале Deutsche Bank. "Прошел все необходимые собеседования - техническое, командное и в конце концов меня приняли в команду учета рисков по банковским продуктам, - рассказывает Евгений. - Любой крупный банк управляет своими рисками. Например, банк выдал ипотеку сегодня под три процента годовых. Если учетная ставка будет падать, то банк на ипотеке будет зарабатывать, поскольку сможет на рынке брать деньги дешевле. А если наоборот - ставка начинает расти, то банк может потерять деньги. Чтобы этого не произошло, риски строго учитываются".

На митингах в поддержку Навального

Еще до перехода в Deutsche Bank, году в 2008-м или 2009-м, у Каретникова появились сомнения в том, что политика государства идет в правильном направлении. "Сначала сомнения были небольшими, - делится Евгений, - тут что-то не так, там не то, но ближе к 2010 или 2011 году я уже очень внимательно читал различные политические блоги, в том числе и расследования Алексея Навального по поводу коррупции".

Евгений Каретников на митинге "Он нам не царь", 2018 год Фото: Privat

Каретников не был политическим активистом, который ходил бы на каждый антиправительственный митинг. Но, рассказывает, донатил, перечислял деньги в поддержку ФБК и в некоторых акциях участвовал. Первый митинг, на который он пришел, был посвящен расследованию о предполагаемых дворцах Дмитрия Медведева "Он вам не Димон". "Потом был еще митинг "Он нам не царь". Это против Путина. Потом против пенсионной реформы. Когда Алексей Навальный вернулся в Россию и был арестован, я тоже участвовал в митинге протеста", - вспоминает Каретников.

А когда 24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину и началась война, Евгению стало окончательно ясно, что дальше будет только хуже: "Будут санкции. Будут репрессии против оппозиции. Оставаться в России для меня было опасно. А тут Deutsche Bank предложил всем московским сотрудникам релокацию в Берлин. Мы сразу согласились".

Переезд в Берлин

Релокацию Deutsche Bank проводил в три этапа. Первый начался вскоре после российского вторжения в Украину. Второй - осенью 2022 года, после объявления о частичной мобилизации. А третий - когда Deutsche Bank принял решение окончательно уйти из России.

В помощь сотрудникам банк нанял специальных консультантов, которые помогали оформить визы, сделать переводы и заверить различные документы - свидетельство о рождении, свидетельство о браке, дипломы. Многие в срочном порядке продавали свои квартиры. Каретниковы не могли: квартира была куплена с использованием материнского капитала. А это значит, что продать ее нельзя до тех пор, пока дети не достигнут совершеннолетия. Поэтому квартира в Москве стоит взаперти. Разве что с немалым трудом удалось продать велосипеды, детские самокаты и кое-что из домашнего хозяйства.

Платон, Милана и Дмитрий Каретниковы перед зданием Рейхстага в Берлине Фото: Privat

Оставшимися вещами Евгений забил до отказа свою недавно купленную машину, перевез их и оставил вместе с машиной в Берлине. А сам вернулся самолетом в Москву за семьей. 29 июля 2022 года все вместе улетели через Стамбул в Германию. Позднее машину он перерегистрировал на немецкие номера.

На первых порах помощь Каретниковым Deutsche Bank оказывал и уже после их переезда в Берлин. Первые месяцы они жили в просторной меблированной квартире в центре столицы - пока не подыскали себе сами жилье в берлинском районе Марцан.

Милана, Платон и Дмитрий

Обосновавшись на новом месте Каретников, сразу начал искать места для своих детей в школе. С десятилетней дочкой Миланой никаких проблем не возникло. Районное школьное управление сразу определило ее в ближайшую начальную школу. "Ей, конечно, тяжело, многого еще не понимает, проблемы есть с задачами, предполагающими хорошее знание немецкого языка, - рассказывает Каретников. - Но прогресс есть. Сначала не понимала ничего, теперь понимает уже больше. Я уверен, что в конце концов все будет хорошо".

Платон и Дмитрий Каретниковы в берлинском зоопарке Фото: Privat

Хуже дело с сыновьями. Одному, Платону, восемь лет. Второму, Дмитрию, 14. Оба аутисты, причем у старшего - тяжелая форма. После проведения соответствующего медицинского освидетельствования, IQ-тестирования и подтверждения диагноза берлинские власти пришли к заключению, что обоим мальчикам требуется обучение в специальных учреждениях со специализацией на содействие умственному развитию. Такие заведения в Берлине есть, причем, довольно много, два - в Марцане. Но тогда, в ноябре 2022 года, свободных мест в них не оказалось.

Ладно, подумал Каретников, половина учебного года все равно прошла. Пойдут в школу в следующем. Но и этим летом из районного ведомства школьного образования пришел отказ. "К моему сожалению, я вынуждена сообщить вам, что не могу удовлетворить ваше заявление", - говорится в ответе сотрудницы ведомства семье Каретниковых. Причина в том, что и в этом году все места в обеих районных спецшколах, по ее словам, заняты.

Обязательное школьное образование есть, а мест в школе нет

Как же так, возмущается Каретников, если нет мест в спецшколах нашего района, то может быть, они есть в соседнем, мы бы возили туда сыновей. А для младшего, считает он, возможно могла бы подойти и форма инклюзивного обучения в обычной школе. Но ни того, ни другого варианта Платону и Дмитрию районное управление не предложило.

Яна Каретникова с сыновьями на детской площадке в Марцане Фото: Privat

Скорее отписку получил Каретников и из мэрии города. "Оба ваших ребенка зарегистрированы для записи в специализированные учебные заведения и будут приняты, если будут школьные места, - говорится в ответе из канцелярии правящего бургомистра Берлина. - В настоящее время в Берлине, к сожалению, невозможно всегда быстро удовлетворять пожелания родителей об обучении детей в спецшколах" (оба документа имеются в распоряжении редакции).

Каретников обратился к помощи адвоката, хочет обжаловать в суде отказ предоставить его сыновьям места в спецшколе. Но шансы, признает он, невелики: "Дело в том, что обжалуется по сути сама процедура, то есть, насколько правильно школьные власти распределяли места в специализированных учебных заведениях. Но если они распределяли их правильно, то есть выделяли их детям в соответствии с их порядком в очереди, то тогда ничего нельзя сделать. Если мест нет, то они ниоткуда и не появятся. Ситуация ужасная. Ведь непонятно даже, что будет в следующем году, будут ли для моих сыновей места в будущем году. Мы не знаем, на каком месте мы в очереди, сколько еще перед нами других детей".

А пока Платон и Дмитрий целыми днями сидят дома под присмотром матери Яны. "Это очень большая нагрузка, жена сильно устает", - сетует Евгений. На улицу все вместе выходят, только когда отец с работы возвращается и по выходным. Тогда они всей семьей ходят гулять в ближайшие парки, например, в местные "Сады мира". Были уже и в берлинском зоопарке.

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