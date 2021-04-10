Фонды из фильма ФБК "Он вам не Димон" увеличили прибыль на сотни миллионов

Четыре некоммерческих фонда, которые, по данным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального, связаны с заместителем председателя Совбеза Дмитрием Медведевым, в 2020 году зафиксировали чистую прибыль в размере 676 млн рублей. Это на 136,1 млн рублей больше, чем в 2019 году. Об этом сообщает в субботу, 10 апреля, онлайн-издание "МБХ медиа", проанализировавшее данные Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности.

Журналисты пришли к выводу, что больше всех в 2020 году заработал фонд "Дар" - 377,2 млн рублей. Это на 14,5% больше прибыли фонда в 2019 году. Чистая прибыль "Фонда поддержки зимних олимпийских видов спорта" составила 190,2 млн рублей, что на 18,7% больше, чем годом ранее. На третьем месте с точки зрения увеличения прибыли - фонд "Градислава". Он получил в 2020 году 84,5 млн рублей. Это соответствует годовому росту чистой прибыли на 11,6. Фонд "Соцгоспроект" отчитался о прибыли в 24,4 млн рублей, что означает рост прибыли на 108,7 %. По сведениям журналистов, большую часть средств, поступивших на счета фондов, составляют "добровольные имущественные взносы и пожертвования".

Расследование ФБК "Он вам не Димон"

О четырех вышеназванных фондах рассказывалось в вышедшем в 2017 году фильме-расследовании ФБК "Он вам не Димон", "героями" которого стали тогдашний премьер-министр России Дмитрий Медведев и миллиардер Алишер Усманов. При этом расследователи указывали, что, по их сведениям, через эти фонды Медведев отмывает деньги, полученные коррупционным путем.

К 11 апреля 2021 года фильм "Он вам не Димон" набрал в YouTube 43 млн просмотров.

Смотрите также: