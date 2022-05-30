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Экономика и бизнесЕвропа

Европейская экономика доказывает свою устойчивость

Кристин Мундва
5 января 2024 г.

Энергетический кризис, пандемия, инфляция: европейцы все более пессимистично оценивают свои экономические перспективы, глядя в будущее. Однако Европа оказалась более устойчивой, чем ожидалось. Об этом сообщает Репортаж DW.

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