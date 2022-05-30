Европейская экономика доказывает свою устойчивость

Кристин Мундва

05.01.2024 5 января 2024 г.

Энергетический кризис, пандемия, инфляция: европейцы все более пессимистично оценивают свои экономические перспективы, глядя в будущее. Однако Европа оказалась более устойчивой, чем ожидалось. Об этом сообщает Репортаж DW.