Европейская экономика доказывает свою устойчивость

Экономика и бизнесЕвропаЕвропейская экономика доказывает свою устойчивостьTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoЭкономика и бизнесЕвропаКристин Мундва05.01.20245 января 2024 г.Энергетический кризис, пандемия, инфляция: европейцы все более пессимистично оценивают свои экономические перспективы, глядя в будущее. Однако Европа оказалась более устойчивой, чем ожидалось. Об этом сообщает Репортаж DW.https://p.dw.com/p/4aumcРеклама