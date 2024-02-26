BIB: живущие в ФРГ мигранты могли бы активнее искать работу

Иммигранты омолаживают Германию, уровень образования их детей растет, но они меньше участвуют в трудовой жизни, чем могли бы, хотя в стране дефицит кадров, сделали вывод демографы.

В Германии все больше обостряется проблема нехватки трудовых ресурсов, правительство ФРГ объявляет дефицит кадров главным препятствием для ускорения роста ВВП и связывает большие надежды с привлечением квалифицированных работников из-за рубежа. Однако значительный вклад в повышение занятости и заполнение вакансий могли бы внести и те мигранты, которые приехали в страну в предыдущие годы и даже десятилетия, а также их дети, а иногда и внуки, родившиеся уже в Германии. Таков ключевой тезис исследования "Новый взгляд на население с миграционными корнями" , опубликованного Федеральным институтом демографических исследований в Висбадене (Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, BIB).

В Германии 24 миллиона мигрантов и их потомков

Исследование начинается с констатации факта: уже сейчас каждый второй житель Германии - старше 45 лет, а каждому пятому свыше 66 лет. Число пенсионеров, получающих деньги из пенсионного фонда, доходы которого зависят от числа работающих в стране и их взносов, вырастет в следующем десятилетии с нынешних 16,4 млн человек как минимум до 20 млн. "Приток мигрантов может несколько смягчить такой прирост", - говорится в исследовании. Ведь на переезд в другую страну чаще всего решаются представители молодого или среднего поколения.

Эти молодые люди учатся в Германии на автомеханика Фото: Monkey Business/imago images

Задача государства состоит в том, чтобы "наилучшим образом использовать многочисленные потенциалы людей с миграционными корнями", подчеркнула в заявлении для прессы научный директор BIB Никола Зандер (Nikola Sander), руководившая исследованием.

Таким образом, внимание шестерых авторов этой научной работы было сфокусировано на той потенциальной роли, которую могли бы играть мигранты на рынке труда Германии. Именно под этим углом зрения ученые вновь изучили обширные данные микропереписи населения, проведенной в 2022 году Федеральным статистическим ведомством ФРГ (Destatis) и сопровождавшейся подробным анкетированием.

К людям с миграционными корнями Destatis с 2005 года относит всех жителей страны независимо от их сегодняшнего гражданства, которые после 1950 года либо сами переселились на территорию нынешней объединенной Германии, либо произошли от двух приехавших родителей. Таких людей в ФРГ примерно 24 млн человек, что составляет около 29% населения страны, которое к началу 2024 года выросло примерно до 84,7 млн человек.

Мигранты в среднем моложе немцев

Самую большую группу составляют мигранты с корнями в Турции, из которой переживавшая "экономическое чудо" ФРГ с начала 1960-х годов целенаправленно привлекала гастарбайтеров для работы на крупных промышленных предприятиях. Затем, говорится в исследовании BIB, идут Польша, Россия и Казахстан (откуда, как и из РФ, в большом количестве приезжали, главным образом в 1990-х годах, те, кого называют поздними переселенцами или российскими немцами).

Еще в 2022 году в Германии начали активно предлагать работу украинским беженцам, в том числе на ярмарках вакансий Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

В последнее время из-за притока беженцев, спасающихся от войны, в число крупных стран происхождения мигрантов вошли Сирия и Украина. Согласно новейшим данным Destatis, украинцы стали сейчас в ФРГ второй по численности группой иностранных граждан (обладателей паспорта другого государства) после турок.

Жители Германии с миграционными корнями по сравнению с остальным населением в целом моложе, отмечается в исследовании BIB, так что они сдерживают процесс старения общества, который далеко не только в ФРГ стал острейшей демографической проблемой. Так, в 2022 году у мигрантов-мужчин средний возраст составлял 35 лет, у женщин 37 лет, что примерно на 10 лет меньше, чем у коренных немцев. Правда, в самом исследовании используется другой термин: жители без миграционной истории.

Более того, доля детей мигрантов в возрасте до 10 лет, составлявшая в 2005 году 30% от общего числа сверстников, существенно выросла к 2022 году и достигла 42%. Так что здесь имеется большой потенциал для подготовки квалифицированных кадров, в которых остро нуждается немецкая экономика, констатируют ученые BIB.

Ключевая проблема - знание немецкого языка

Вопрос в том, насколько полно этот потенциал используется. Поэтому в исследовании большое внимание уделено вопросам образования мигрантов и их детей. Тут одно из первостепенных условий - хорошее владение немецким языком. Согласно недавнему сообщению Destatis, почти четверть жителей Германии с миграционными корнями (23%) не говорят дома по-немецки, а только на одном или нескольких иностранных языках, свыше половины (54%) используют параллельно немецкий и как минимум еще один язык.

Ифтар - вечерний прием пищи во время исламского месяца Рамадан в одной из мечетей Берлина Фото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

В тех домашних хозяйствах, где общаются преимущественно не по-немецки, чаще всего прибегают к турецкому (14%), русскому (12%), арабскому (10%), польскому (7%), английскому (6%) и румынскому (5%) языкам. При этом исследование BIB указывает на следующую особенность: если по-русски и по-польски дома общаются в основном люди старше 40 лет, то по-арабски особенно часто говорят дети, подростки и взрослые среднего возраста.

Ученые BIB обратили внимание на то, что мигранты реже и, главное, позже отдают своих детей в дошкольные учреждения. Среди детсадовцев моложе 3 лет весьма низкий процент детей с миграционными корнями, хотя как раз в этом возрасте овладение языком происходит обычно особенно быстро. Среди детей мигрантов в 5-летнем возрасте детский сад посещают 82%.

Растет доля как бросивших школу, так и абитуриентов

Говоря о школьном образовании, демографы особо обращают внимание на следующий факт: в 2022 году среди жителей Германии с миграционными корнями в возрасте 25 лет аттестата об окончании школы не имели 12% мужчин и 10% женщин, причем десятилетием ранее эта доля была примерно в два раза ниже. Для сравнения: в том же году среди жителей без миграционных корней в возрасте 25 лет школу не окончили 3% мужчин и 2% женщин. А ведь без школьного аттестата в Германии крайне сложно продолжать обучение, получить квалификацию и, соответственно, найти работу.

Однако школьный аттестат - еще не гарантия продолжения учебы. В исследовании указывается на то, что среди мигрантов в возрасте 35 лет 37% мужчин и 36% женщин не имели в 2022 году профессионально-технического образования, тогда как у немцев без миграционной истории, у мужчин и у женщин, данный показатель составлял менее 13%.

Урок в одной из гимназий Гамбурга Фото: Axel Heimken/dpa/picture alliance

Одновременно с ростом доли детей мигрантов, бросающих школу, существенно выросла, наоборот, и доля абитуриентов, закончивших гимназию, что открывает путь к получению высшего образования. В 2022 году среди 25-летних жителей ФРГ с миграционными корнями такой аттестат (Abitur) имели 46% мужчин и 58% женщин, причем у мужчин эта доля с 2013 года выросла на 6 процентных пунктов (п.п.). , а у женщин даже на 10 п.п.

Соответственно, за десятилетие увеличилась и доля мигрантов с высшим образованием: у мужчин в возрасте 35 лет с 18% до 28%, а у женщин в том же возрасте с 25% до 30%. Если учесть, что среди иностранных специалистов, привлекаемых в Германию на работу, велик процент выпускников университетов, общая доля обладателей высшего образования среди жителей ФРГ с миграционными корнями уже почти сравнялась с этой долей среди жителей без миграционной истории, подчеркивается в исследовании BIB.

Мигрантки намного реже трудоустраиваются

Но вот по уровню участия в трудовой жизни мигранты по-прежнему заметно отстают от немигрантов, хотя разрыв в минувшем десятилетии несколько сократился. В 2022 году в возрастной группе от 15 до 65 лет самостоятельный заработок имели 75% мужчин и 62% женщин с миграционными корнями. У мужского населения ФРГ без миграционной истории данный показатель был на 8 п.п. выше, у женского даже на 17 п.п.

Воспитанники одного из детских садов города Касселя Фото: Uwe Zucchi/dpa/picture alliance

Особенно ярко эта разница видна на примере 35-летних женщин, которым обычно приходится ухаживать за несовершеннолетними детьми. В 2022 году в этой возрастной категории не занимались трудовой деятельностью 13% немок без миграционных корней и 39% мигранток. "Разрыв в уровне участия в трудовой жизни объясняется разнообразными причинами, например низким уровнем квалификации или более редким использованием услуг детских учреждений", - говорится в исследовании BIB.

В результате его авторы приходят к выводу, что "участие в трудовой жизни людей с миграционными корнями, особенно женщин, отстает от данного показателя у населения без миграционной истории, хотя у этой группы благодаря относительно молодой возрастной структуре и более активному использованию возможностей для получения образования в принципе имеются хорошие предпосылки для интеграции на рынке труда".

Поэтому ученые рекомендуют государственным органам принять разнообразные меры для того, чтобы дети мигрантов учили немецкий язык, посещали дошкольные детские учреждения, непременно заканчивали школу и получали затем профессионально-техническое или высшее образование. Это позволит немецкой экономике более широко освоить уже имеющийся в стране значительный потенциал трудовых ресурсов, в которых она так остро нуждается сейчас и в которых будет еще больше нуждаться в будущем.

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