Стать немцем будет легче. Главное о законе о гражданстве ФРГ

Бундестаг во втором чтении одобрил законопроект, существенно сокращающий и упрощающий путь иностранцев к получению немецкого паспорта. Об основных положениях документа - у DW.

Большинством голосов в пятницу, 19 января, бундестаг одобрил во втором - заключительном - чтении законопроект, существенно меняющий условия предоставления гражданства Германии и являющийся одним из ключевых для ныне правящей в ФРГ коалиции социал-демократов, "зеленых" и либералов.

Если коротко, то смысл законопроекта заключается в том, чтобы заметно сократить и упростить путь к получению немецкого паспорта: требования к кандидатам упрощаются, допускается наличие двух и более гражданств. Теперь для того, чтобы новый закон вступил в силу, его должен одобрить бундесрат - орган, представляющий федеральные земли, - и подписать президент ФРГ.

Об основных положениях документа, аргументах его сторонников и противников, а также о возможных последствиях нового закона о гражданстве - у DW.

Причины принятия законопроекта

Принятие законопроекта во многом продиктовано демографическими проблемами и обостряющимся дефицитом трудовых ресурсов в стране. Германия стареет, без притока мигрантов ее население уже давно бы сильно сократилось. Кроме того, на рынке труда ощущается нехватка квалифицированных кадров. С помощью реформы законодательства о гражданстве федеральное правительство стремится, среди прочего, сделать ФРГ более привлекательной для привлечения специалистов.

Нэнси Фезер Фото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Есть и другой важный аспект. Министр внутренних дел Нэнси Фезер (Nancy Faeser) не раз указывала, что новый закон должен стимулировать интеграцию иммигрантов в немецкое общество, а не создавать ей препятствия. "Мы хотим, чтобы люди, которые уже давно являются частью нашего общества, также могли участвовать в формировании страны демократическим путем, - подчеркивала Фезер. - Нашей демократии нужны люди, которые отстаивают ее и делают сильной".

При этом представители правящей коалиции отмечают, что предоставление немецкого гражданства - это не кульминация на пути интеграции в немецкое общество, а мотивация для тех, кто по нему идет.

Основные положения законопроекта

Ключевые положения одобренного законопроекта: претендовать на немецкий паспорт можно будет уже через пять лет проживания в Германии (сейчас - восемь лет), а в случае "особых интеграционных достижений" натурализация будет возможна даже через три года (сейчас - шесть лет). Такими достижениями считаются хорошее знание немецкого языка, активное участие в волонтерской деятельности или высокие профессиональные качества.

Cоискателям немецкого гражданства отныне не нужно будет отказываться от паспорта той страны, из которой они приехали. Ранее сохранение другого гражданства допускалось лишь в некоторых случаях и часто становилось темой острых внутриполитических споров.

Дети иностранцев будут получать гражданство ФРГ без каких-либо дополнительных условий, если хотя бы один из родителей по меньшей мере пять лет живет в стране. Ранее этот срок составлял восемь лет. А по достижении совершеннолетия им не придется, как до сих пор, выбирать между немецким гражданством и унаследованным от родителей.

Антиизраильская и пропалестинская демонстрация в Дуйсбурге Фото: Jochen Tack/picture alliance

Согласно законопроекту, гражданами ФРГ не смогут стать лица, которые совершают "антисемитские, расистские или иные действия по презирающим человеческое достоинство мотивам". Еще одной преградой на пути к немецкому паспорту должно стать поведение, демонстрирующее непризнание равноправия мужчин и женщин, а также многоженство.

По требованию либеральной Свободной демократической партии (СвДП) в документе оговорено и то, что претенденты на гражданство Германии должны обеспечивать себя и членов своей семьи самостоятельно и не зависеть от государственных социальных выплат. Исключения могут быть сделаны для тех, кто только недавно стал безработным, а в предшествующие два года трудился как минимум 20 месяцев полный рабочий день.

Дополнительные льготы предоставляются гастарбайтерам и контрактным рабочим, приехавшим, соответственно, в ФРГ до 1974 года или в ГДР до 1990-го. От них не требуется и специальный тест на гражданство - достаточно хотя бы устного знания немецкого языка.

Аргументы противников законопроекта

Против изменения закона о гражданстве решительно выступают консервативный блок ХДС/ХСС и правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ), которые утверждают, что нет убедительных причин для снижения требований для получения немецкого паспорта. Представители ХДС/ХСС уверены, что законопроект подает неправильные сигналы в ситуации, когда страна борется с проблемами интеграции иммигрантов и с нелегальной миграцией.

В АдГ даже говорят о "распродаже задешево" немецкого гражданства и призывают остановить его "молниеносное предоставление". Критики документа уверены, что его принятие увеличивает риск натурализации большего, чем сейчас, числа людей, которые недостаточно интегрированы в немецкое общество.

Они также опасаются отсутствия лояльности к Германии у тех, кто помимо немецкого паспорта сохранит и паспорт страны происхождения. При этом противники законопроекта обвиняют партии правящей коалиции в том, что те за счет новых граждан ФРГ надеются расширить свою электоральную базу.

Кого коснется законопроект

На данный момент около шести миллионов иностранцев проживают в Германии более восьми лет. После снижения минимального срока проживания, необходимого для получения гражданства ФРГ, до пяти лет этому критерию будут соответствовать свыше восьми миллионов человек. Наблюдатели предсказывают массовое увеличение числа заявлений на получение немецкого паспорта.

В 2022 году 168 545 человек 171 национальности подали заявления и получили гражданство Германии. Это рекордный показатель. По данным Федерального статистического ведомства, он на 28% выше, чем годом ранее. Такого количества новых граждан не регистрировалось в ФРГ в течение последних 20 лет, сообщили в ведомстве.

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