Бундестаг сделал первый шаг к двойному гражданству в ФРГ

Немецкие парламентарии обсудили в первом чтении законопроект правительства о новых правилах получения паспорта ФРГ. Впредь эта процедура должна стать более быстрой и без отказа от прежнего гражданства.

"Почему нам нужен такой закон? Потому что он пойдет на пользу нашей стране", - заявила 30 ноября, открывая парламентские дебаты по правительственному законопроекту, министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser).

Она имела в виду острый дефицит квалифицированных кадров на немецком рынке труда: "Мы сможем привлечь их только, предложив им целиком и полностью стать частью нашего общества, как это делают и другие иммиграционные страны - такие, как Канада или США".

Консервативная оппозиция приняла законопроект в штыки.

В чем суть правительственного законопроекта

В случае принятия нового закона гражданином Германии можно будет стать существенно быстрее и проще.

Во-первых, для этого не потребуется выходить из своего предыдущего гражданства. Во-вторых, прожить в стране надо будет не восемь лет, а только пять, чтобы иметь право претендовать на немецкий паспорт. Или даже всего три, если иммигрант достиг особых успехов в деле интеграции в немецкое общество.

Нэнси Фезер Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Дети иностранцев будут автоматически получать немецкое гражданство, если хоть один из их родителей по меньшей мере пять лет живет в Германии. И по достижении совершеннолетия им не придется, как до сих пор, выбирать между немецким гражданством и унаследованным от родителей.

Отказывать в немецком паспорте, согласно законопроекту, будут тем, кто совершает "антисемитские, расистские или иные действия по презирающим человеческое достоинство мотивам". Еще одной преградой на пути к гражданству ФРГ должно стать поведение, демонстрирующее непризнание равноправия мужчин и женщин, а также многоженство. Бундесрат предлагает дополнить этот пункт также нетерпимостью к нетрадиционным сексуальным отношениям.

Кроме того, кандидаты в немцы должны быть в состоянии сами зарабатывать на жизнь себе и своим иждивенцам. Исключения могут быть сделаны для тех, кто только недавно оказался безработным, а в предшествующие два года трудился как минимум 20 месяцев полный рабочий день. Дополнительные льготы предоставляются гастарбайтерам и контрактным рабочим, приехавшим, соответственно, в ФРГ до 1974 года или в ГДР до 1990-го. От них не требуется и специальный тест на гражданство - только хотя бы устное знание немецкого языка.

Чего ждут от Германии зарубежные специалисты

Александер Тром (Alexander Throm) из фракции консервативного блока ХДС/ХСС камня на камне не оставил от аргументации министра внутренних дел. Он привел, в частности, результаты исследования Организации экономического сотрудничества и развития, проведенного в прошлом году по заказу немецкого министерства труда, которое, как и МВД, возглавляет социал-демократ.

Александер Тром Фото: picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka

Выяснилось, что зарубежные высококвалифицированные специалисты, подумывающие о переезде на работу в Германию, нуждаются, в первую очередь, в быстром получении виз и ВНЖ, возможности сразу брать с собой семью, помощи в поисках жилья. "Тема получения гражданства в списке приоритетных желаний вообще не упоминается", - указал Тром. К тому же, считает депутат, "за пять, а, тем более, за три года невозможно укорениться в чужой стране".

Что же касаетс Франции и Нидерландов, допускающих второе гражданство, - именно эти две страны привели в пример представители правящих партий - то Тром отметил, что "как раз эти страны уж точно не могут служить для Германии образцом успешной интеграции". Правительственный законопроект, считает Тром, "обесценивает" немецкое гражданство и "вносит раскол в немецкое общество".

Как перекрыть антисемитам путь к немецкому паспорту

Немецкое правительство передало свой законопроект в бундестаг еще до нападения террористов ХАМАС на Израиль и ответных действий израильской армии в секторе Газа. Тогда, после 7 октября, по Германии прокатилась волна пропалестинских и антиизраильских демонстраций под антисемитскими лозунгами. Многие из участников были мигрантами из арабских стран, получившими ранее немецкое гражданство. Это обстоятельство придало особую остроту и общеполитической дискуссии в ФРГ, и сегодняшним дебатам в бундестаге.

На одной из антиизраильских демонстраций в Германии Фото: Jochen Tack/picture alliance

С точки зрения консерваторов, ускорение процесса натурализации и допуск двойного гражданства только облегчит антисемитам среди мигрантов получение немецкого паспорта и тем самым усугубит проблему антисемитизма в Германии.

"Вы содействуете натурализации не тех, кого надо, вместо того, чтобы лишать гражданства тех, кого надо", - обратился к Нэнси Фезер консерватор Филип Амтор (Philipp Amthor). "На фоне грассирующего импортированного антисемитизмана улицах немецких городов, - продолжал он, - должно действовать правило: антисемит не может становиться гражданином Германии".

Но именно этой цели и служит новый законопроект, уверяли представители правящих партий. "Тот, кто действует из антисемитских побуждений, не может стать немцем, - заявила Нэнси Фезер. - Это правило действует и в отношении тех, кто отрицает право Израиля на существование, поскольку и это антисемитизм".

Законопроект отправлен на доработку

Министр юстиции Марко Бушман (Marco Buschmann), представляющий либеральную СвДП, также считает несовместимыми с конституционным порядком Германии торжества по случаю нападения ХАМАС на Израиль или демонстрации с призывами установить в ФРГ халифат. "Ужасно, что такие люди в прошлом получили немецкое гражданство, но это изъян действующего права", - подчеркнул Бушман и обратил внимание на ужесточение политических критериев натурализации в правительственном законопроекте.

Вместе с тем, Нэнси Фезер и другие представители правящих партий не исключили, что в ходе парламентской процедуры в законопроект правительства будут внесены изменения, которые перекроют антисемитам и прочим экстремистам любые лазейки к немецкому гражданству. После обсуждения текст документа был передан на доработку в профильные комитеты бундестага.

Смотрите также: