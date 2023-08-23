Правительство ФРГ упростило получение гражданства

Согласно новому закону, получить немецкий паспорт можно будет через пять лет проживания в Германии, а при больших успехах в натурализации - через три года. Отказываться от других гражданств при этом не потребуется.

Иностранцы, проживающие в Германии, в будущем смогут проще и быстрее получить гражданство этой страны. Федеральное правительство в среду, 23 августа, одобрило законопроект, представленный министром внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser), который не только снижает требования к кандидатам, но и допускает множественное гражданство. Однако для натурализации по-прежнему действуют условия экономической и демократической интеграции.

Ускоренная натурализация и двойное гражданство

Согласно новому закону, который еще должен одобрить бундестаг, получить немецкий паспорт можно будет уже через 5 лет проживания в Германии (вместо нынешних 8 лет), а в случае "особых интеграционных достижений" натурализация будет возможна даже через три года (сейчас это 6 лет). Такими достижениями считаются хорошее знание немецкого языка, активное участие в волонтерской деятельности или высокие профессиональные качества.

Кроме того, соискателям гражданства не нужно будет отказываться от паспорта той страны, из которой они приехали. Ранее сохранение других гражданств допускалось лишь в исключительных случаях и часто становилось темой острых внутриполитических споров.

При этом тем, кто совершал преступления на почве расизма или антисемитизма, получить гражданство ФРГ будет невозможно. В законе оговорено и то, что претенденты на гражданство Германии должны обеспечивать себя и членов своей семьи самостоятельно и не зависеть от государственных социальных выплат.

МВД ФРГ: Реформа призвана привлечь специалистов

С помощью реформы федеральное правительство хочет, среди прочего, сделать Германию более привлекательной для квалифицированных работников.

"Мы хотим, чтобы люди, которые уже давно являются частью нашего общества, также могли участвовать в формировании нашей страны демократическим путем, - заявила Фезер. - Потому что наша демократия процветает за счет того, что все участвуют. Нашей демократии нужны люди, которые отстаивают ее и делают ее сильной".

Смотрите также: