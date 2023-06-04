Гражданство в Германии: рекорд 2022 года продержится недолго

Почти 170 тысяч проживающих в ФРГ иностранцев получили в 2022 году немецкий паспорт - максимальное число за последние 20 лет. Наибольший рост - среди выходцев из Сирии, Украины и Ирака.

Рекордное число: 168 545 человек 171 национальности подали в прошлом году заявления и получили немецкое гражданство. По данным Федерального статистического ведомства Германии, это на 28 процентов больше, чем годом ранее. Такого количества новых граждан не регистрировалось в ФРГ в течение последних 20 лет, отметили в ведомстве.

Самую большую группу новых граждан ФРГ в прошлом году составили сирийцы - 29% или 48 300 человек. Многие из них покинули родину во время гражданской войны в 2014 – 2016 годах в поисках защиты в Германии. Теперь они обрели новый дом, и многие получили немецкие паспорта. За сирийцами следуют украинцы - 5 600 человек. Их число за год возросло на 3700 человек. Далее идут выходцы из Ирака (плюс 2400 по сравнению с 2021 годом) и Турции (плюс 2000).

Получить немецкое гражданство непросто

Требования для натурализации включают достаточное знание языка, наличие средств к самостоятельному существованию и, как правило, минимальный срок проживания в стране в течение восьми лет. Личность заявителя также должна быть четко установлена.

Владение устным и письменным языком является таким же обязательным условием, как и базовые знания о жизни и правовых нормах в Германии, для проверки которых разработан тест на гражданство из 33 вопросов. Иностранец, претендующий на немецкий паспорт, также должен заявить о своей поддержке демократического государственного строя, установленного Конституцией ФРГ и уплатить сбор в размере 255 евро. Тот, кто ранее был осужден за уголовное преступление, не имеет никаких шансов на получение гражданства.

Ян Шнайдер, руководитель исследовательского отдела Экспертного совета по интеграции и миграции Фото: SVR/Michael Setzpfandt

"Почти половина из 48 тысяч выходцев из Сирии уже через шесть лет получили немецкий паспорт, потому что смогли продемонстрировать исключительные успехи в интеграции", - рассказывает DW Ян Шнайдер (Jan Schneider) из независимого Экспертного совета по интеграции и миграции. Прогноз эксперта на 2023 год: "Ожидается, что в этом году число иностранцев, получивших немецкое гражданство, еще больше возрастет".

Готовится реформа закона о гражданстве

Это также связано с тем, что партии правительственной коалиции хотят кардинально изменить закон о гражданстве. Германия остро нуждается в квалифицированной иммиграции и хочет сделать так, чтобы уже живущие здесь люди могли интегрироваться, а также получить гражданство, утверждают в Берлине.

Недавно были представлены первые основные положения законопроекта. Среди прочего, натурализация иностранцев должна быть упрощена.По сути, предусматривается сокращение минимального срока проживания, необходимого для получения гражданства - вместо восьми лет будет достаточно пяти. В случае особых интеграционных достижений немецкий паспорт можно будет получить и через три года проживания в стране. Кроме того, заявителей больше не будут принуждать к отказу от своего предыдущего гражданства для получения немецкого.

В принципе, лица турецкого происхождения, которые составляют наибольшую долю населения Германии с миграционными корнями, также смогут получить двойное гражданство. Эксперт по миграции Шнайдер считает, что для некоторых из примерно 1,3 миллиона турок, которые живут в Германии в течение длительного периода времени, "двойное гражданство может стать хорошим стимулом".

Оппозиция критикует реформу

Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер считает, что реформа закона о гражданстве давно назрела Фото: picture alliance/dpa

Федеральный министр внутренних дел (Nancy Faeser), отвечающая за вопросы миграции, ранее говорила о том, что реформа давно назрела. По ее словам, новый закон должен стимулировать интеграцию, а не создавать препятствия. Но оппозиция выступила с критикой ее заявлений. Рекордные же цифры натурализации в 2022 году вызвали бурю протеста среди противников.

"Планы министра внутренних дел Нэнси Фезер увеличивают риск того, что будет натурализовано больше людей, которые недостаточно интегрированы", - заявил газете Die Welt глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге Торстен Фрай (Thorsten Frei). По его словам, не существует убедительных причин для снижения требований на получение немецкого паспорта.

Прогнозируется рост числа заявок

Немецкия паспорт Фото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

В настоящее время около шести миллионов иностранцев проживают в Германии более восьми лет. Если в будущем минимальный срок проживания для получения гражданства будет установлен на уровне пяти лет, то вскоре этому критерию будут соответствовать более восьми миллионов человек, подсчитал эксперт по миграции Шнайдер.

Даже если сегодня нельзя предсказать, каким образом реформа гражданства пройдет утверждение в парламенте, можно предсказать одно - "массовое увеличение количества заявлений на получение немецкого паспорта", считает Шнайдер.

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