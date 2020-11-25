 СМИ: В Германии запретят натурализацию антисемитов | Новости из Германии о Германии | DW | 18.06.2021

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Германия

СМИ: В Германии запретят натурализацию антисемитов

Партии правящей коалиции договорились внести изменения в Закон о гражданстве ФРГ, чтобы предотвратить натурализацию иностранцев, осужденных за преступления на почве расизма и антисемитизма, пишет Bild.

Демонстрация в поддержку Израиля в Берлине, 20 мая 2021 года

Демонстрация в поддержку Израиля в Берлине

Фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и блока Христианско-демократический союз/ Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) в бундестаге готовы поддержать изменения в Закон о гражданстве ФРГ, согласно которым любой приговор по статьям о преступлениях, совершенных на почве расизма и антисемитизма, станет основанием для отказа в предоставлении иностранцам гражданства Германии. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщает издание Bild.

Отмечается, что запрет на натурализацию коснется и виновных в преступлениях малой тяжести, связанных с расизмом или антисемитизмом. Как указал эксперт партии ХДС по внутриполитическим вопросам Маттиас Миддельберг (Mathias Middelberg) в интервью Bild, ужесточая Закон о гражданстве ФРГ, правящая коалиция показывает, что сделала выводы из "невыносимых антисемитских беспорядков", произошедших в мае.

"Если существование государства Израиль является основополагающей идеей германской государственной политики, это должно проявляться и в законодательстве, касающемся предоставления гражданства ФРГ", - резюмировал эксперт.

Меркель осудила антисемитские беспорядки в Германии

Ранее, 20 мая, канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) резко осудила антисемитские акции, которые прошли в ряде немецких городов на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Она указала, что можно критиковать политику Израиля, в частности, по расширению еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан, в ряде районов Иерусалима и вокруг него. Однако сам антисемитизм встретит в Германии абсолютную нетерпимость, подчеркнула она.

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    Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель


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