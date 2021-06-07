В партии Меркель предлагают исключить натурализацию антисемитов в Германии  

Эксперт по внутренней политике одной из правящих в Германии партий, Христианско-демократического союза (ХДС), Матиас Миддлберг (Mathias Middelberg) считает, что необходимо ужесточить Закон о гражданстве ФРГ, чтобы исключить возможность натурализации антисемитов. Такое мнение политик высказал в интервью газете Die Neue Osnabrücker Zeitung, которое она публикует в понедельник, 7 июня.

Комментарий Миддлберга последовал в связи с антисемитскими инцидентами на демонстрациях в Германии. По его словам, поправка будет вынесена на голосование в бундестаге уже в ближайшие дни.

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"Тот, кто занимается публичными подстрекательствами против евреев, ставит под сомнение существование государства Израиль или сжигает израильский флаг, не может стать гражданином Германии", - подчеркнул эксперт. Он предлагает включить в закон фразу: "Натурализация исключается, если иностранец совершил деяние, мотивированное антисемитизмом". Кроме того, отдельно следует прописать, что антисемитски мотивированные поступки несовместимы с гарантиями человеческого достоинства, содержащимися в Основном законе. Член ХДС призвал депутатов Социал-демократической партии Германии поддержать его предложение в бундестаге уже на этой неделе.

Ранее, 20 мая, канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) резко осудила антисемитские акции, которые прошли за несколько дней до этого в ряде германских городов. Она указала, что можно критиковать израильскую политику, в частности, по расширению еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан, в ряде районов Иерусалима и вокруг него. Однако сам антисемитизм встретит в Германии абсолютную нетерпимость, подчеркнула она.

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