В партии Меркель предлагают исключить натурализацию антисемитов в Германии  

Эксперт по внутренней политике одной из правящих в Германии партий, Христианско-демократического союза (ХДС), Матиас Миддлберг (Mathias Middelberg) считает, что необходимо ужесточить Закон о гражданстве ФРГ, чтобы исключить возможность натурализации антисемитов. Такое мнение политик высказал в интервью газете Die Neue Osnabrücker Zeitung, которое она публикует в понедельник, 7 июня.
Комментарий Миддлберга последовал в связи с антисемитскими инцидентами на демонстрациях в Германии. По его словам, поправка будет вынесена на голосование в бундестаге уже в ближайшие дни.
"Антисемитизм несовместим с гарантиями человеческого достоинства"
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"Тот, кто занимается публичными подстрекательствами против евреев, ставит под сомнение существование государства Израиль или сжигает израильский флаг, не может стать гражданином Германии", - подчеркнул эксперт. Он предлагает включить в закон фразу: "Натурализация исключается, если иностранец совершил деяние, мотивированное антисемитизмом". Кроме того, отдельно следует прописать, что антисемитски мотивированные поступки несовместимы с гарантиями человеческого достоинства, содержащимися в Основном законе. Член ХДС призвал депутатов Социал-демократической партии Германии поддержать его предложение в бундестаге уже на этой неделе.
Ранее, 20 мая, канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) резко осудила антисемитские акции, которые прошли за несколько дней до этого в ряде германских городов. Она указала, что можно критиковать израильскую политику, в частности, по расширению еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан, в ряде районов Иерусалима и вокруг него. Однако сам антисемитизм встретит в Германии абсолютную нетерпимость, подчеркнула она.
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"Запрещенная музыка" на рояле Вагнера
Фестиваль - это не только оперные премьеры. Один из пунктов программы - ряд мероприятий, объединенных общим названием "Дискурс в Байройте". Это встречи, конференции, а также концерты, проходящие в Музее Вагнера - на вилле "Ванфрид". Концерты объединены в серию "Запрещенная музыка": здесь исполняют произведения, которые нацисты в 1938 году объявили "дегенеративными".
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Байройт против антисемитизма
Пауль Хиндемит
Пришедшие в 1933 году к власти нацисты причислили произведения немецкого композитора-авангардиста Пауля Хиндемита (на фото) к "дегенеративному искусству" и запретили исполнять их в Германии. Кроме того, нацисты указали на "недопустимость" еврейского происхождения супруги музыканта. В 1938 году Хиндемит покинул Германию вместе с женой. В 1953 году его пригласили дирижировать в Байройте.
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Семен Бычков
Дирижировать "Парсифалем" в 2018 году в Байройте будет Семен Бычков - родившийся в Ленинграде музыкант с еврейскими корнями, покинувший СССР в 1974 и получивший американское гражданство. Маэстро Бычкова постоянно приглашают руководить лучшими оркестрами мира.
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Байройт против антисемитизма
Великий Баренбойм
В 1980-х израильский дирижер и пианист Даниэль Баренбойм был главным дирижером в Байройте несколько лет подряд. Он - обладатель, пожалуй, всех престижных премий мира в области музыки, в том числе - "Грэмми". Исполнял музыку Вагнера в Израиле, где на это существует негласный запрет (причина - антисемитизм композитора).
Автор: Дарья Брянцева