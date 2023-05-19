Правящая коалиция ФРГ согласовала новый закон о гражданстве

Новый закон разрешит натурализацию иностранцев уже через пять лет проживания в Германии, а не через восемь, как прежде. Преступления на почве расизма или антисемитизма сделают получение гражданства ФРГ невозможным.

Правящая коалиция Германии согласовала реформу закона о гражданстве ФРГ. Об этом заявила в пятницу, 19 мая, министр внутренних дел страны Нэнси Фезер (Nancy Faeser). После принятия нового закона натурализация иностранцев в Германии станет возможна уже через пять лет их проживания в стране вместо восьми, как было ранее. Те, кто особенно успешно интегрирован в общество, смогут подать ходатайство о приеме в гражданство ФРГ уже через три года проживания. Такими особыми успехами считаются хорошее знание немецкого языка, активное участие в волонтерской деятельности иливысокие профессиональные качестве.

Кроме того, иностранцам, принявшим гражданство Германии, разрешат сохранять за собой прежнее гражданство. Таким образом, им "больше не придетсяотказываться от части своей идентичности", подчеркнула глава МВД ФРГ. Ранее такая возможность допускалась лишь в исключительных случаях и часто становилась темой острых внутриполитических споров.

Расизм и антисемитизм закроют путь к гражданству ФРГ

Согласованный законопроект более четко, на чем настаивала прежде всего Свободная демократическая партия (СвДП), определяет преступления, исключающие предоставление гражданства ФРГ. Речь идет об уголовных деяниях, имеющих под собой расистскую, человеконенавистническую или антисемитскую подоплеку. Органы прокуратуры будут обязаны сообщать иммиграционным ведомствам о таких преступлениях, совершенных иностранцами. Оговорено и то, что претенденты на гражданство Германии должны обеспечивать себя самостоятельно и не зависеть от государственных социальных выплат.

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