  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Немецкий паспорт
Фото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Правящая коалиция ФРГ согласовала новый закон о гражданстве

Виталий Кропман
34 мин. назад

Новый закон разрешит натурализацию иностранцев уже через пять лет проживания в Германии, а не через восемь, как прежде. Преступления на почве расизма или антисемитизма сделают получение гражданства ФРГ невозможным.

https://p.dw.com/p/4RaTq

Правящая коалиция Германии согласовала реформу закона о гражданстве ФРГ. Об этом заявила в пятницу, 19 мая, министр внутренних дел страны Нэнси Фезер (Nancy Faeser). После принятия нового закона натурализация иностранцев в Германии станет возможна уже через пять лет их проживания в стране вместо восьми, как было ранее. Те, кто особенно успешно интегрирован в общество, смогут подать ходатайство о приеме в гражданство ФРГ уже через три года проживания. Такими особыми успехами считаются хорошее знание немецкого языка, активное участие в волонтерской деятельности иливысокие профессиональные качестве.

Кроме того, иностранцам, принявшим гражданство Германии, разрешат сохранять за собой прежнее гражданство. Таким образом, им "больше не придетсяотказываться от части своей идентичности", подчеркнула глава МВД ФРГ. Ранее такая возможность допускалась лишь в исключительных случаях и часто становилась темой острых внутриполитических споров.

Расизм и антисемитизм закроют путь к гражданству ФРГ

Согласованный законопроект более четко, на чем настаивала прежде всего Свободная демократическая партия (СвДП), определяет преступления, исключающие предоставление гражданства ФРГ. Речь идет об уголовных деяниях, имеющих под собой расистскую, человеконенавистническую или антисемитскую подоплеку. Органы прокуратуры будут обязаны сообщать иммиграционным ведомствам о таких преступлениях, совершенных иностранцами. Оговорено и то, что претенденты на гражданство Германии должны обеспечивать себя самостоятельно и не зависеть от государственных социальных выплат.

Смотрите также:

Германия: двойное гражданство с оговоркой

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Окончить немецкую школу можно и без загранпаспорта (05.05.2017)

Окончить немецкую школу можно и без загранпаспорта (05.05.2017)

Немецкая школа - своеобразный уголок Германии в тихом районе Москвы, где дети учатся исключительно на немецком языке. Там можно получить немецкий аттестат и право обучаться в вузах Европы.
Общество5 мая 2017 г.02:30 мин.
external

Немецкие богачи гражданство не меняют

Немецкие богачи гражданство не меняют

Максимальная ставка подоходного налога в Германии в 3,5 раза выше, чем в России. Поэтому многие богатые немцы ищут возможности для снижения налоговой нагрузки. Но для этого им не надо отказываться от гражданства ФРГ.
Политика21 января 2013 г.03:40 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Участники саммита G7 в Хиросиме

Новые санкции G7 призваны парализовать военную машину России

Политика2 ч. назад
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - карикатурный спикер Госдумы Вячеслав Володин стоит с лопатой у свежевырытой могилы с надгробием и надписью на нем "английский язык"

Английский язык мертв? Кому "роет могилу" Володин

Английский язык мертв? Кому "роет могилу" Володин

Политика3 ч. назад
Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу на предвыборных плакатах.

Президентские выборы в Турции

Президентские выборы в Турции

Политика4 ч. назад
Здание суда в Минске, где рассматривались громкие политические дела

Какое наказание ждет белорусских судей за репрессии

Какое наказание ждет белорусских судей за репрессии

Права человека9 ч. назад
Пиюш Гойял и Тьерри Бретон

Есть ли у ЕС и Индии общие цели в отношении Китая и России?

Есть ли у ЕС и Индии общие цели в отношении Китая и России?

Политика14 ч. назад
НПЗ в индийском штате Гуджарат

Импорт нефти из России в Индию: оплата только в рупиях?

Импорт нефти из России в Индию: оплата только в рупиях?

Экономика и бизнес23 ч. назад
Массовые протесты в Сербии (12 мая 2023 года)

Протесты в Сербии. Уйдет ли в отставку президент Вучич?

Протесты в Сербии. Уйдет ли в отставку президент Вучич?

Конфликты18 мая 2023 г.
На главную страницу