"Через пять лет немец". СМИ ФРГ о новом законе о гражданстве

В Германии упрощают получение немецкого паспорта и разрешают двойное гражданство. Как это скажется на мигрантах? И за кого, к примеру, будут голосовать впредь немецкие турки?

Правительство ФРГ одобрило и передало в бундестаг на утверждение проект закона, который существенно облегчит иностранцам получение гражданства Германии. Его ключевые положения: претендовать на немецкий паспорт можно будет уже через 5 лет проживания в стране (вместо нынешних 8 лет), а при определенных условиях даже через 3 года, и при его получении не надо будет, как раньше, отказываться от гражданства другой страны. Новый закон - один из ключевых проектов правящей коалиции из социал-демократов, "зеленых" и либералов. Его принятие во многом продиктовано демографическими проблемами и обостряющимся дефицитом трудовых ресурсов.

"Не надо путать трудовую и нелегальную миграцию"

"Германия стареет, без притока мигрантов население Германии давно бы уже сильно уменьшилось, - напоминает общенациональная леволиберальная газета Frankfurter Rundschau. - То, что срок сократят, а доказательство знания языка упростят, свидетельствует о реалистичной оценке ситуации в иммиграционной стране. Не будем забывать: предоставление гражданства - это не кульминация, а мотивация на пути интеграции в общество".

Frankfurter Rundschau не считает, что желание иметь двойное гражданство свидетельствует о нелояльности к немецкому государству: "Оно просто практично в процессе сращивания миграционной биографии с новой родиной".

Эта семья из Ирака получила гражданство ФРГ в земле Баден-Вюртемберг. Она - психиатр, он - врач-терапевт Фото: Marijan Murat/dpa/picture alliance

Выходящая в столице промышленно высокоразвитой федеральной земли Баден-Вюртемберг региональная газета Stuttgarter Zeitung считает, что правительство представило "взвешенную концепцию, ведущую к существенным улучшениям", и критикует позицию оппозиционного блока консервативных партий ХДС/ХСС: "Предупреждения блока ХДС/ХСС, будто этот закон подает неправильные сигналы в ситуации, когда страна борется с проблемами интеграции и с нелегальной миграцией, являются просто чушью. Во-первых, речь идет о легальной миграции. А во-вторых, перспектива получения гражданства способствует интеграции".

По мнению Stuttgarter Zeitung, "тот, кто как ХСС, не проводит четкой грани между притоком соискателей убежища, беженцами, нелегальной миграцией и необходимой для рынка труда миграцией, только отравляет дискуссию".

"Утверждение про распродажу гражданства ошибочно"

"Речь не идет о тех беженцах, которые только приехали в Германию, не имеют квалификации и не владеют языком. Тот, кто в будущем захочет стать немцем, должен будет как минимум пять лет прожить в стране", - подчеркивает и информационный портал t-online.de. Утверждение, будто новый закон приведет к "распродаже задешево" немецкого гражданства, он называет "колоссальным заблуждением".

"Двойное гражданство становится, как правило, проблематичным тогда, когда люди из-за своего происхождения начинают чувствовать себя гражданами второго класса. Тогда начинается идеализация страны происхождения, а лояльность по отношению к Германии не возникает", - указывает t-online.de и рекомендует брать пример с Канады: "Здесь новых граждан с радостью принимают и одновременно с гордостью подчеркивают их происхождение. Многообразие воспринимается как знак качества, а не как угроза".

"Колоссальным является заблуждение о "распродаже гражданства" еще и потому, что оно отражает точку зрения, согласно которой Германии не нужны новые граждане. А каждый, кто, тем не менее, сможет стать немцем, должен до конца жизни лить слезы благодарности", - продолжает t-online.de, используя слово "немец" как обозначение не этнической, а гражданской принадлежности. "На самом же деле все наоборот: нам как никогда раньше нужны квалифицированные кадры. И мы должны быть благодарны, если они примут решение не только здесь работать, но даже стать немцами и воспитывать немцами своих детей. Демонстрируя гордость от того, что они совершают такой шаг, мы показываем тем самым, насколько мы сами гордимся своей страной. И что мы достаточно уверены в себе, чтобы принимать в свое общество в качестве полноценных членов тех, кто не оставил сомнений в серьезности своего желания", - говорится на сайте информационного портала t-online.de.

Центр по работе с иностранными трудовыми ресурсами во Франкфурте-на Майне, земля Гессен, консультирует желающих устроиться на работу в Германии Фото: Peter Hille/DW

Издающаяся в восточногерманской федеральной земле Бранденбург региональная газета Lausitzer Rundschau убеждена: "Новые правила предоставления гражданства - это, действительно, удачный модернизационный проект. Он обеспечит живущим здесь людям участие в политической жизни. Дети иностранцев не будут больше сталкиваться с преградами хотя бы со стороны государства. Нет, предоставление немецкого гражданства не решит всех проблем с интеграцией. Но оно будет этому способствовать".

"Получение паспорта - стимул к интеграции?"

Значительно более скептически настроена общенациональная консервативная газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Правда, в статье под заголовком "Через пять лет немец" она, в частности, отмечает в качестве положительного факта то, что правящая коалиция по требованию либеральной партии СвДП исключила выдачу немецких паспортов получателям социальной помощи: "Тот, кто хочет получить гражданство, должен, согласно законопроекту, быть в состоянии самостоятельно обеспечивать себя и членов своей семьи средствами к существованию".

Однако в комментарии под заголовком "За кого будут голосовать немецкие турки?" Frankfurter Allgemeine Zeitung выражает сомнения в успехе будущего закона.

"Несмотря на бесчисленные истории успеха, в целом интеграция мигрантов удовлетворения на вызывает, в том числе и у правительства. Но с чем это связано? С мигрантами, которые на самом деле не хотят по-настоящему интегрироваться? Или с обществом, которое не хочет их принимать, и с государством, которое воздвигло слишком высокие преграды для того, чтобы люди чувствовали себя его полноценными членами со всеми правами и обязанностями?", - задается риторическими вопросами FAZ и указывает, что законопроект показывает, к какому ответу склоняется правящая коалиция, стремящаяся сократить и упростить путь к немецкому гражданству.

Митинг сторонников Эрдогана в немецком городе Дуйсбурге в день второго тура президентских выборов в Турции 28 мая 2023 года Фото: Christoph Reichwein/dpa/picture alliance

"Получение паспорта должно больше не служить свидетельством успешной интеграции, а стать ее стимулом. С этой целью коалиция отменяет прежнее требование, согласно которому желающие стать немцами иностранцы должны отказаться от своего прежнего гражданства. Министр внутренних дел Фезер (Nancy Faeser) заявила в среду, что нет более убедительного проявления верности Германии, чем получение ее гражданства. На это можно возразить: есть, и это - отказ от другого гражданства", - подчеркивает FAZ.

Впредь, продолжает газета, будет намного больше немцев, которые смогут голосовать в двух странах. "Значительное большинство живущих в Германии турок до сих пор всегда отдавало свой голос Эрдогану. А рядом с какой немецкой партией они будут ставить крестик, когда вскоре смогут это делать? Сейчас партии правящей коалиции, естественно, надеются, что эти голоса достанутся им. Однако такой расчет может и не оправдаться", - предупреждает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Региональная газета Nürnberger Nachrichten из баварского города Нюрнберга считает, что "большинство населения согласится с более щедрой выдачей немецких паспортов только в том случае, если увидит, что не каждой и не каждому разрешают остаться - например тем, кто не имеет оснований для получения убежища, совершал правонарушения или горит желанием ввести здесь законы шариата. Гостеприимство и жесткость - вот две неотъемлемые стороны миграционной политики. Тот, кто видит только одну из них, с решением проблемы не справится".

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