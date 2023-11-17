Упрощенная натурализация в Германии: когда примут закон?

Законопроект, упрощающий получение гражданства Германии, будет вынесен на рассмотрение бундестага в первом чтении в пятницу, 1 декабря, рассказали DW в офисе Хакана Демира (Hakan Demir), депутата от Социал-демократической партии (СДПГ), которая входит в правящую коалицию. "Нас проинформировали о дате по внутрифракционным каналам, это согласовано в рамках коалиции", - сказано в сообщении. Эту информацию DW подтвердили и в бюро еще двух депутатов бундестага от фракций, входящих в правительственную коалицию.

В пресс-службе бундестага пока не смогли подтвердить или опровергнуть эту дату, отметив, что официальная повестка дня на пленарную неделю появится позже. В то же время в пресс-службе уточнили, что пленарная неделя с 27 ноября по 1 декабря должна быть посвящена вопросам бюджета. Впрочем, когда рассматривается проект бюджета, проходят обсуждения и других законопроектов.

Почему закон о гражданстве все еще не рассмотрел бундестаг?

Правительство ФРГ внесло в бундестаг проект поправок в закон о гражданстве еще 1 ноября, но он до сих пор не вынесен на повестку дня для пленарного заседения. Еще один социал-демократ Йоханнес Фехнер (Johannes Fechner) отметил, что первое чтение пока не состоялось, потому что его ранее заблокировала либеральная Свободная демократическая партия ФРГ (СвДП), которая тоже входит в коалицию.

"Это было неожиданно и для нас. Однако, поскольку этот вопрос для нас (СДПГ. - Ред.) важен, мы настояли на том, чтобы первое чтение законопроекта состоялось в этом году, с чем согласились и фракции, входящие в правящую коалицию", - написал Фехнер в ответ на вопрос пользователя платформы для общения избирателей и парламентариев abgeordnetenwatch в среду, 15 ноября.

Управляющий делами фракции СвДП в бундестаге Штефан Томаэ Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Впрочем, управляющий делами фракции СвДП в бундестаге Штефан Томаэ (Stephan Thomae) в беседе с DW не подтвердил информацию о блокировании рассмотрения законопроекта его партией. По словам парламентария, либералы не возражают против обсуждения документа в первом чтении.

"Мы стремимся к тому, чтобы к концу этого года был принят новый закон о гражданстве, в котором будет четко прописано, что натурализации не подлежат те, кто не разделяет наши ценности и не может обеспечить себя экономически. С другой стороны, тем, кто хорошо интегрировался, хочет работать здесь и вносить свой вклад, а также привержен нашему свободному и демократическому порядку, будут очень рады", - пояснил Томаэ.

Ускоренное получение гражданства ФРГ и сохранение второго паспорта

Подготовленный законопроект призван ускорить натурализацию иностранцев в Германии: согласно поправкам, для этого потребуется прожить в стране пять лет вместо нынешних восьми. А при особых успехах в интеграции - хорошее знание немецкого языка и участие в волонтерской деятельности или профессиональные успехи и квалификация - будет достаточно и трех лет.

Глава МВД Германии Нэнси Фезер Фото: MICHELE TANTUSSI/AFP

Кроме того, иностранцам, принявшим гражданство Германии, разрешат сохранять также прежний паспорт. А рожденные в ФРГ дети иностранцев будут автоматически получать немецкое гражданство. Сейчас это происходит только при условии, что один из родителей проживает в Германии более восьми лет.

С помощью реформы законодательства о гражданстве немецкие власти намерены, среди прочего, сделать Германию более привлекательной для квалифицированных специалистов. "Мы хотим, чтобы люди, которые уже давно являются частью нашего общества, также могли участвовать в формировании нашей страны демократическим путем. Нашей демократии нужны люди, которые отстаивают ее и делают ее сильной", - подчеркивала министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) на презентации законопроекта в августе.

"Открытые вопросы" к поправкам после нападения ХАМАС на Израиль

Однако после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября и последовавших пропалестинских протестов, на которых звучали и антисемитские лозунги, в Германии стала раздаваться критика в адрес законопроекта об упрощении натурализации иностранцев. В том числе - от представителей партий, входящих в правящую коалицию, от которых, прежде всего, зависит исход голосования за предложенные правительством поправки.

Фридрих Мерц Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Так, 3 ноября, зампредседателя входящей в правящую коалицию Свободной демократической партии (СвДП) Вольфганг Кубики (Wolfgang Kubicki) в интервью бульварной газете Bild указал на проблему "импортированного исламизма и антисемитизма" в ФРГ. "Автоматическая натурализация по рождению в Германии не только не уменьшит эту проблему, но, предположительно, сделает ее неразрешимой", - полагает Кубики.

А председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) предложил внести в законопроект требование для соискателей немецкого гражданства, чтобы они подтвердили приверженность безопасности Израиля. "Кто не подпишется под этим, тому нечего делать в Германии", - заявил Мерц 23 октября в эфире телеканала ZDF.

Как правительство ФРГ реагирует на критику законопроекта

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) ответил на критику законопроекта на пресс-конференции в Берлине 6 ноября, подчеркнув, что, согласно внесенным в бундестаг поправкам, "антисемитские, расистские или иные действия, мотивированные презрением" к человеческому достоинству, будут препятствовать натурализации тех, кто хочет получить немецкий паспорт. "В этом отношении опасения, которые обоснованно выражает господин Кубики, уже учтены в данном законе - как видите, настолько дальновидными иногда бывают люди", - констатировал Хебештрайт.

Тем самым представитель правительства указал на положения законопроекта, в соответствии с которыми тем, кто совершал преступления на почве расизма или антисемитизма, получить гражданство ФРГ будет невозможно. Во время обсуждения поправок в бундесрате (конституционный орган представительства федеральных земель Германии) было предложено также запретить прием в немецкое гражданство людей, совершивших преступления по гендерному признаку или в связи с сексуальной ориентацией жертвы.

Депутаты бундестага могут прислушаться к этим рекомендациям, хотя и не обязаны. В законопроекте оговорено также, что претенденты на паспорт ФРГ должны обеспечивать себя и членов своей семьи самостоятельно и не зависеть от государственных социальных выплат. По оценке социал-демократа Хакана Демира, в лучшем случае закон может вступить в силу в апреле 2024 года, через три месяца после его одобрения в парламенте. Впрочем, все прежние оптимистичные прогнозы по срокам принятия этого документа пока не оправдывались.

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