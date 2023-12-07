Паспорт ФРГ - лишь с признанием права Израиля существовать?

В Саксонии-Анхальт иностранцы, желаюшие получить немецкое гражданство, должны заявить, что признают право Израиля на существование. В Германии спорят о законности этого требования.

Иностранцы, желающие получить гражданство Германии и проживающие в федеральной земле Саксония-Анхальт, теперь должны письменно подтвердить, что они признают право государства Израиль на существование. Об этом решении земельного МВД, принятом в конце ноября, глава министерства Тамара Цишанг (Tamara Zischang) сообщила 5 декабря.

Ее заявление вызвало бурную реакцию немецких политиков, а в СМИ и соцсетях разгорелась дискуссия о правомерности такого требования. В первую очередь потому, что Саксония-Анхальт - пока единственная федеральная земля в Германии, которая настаивает на нем.

Ужесточение правил ради борьбы с антисемитизмом

Право государства Израиль на существование отвечает государственным интересам Германии, говорится в постановлении МВД земли Саксония-Анхальт, разосланном во все города и коммуны. Непосредственно перед получением немецкого паспорта претендующие на него должны письменно подтвердить, что они "признают право государства Израиль на существование и осуждают какие бы то ни было действия, направленные против существования государства Израиль".

Глава МВД земли Саксония-Анхальт Тамара Цишанг Фото: Heiko Rebsch/dpa/picture alliance

В случае преднамеренного введения властей в заблуждение натурализация признается незаконной и паспорт гражданина ФРГ может быть изъят, подчеркнула Цишанг в интервью газете Der Tagesspiegel . На фоне начавшейся 6 декабря конференции глав федерального и земельных МВД Германии министр призвала распространить это условие на все федеральные земли.

30 ноября с требованием сделать признание права Израиля на существование условием для получения гражданства ФРГ выступил также министр внутренних дел Баварии, представитель партии ХСС Йоахим Херрман (Joachim Herrmann).

Антиизраильские лозунги в Германии

После масштабного нападения на Израиль террористической организации ХАМАС 7 октября в Германии участились пропалестинские демонстрации. На некоторых из них звучали и откровенно антиизраильские лозунги. На этом фоне Фридрих Мерц (Friedrich Merz) - глава находящейся сейчас в оппозиции партии Христианско-демократический союз (ХДС), членом которой является и Тамара Цишанг, - в конце октября призвал сделать признание права израильского государства на существование необходимым условием для получения немецкого паспорта.

После нападения ХАМАС на Израиль в Германии прошли пропалестинские акции, 11 ноября 2023 года, Мюнхен Фото: Wolfgang Maria Weber/IMAGO

"Четкое признание права Израиля на существование. Тем, кто не поставит под ним свою подпись, в Германии делать нечего", - заявил политик в эфире телеканала ZDF. Депутат от правящей СДПГ Хельге Линд (Helge Lindh) тогда со скепсисом прокомментировал слова Мерца: "При помощи одной только подписи проблему антиизраильской ненависти и антисемитизма решить нельзя. Так не удастся помешать тому, что люди подпишутся под каким-то мнением, которое они не разделяют".

"… Однако незаконное получение гражданства на основе ложного признания аннулировать можно", - парировала позже Тамара Цишанг в интервью Der Tagesspiegel. Полную поддержку инициативе МВД Саксонии-Анхальт выразил член комитета бундестага по внешней политике, депутат от либеральной СвДП Франк Мюллер-Розентритт (Frank Müller-Rosentritt). "Это предложение заслуживает абсолютной поддержки. Получение гражданства только при признании права Израиля на существование. Это дополняет признание свободных, демократических ценностей, благодаря которому в будущем еще четче будет исключаться антисемитизм", - написал он в соцсети X.

С одобрением пишет об инициативе и журналистка газеты Süddeutsche Zeitung Ирис Майер (Iris Mayer). Констатируя, что с антисемитизмом следует бороться не только в мигрантской среде, она подчеркивает: "И все же нельзя сказать, что слишком много требуют от того, кто, желая получить гражданство Германии, должен признать право государства Израиль на существование, являющееся частью государственной доктрины ФРГ. Тот факт, что признания на бумаге, разумеется, недостаточно, говорит не против этой инициативы, а в пользу того, что такая подпись может стать первым шагом".

Аргументы против инициативы МВД Саксонии-Анхальт

Между тем были и те, кто раскритиковал новые правила получения гражданства ФРГ, установленные в Саксонии-Анхальт. "Мы можем последовательно продолжить: россияне должны признать Украину, немцы - Намибию. А как насчет китайцев и Тибета. Тут открываются захватывающие темы", - написала в соцсети X социолог, профессор Университета Вупперталя Дорис Бюлер-Нидербергер (Doris Bühler-Niederberger).

Не менее критично оценил инициативу и глава отдела миграционной политики профсоюза Verdi Ромин Хан (Romin Khan). "В федеральной земле, где из-за отсутствия защиты со стороны полиции чуть не произошла крупнейшая со времен Холокоста резня и где у (правопопулисткой. - Ред.) партии "Альтернатива для Германии" 33%, наконец-то нашли виноватых. Так просто и так безвкусно", - отметил он, подразумевая нападение 2019 года на синагогу в Галле.

Тогда 28-летний немец Штефан Баллит (Staphan Balliet), исходя из антисемитских мотивов, пытался проникнуть в синагогу, где в тот момент по случаю праздника Йом-Кипур находился 51 человек. Баллит несколько раз выстрелил в дверь и бросил несколько бутылок с зажигательной смесью. Затем он застрелил двух человек поблизости от синагоги. Вскоре Баллит был задержан, в его автомобиле нашли самодельное оружие и взрывчатку. В декабре 2020 года Высший земельный суд Саксонии-Анхальт приговорил его к пожизненному заключению.

Совместимо ли требование признавать Израиль с Основным законом ФРГ?

Можно ли в принципе требовать от кого-то подписаться под подобным обязательством, если оно касается третьего государства или государственной доктрины ФРГ? Общественно-правовая медиакомпания MDR приводит комментарий юриста из Лейпцига Йоханниса Айхенхофера (Jahnnis Eichenhofer): "Такое положительное признание потребовало бы гораздо большего, чем требует действующий закон. И такое позитивное признание, возможно, нужно было бы иначе расценить с точки зрения конституционного права, поскольку оно в конечном счете приводит к обязанности разделять некое определенное мнение".

При этом государственная доктрина Германии в плане права Израиля на существование не закреплена юридически, а гражданин страны не обязан считать интересы государства своими собственными, напоминает эксперт, констатируя, что вопрос является "очень сложным". По мнению Айхенхофера, законность подобного условия для получения немецкого гражданства будет зависеть от того, как именно его обоснуют.

Новые правила для получения гражданства ФРГ

Намерение реформировать миграционное законодательство и, в частности, упростить правила получения иностранцами гражданства ФРГ было закреплено СДПГ, "зелеными" и СвДП в коалиционном договоре от 2021 года. 30 ноября 2023 года в бундестаге прошло первое слушание правительственного законопроекта, позволяющего, помимо прочего, получить немецкий паспорт, не отказываясь от первого гражданства.

Приверженность "свободному, демократическому правопорядку" прописана в качестве условия для получения гражданства ФРГ и в действующей редакции закона о гражданстве. Однако теперь соответствующий абзац планируется дополнить такой формулировкой: "Действия, мотивированные антисемитизмом, расизмом или другими убеждениям, выражающими презрительное отношение к человеку, являются несовместимыми с гарантиями уважения человеческого достоинства, закрепленными в Основном законе ФРГ, и являются нарушением свободного, демократического правопорядка, закрепленного настоящим законом". "Подобные действия исключают возможность получения гражданства Германии", - уточняют в МВД ФРГ.

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