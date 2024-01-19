Бундестаг принял новый закон о гражданстве ФРГ

Бундестаг принял новый закон о гражданстве ФРГОпубликовано 19 января 2024 г.Обновлено 19 января 2024 г.
Законопроект, упрощающий получение гражданства Германии, прошел последнее чтение в бундестаге в пятницу, 19 января. За него проголосовали 382 депутата, против - 234, воздержались - 23.
Правительство ФРГ внесло в парламент проект поправок в закон о гражданстве еще 1 ноября 2023 года. 30 ноября в бундестаге прошло первое слушание правительственного законопроекта, позволяющего, помимо прочего, получить немецкий паспорт, не отказываясь от первого гражданства.
Поправки должны вступить в силу через три месяца после официального опубликования - предположительно, 1 апреля.
Ускоренное получение гражданства ФРГ и сохранение второго паспорта
Одобренный законопроект призван ускорить натурализацию иностранцев в Германии: согласно поправкам, для этого потребуется прожить в стране пять лет вместо нынешних восьми. А при особых успехах в интеграции - хорошее знание немецкого языка и участие в волонтерской деятельности или профессиональные успехи и квалификация - будет достаточно и трех лет.
Кроме того, иностранцам, принявшим гражданство Германии, разрешат сохранять также прежний паспорт. А рожденные в ФРГ дети иностранцев будут автоматически получать немецкое гражданство. Сейчас это происходит только при условии, что один из родителей проживает в Германии более восьми лет.
МВД ФРГ: Реформа призвана привлечь специалистов
С помощью реформы законодательства о гражданстве немецкие власти намерены, среди прочего, сделать Германию более привлекательной для квалифицированных специалистов.
"Мы хотим, чтобы люди, которые уже давно являются частью нашего общества, также могли участвовать в формировании нашей страны демократическим путем. Нашей демократии нужны люди, которые отстаивают ее и делают ее сильной", - подчеркивала министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) на презентации законопроекта в августе.
Оппозиция критикует проект закона об упрощении получения гражданства
Предлагаемая реформа закона о гражданстве вызвала резкую критику со стороны оппозиции в преддверии голосования в бундестаге. "Правительство собирается обесценить немецкое гражданство. Фактически это закон о девальвации гражданства", - заявил Александер Тром (Alexander Throm) из парламентской фракции консервативного блока ХДС/ХСС.
По его мнению, реформа, которую продвигают социал-демократы, "зеленые" и либералы из СвДП, идет в совершенно неправильном направлении. В то время как другие страны, такие как Франция, ужесточают правила натурализации, Германия смягчает требования, подчеркнул Тром.
Социал-демократы: Двойное гражданство в Германии имеет особое значение
Зампредседателя фракции одной из правящих партий - СДПГ - Дирк Визе (Dirk Wiese) подчеркнул важность иммиграции для Германии.
"Мы зависим от иммиграции, особенно учитывая большой дефицит рабочей силы и квалифицированных кадров, - сказал Визе. - В этих условиях введение двойного гражданства имеет особое значение. Нельзя, чтобы люди, которые платят здесь налоги, работают здесь, соблюдают все правила игры, не имели возможности выбирать, иметь право голоса".
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