Бундестаг принял новый закон о гражданстве ФРГ

Немецкие парламентарии одобрили в последнем чтении законопроект правительства о новых правилах получения паспорта ФРГ. Впредь эта процедура должна стать существенно быстрее и проще.

Законопроект, упрощающий получение гражданства Германии, прошел последнее чтение в бундестаге в пятницу, 19 января. За него проголосовали 382 депутата, против - 234, воздержались - 23.

Правительство ФРГ внесло в парламент проект поправок в закон о гражданстве еще 1 ноября 2023 года. 30 ноября в бундестаге прошло первое слушание правительственного законопроекта, позволяющего, помимо прочего, получить немецкий паспорт, не отказываясь от первого гражданства.

Поправки должны вступить в силу через три месяца после официального опубликования - предположительно, 1 апреля.

Ускоренное получение гражданства ФРГ и сохранение второго паспорта

Одобренный законопроект призван ускорить натурализацию иностранцев в Германии: согласно поправкам, для этого потребуется прожить в стране пять лет вместо нынешних восьми. А при особых успехах в интеграции - хорошее знание немецкого языка и участие в волонтерской деятельности или профессиональные успехи и квалификация - будет достаточно и трех лет.

Кроме того, иностранцам, принявшим гражданство Германии, разрешат сохранять также прежний паспорт. А рожденные в ФРГ дети иностранцев будут автоматически получать немецкое гражданство. Сейчас это происходит только при условии, что один из родителей проживает в Германии более восьми лет.

МВД ФРГ: Реформа призвана привлечь специалистов

С помощью реформы законодательства о гражданстве немецкие власти намерены, среди прочего, сделать Германию более привлекательной для квалифицированных специалистов.

"Мы хотим, чтобы люди, которые уже давно являются частью нашего общества, также могли участвовать в формировании нашей страны демократическим путем. Нашей демократии нужны люди, которые отстаивают ее и делают ее сильной", - подчеркивала министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) на презентации законопроекта в августе.

Оппозиция критикует проект закона об упрощении получения гражданства

Предлагаемая реформа закона о гражданстве вызвала резкую критику со стороны оппозиции в преддверии голосования в бундестаге. "Правительство собирается обесценить немецкое гражданство. Фактически это закон о девальвации гражданства", - заявил Александер Тром (Alexander Throm) из парламентской фракции консервативного блока ХДС/ХСС.

По его мнению, реформа, которую продвигают социал-демократы, "зеленые" и либералы из СвДП, идет в совершенно неправильном направлении. В то время как другие страны, такие как Франция, ужесточают правила натурализации, Германия смягчает требования, подчеркнул Тром.

Социал-демократы: Двойное гражданство в Германии имеет особое значение

Зампредседателя фракции одной из правящих партий - СДПГ - Дирк Визе (Dirk Wiese) подчеркнул важность иммиграции для Германии.

"Мы зависим от иммиграции, особенно учитывая большой дефицит рабочей силы и квалифицированных кадров, - сказал Визе. - В этих условиях введение двойного гражданства имеет особое значение. Нельзя, чтобы люди, которые платят здесь налоги, работают здесь, соблюдают все правила игры, не имели возможности выбирать, иметь право голоса".

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