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Миграция в ФРГ в 2022 году достигла рекордных показателей

Сергей Гуща
10 января 2024 г.

Число мигрантов в Германии за год увеличилось на 1,5 миллиона человек. Из них около 1,1 миллиона составили беженцы от войны в Украине.

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Пункт первичного приема беженцев и мигрантов в Брауншвейге
Пункт первичного приема беженцев и мигрантов в БрауншвейгеФото: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

Миграция в Германию резко выросла в 2022 году, говорится в докладе федерального ведомства по делам миграции и беженцев, представленном правительству ФРГ в среду, 10 января. Согласно документу, число мигрантов за год выросло на 1,5 миллиона: 2,7 миллиона человек прибыли и 1,2 миллиона покинули Германию в течение года. По сравнению с 2021 годом (330 тыс. человек) число прибывших в страну мигрантов увеличилось в четыре раза.

В ведомстве такое развитие объясняют отложенным эффектом в результате пандемии коронавируса и "российской агрессией против Украины, в результате которой миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома". Примерно 41 процент всех мигрантов прибыли в Германию из Украины: это около 1,1 миллиона беженцев от войны.

Согласно докладу, выросло и число людей, приехавших в Германию на работу. В 2022 году 73 тысячи человек получили рабочую визу в ФРГ, на 78 процентов больше, чем годом ранее.

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