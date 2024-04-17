Иранист: Иран - в ожидании ответного удара Израиля

Израиль заявил, что готовит удар в ответ на иранскую атаку 13 апреля с помощью ракет и БПЛА. С точки зрения развития внутриполитической ситуации в самом Иране многое будет зависеть от характера ответного удара Израиля. Он способен или укрепить оппозицию в самом Иране или, наоборот, сплотить население вокруг иранских властей, заявил в интервью в программе DW Новости Шоу востоковед Никита Смагин, эксперт РСМД, корреспондент агентства ТАСС в Иране в 2019-2022 годах и создатель Telegram-канала "Дежурный по Ирану".

DW: Как общество в Иране отреагировало на иранскую атаку по Израилю?

Никита Смагин: Тут есть несколько, я бы сказал, пластов. Есть картинка, которая дается в иранских официальных СМИ, которую они пытаются транслировать - это, разумеется, как обычно, митинги с зажженными флагами (Израиля - Ред.) и прочая антиизраильская риторика. Но при этом, конечно, нужно понимать, что иранцы достаточно большие профессионалы в создании подобных картинок, проправительственных митингов, все такое.

Я неоднократно на этом всем присутствовал, видел, как это делается, все эти разнарядки и прочие вещи. Есть, конечно, и люди, которые искренне приходят туда. Но все-таки это далеко не все. И, в целом, если брать обычных иранцев, сложно оценить. В Иране не может быть честных опросов - это невозможно.

Проправительственная, антиизраильская демонстрация в Тегеране, 14 апреля 2024 года Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/picture alliance

Мое личное впечатление, с некоторыми людьми я общаюсь в Иране, что люди, конечно, напуганы слегка - не сильно, но, тем не менее: они ждут какого-то развития событий. Если же брать отношение обычных иранцев к Израилю, к израильской повестке, то оно на протяжении последних многих лет было нейтральным. Израиль для них всегда был таким жупелом, которым их отвлекают. Они всегда думали, что, мол, нас отвлекают на эту ерунду, мол, когда нам важно, что вот есть инфляция, у нас важные проблемы и все такое, а по телевизору - один Израиль. Понимаете, смерть Израилю это гораздо более эффективный лозунг за пределами Ирана, чем внутри Ирана.

И поэтому даже когда мы берем президентов, политиков, особенно, например, реформаторов, то Роухани (президент Ирана с 2013 по 2021 годы - Ред.) вообще про Израиль гораздо меньше говорил для внутренней аудитории, он гораздо больше это адресовал внешней аудитории. Но, разумеется, при этом есть какая-то прослойка, процентов тридцать населения, которая все еще поддерживает эту систему и которые, в принципе, эти идеи разделяют. Не говоря уже о том, что есть в консервативной иранской элите какая-то влиятельная часть, которая реально верит в лозунг "Смерть Израилю", и все еще продолжает его придерживаться в той или иной степени.

- А кто вот эти тридцать процентов поддерживающих нынешнее иранское руководство, - кто его сторонники?

- На самом деле, тут достаточно всё просто в том смысле, что его поддерживают те, кто завязан на эту систему. Это очень много кто. Например, есть огромное количество мечетей и религиозных учреждений. Все эти люди, разумеется, прекрасно понимают, что при любой другой власти человек в чалме не будет получать просто так деньги за то, что он учится на религиозном факультете. С другой стороны, есть Корпус стражей исламской революции, все, что с ним связано. Есть оценки, что примерно 15-20 процентов экономики Ирана контролирует так или иначе Корпус стражей исламской революции. Это не всегда напрямую подконтрольные ему фонды, организации и прочие вещи.

Но опять же люди, вовлеченные во всю эту экономику, в значительной степени будут сторонниками этой системы, особенно если они чувствуют в этой схеме себя не так плохо. И, в первую очередь, это те люди, которые напрямую кормятся от этой власти и прекрасно понимают, что если с ней что-то случится, то их положение будет совсем другим.

- Вы писали в своем канале о том, что в этом году сразу несколько красных линий в регионе были пройдены. И вот удар Ирана по Израилю это тоже одна из красных линий. И также писали о том, что регион как никогда близок к возможной прямой войне Ирана и Израиля. Влияет ли на это каким-то образом внутренняя ситуация в Иране?

- Внутренняя ситуация, конечно, влияет и, кстати, скорее в негативном плане. В том смысле, что она скорее подсказывает Ирану, что лучше в ту сторону (в сторону эскалации - Ред.) не идти. Одно из главных соображений, что если будет удар Израиля по территории Ирана, и он будет ограниченным, то тогда в значительной степени иранские оппозиционно настроенные люди воспримут его как стимул для того, чтобы продолжать борьбу. Потому что, в принципе, это будет некоторое новое состояние. Многие могут почувствовать, что система зашаталась или, может, что это может быть чревато дестабилизацией.

Другой вопрос, что если будут массовые удары того же Израиля по Ирану с жертвами среди мирного населения, то тогда уже все это население, которое сейчас против режима, может обернуться, наоборот, против Израиля. Тут может произойти единение "вокруг флага", если вдруг будут жертвы среди мирного населения, и противостояние выйдет на какой-то новый уровень. Потому что, в принципе, у иранцев достаточно, знаете, сформировавшаяся идентичность национальная с большим опытом антиколониальной борьбы - против России, Российской империи, СССР, США, против Британии.

- Израиль готовит свой ответ. Говорится, что ответ уже готов, но неизвестны только сроки. Иран грозит, соответственно, еще одной жесткой реакцией на этот ответ. А какой может быть эта жесткая реакция Ирана, с вашей точки зрения?

Жители Тегерана в день атаки Ирана по Израилю, 14 апреля 2024 года Фото: Vahid Salemi/AP Photo/picture alliance

- Ну, мы видели, что нынешняя атака, конечно, была, скорее, во-первых, больше символическая, с одной стороны, а с другой стороны, больше разведка боем. Сейчас, очевидно, Иран и иранские военные лучше понимают, где какие ПВО находятся и как их можно преодолевать. При этом, разумеется, наиболее опасный удар скорее должен исходить не с территории Ирана. Все-таки от Ирана до Израиля 1500-2000 километров. Пока долетят оттуда ракеты и беспилотники, их просто сбить. Гораздо опаснее, когда они летят со стороны Сирии и Ливана. И опять же, мы уже видели, как "Хезболлах" (военизированная политическая группировка в Ливане - Ред.) неоднократно била после 7 октября беспилотниками по Израилю - не сотнями, а просто несколькими, максимум - парой десятков. И это приводило к жертвам среди мирного населения Израиля, это приводило к жертвам среди вооруженных сил Израиля. То есть, если из Ливана выпустить все то же самое, то это будет совсем другая история, все это гораздо сложнее будет сбить. Так что в этом смысле у Ирана, конечно, есть еще возможности.

Это не говоря о том, что, в принципе, как военные эксперты говорят, - я с ними немного общался по этому поводу, - что вообще-то Иран самые современные свои технологии, свои разработки приберег и сейчас их не использует. Иран может еще раз ударить, но совсем по-другому, уже из других мест и другими средствами, и с большим ущербом. Я уверен, что экзистенциальной угрозы для Израиля нет, это очевидный факт. Но при этом угроза масштабных жертв - она есть.