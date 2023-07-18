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США: Су-35 перехватил американский самолет-разведчик в Сирии

Сергей Ромашенко
24 мин. назад

Американские чиновники возмущены тем, что российский Су-35 пролетел слишком близко от американского самолета-разведчика. Американскому МС-12 пришлось пройти через турбулентный след, заявили они.

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Российский истребитель Су-35
Российский истребитель Су-35Фото: SNA/IMAGO

В США раскритиковали опасный перехват американского самолета-разведчика в Сирии российским истребителем Су-35. Действия российского пилота поставили под угрозу жизни четырех членов экипажа американского самолета, сообщило во вторник, 18 июля, агентство AP со ссылкой на чиновников США, попросивших не называть их имен.

По словам собеседников агентства, 16 июля российский истребитель Су-35 пролетел очень близко к американскому разведывательному самолету МС-12, вынудив его пройти через турбулентный след. Перехват помешал американскому экипажу безопасно управлять самолетом, указали источники. Они назвали случившееся "новым уровнем небезопасного поведения, которое может привести к аварии или гибели людей".

Насколько близко подлетел российский истребитель, чиновники не уточнили. В тот же день замруководителя российского центра по примирению сторон в Сирии Олег Гуринов сообщал, что самолеты возглавляемой США коалиции, включая МС-12W, трижды нарушили воздушное пространство Сирии.

Растущая активность России в небе над Сирией

Как отмечает AP, российские истребители в последние недели уже не раз преследовали американские беспилотники MQ-9 Reapers, но последний инцидент вызвал тревогу, поскольку поставил под угрозу жизни американцев.

Высокопоставленный представитель Пентагона рассказал агентству, что США рассматривают несколько вариантов противодействия растущей российской активности в небе над Сирией, которая, как утверждается, осложнила попытки американских военных нанести удар по лидеру группировки "Исламское государство" (ИГ) в начале июля.

Собеседник AP отказался сообщить какие-либо детали, отметив лишь, что США продолжат вылеты в западную часть Сирии с миссиями по борьбе с ИГ. Агентство связывает усилившуюся с марта российскую военную активность с ростом сотрудничества между Москвой, Тегераном и Дамаском с целью заставить США покинуть Сирию.

"Непрофессиональные перехваты"

С 6 июля военные США обвиняют российских пилотов в непрофессиональных перехватах американских беспилотников, выполняющих миссии в Сирии. Один из таких перехватов, как сообщалось, произошел над американским гарнизоном. По сведениям AP, российские истребители несколько раз пролетали в опасной близости к MQ-9 Reapers, временами вынуждая эти беспилотники уклоняться от столкновения.

В марте над Черным морем потерпел крушение американский военный дрон MQ-9 Reaper. По версии американской стороны, он был сбит российским истребителем Су-27. Минобороны РФ, в свою очередь, заявило, что беспилотник перешел в неуправляемый полет и разбился "в результате резкого маневрирования".

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