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Американский беспилотник MQ-9 Reaper (фото из архива)Фото: picture alliance/dpa/P. Ridgeway
ПолитикаСША

Российский Су-27 столкнулся над Черным морем с дроном США

Жан Рофе
1 ч. назад

По данным командования ВВС США в Европе, Су-27 задел пропеллер беспилотника MQ-9, в итоге американцам пришлось сбить дрон в международных водах. В связи с инцидентом посол РФ в Вашингтоне вызван в Госдепартамент США.

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Российский истребитель Су-27 во время перехвата над Черным морем повредил американский разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 Reaper, в результате чего американцам пришлось затопить дрон. Об этом сообщило во вторник, 14 марта, командование военно-воздушными силами США в Европе.

"Сегодня два российских самолета Су-27 совершили небезопасный и непрофессиональный перехват беспилотного летательного аппарата разведки, наблюдения и рекогносцировки MQ-9 ВВС США, который выполнял задания в международном воздушном пространстве над Черным морем", - говорится в сообщении командования.

По данным американской стороны, примерно в 7.03 по центральноевропейскому времени (09.03 мск) один из Су-27 задел пропеллер MQ-9, в результате чего американские силы были вынуждены сбить беспилотник в международных водах. Отмечается, что перед столкновением российские самолеты несколько раз сбрасывали топливо на MQ-9 и пролетали перед ним "безрассудным, экологически небезопасным и непрофессиональным образом".

Беспилотник выполнял "рутинные операции"

"Наш аппарат MQ-9 выполнял рутинные операции в международном воздушном пространстве, когда его перехватил и сбил российский самолет, что привело к катастрофе и полной потере MQ-9, - заявил командующий ВВС США в Европе и Африке Джеймс Хеккер. - Фактически этот небезопасный и непрофессиональный поступок россиян едва не привел к падению обоих самолетов".

Американское командование сообщает, что инцидент представляет собой еще один пример "опасных действий российских пилотов при взаимодействии с самолетами США и союзников в международном воздушном пространстве, в том числе над Черным морем". По данным Белого дома, это беспрецедентный случай, который планируется обсудить с Москвой.

"Госдепартамент будет напрямую разговаривать с российскими коллегами и выразит нашу обеспокоенность по поводу этого небезопасного и непрофессионального перехвата", - заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, добавив, что проинформировал о случившемся президента Джо Байдена. Между тем посол РФ в Вашингтоне вызван в Госдепартамент США в связи с инцидентом над Черным морем.

Минобороны РФ: Су-27 вооружение не применяли, с дроном в контакт не вступали

В свою очередь министерство обороны России утверждает, что беспилотник США "в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью". "Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования", - говорится в заявлении министерства.

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