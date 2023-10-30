Израиль сообщил об ударе по военной инфраструктуре в Сирии

ВВС Израиля нанесли удар по военной инфраструктуре Сирии в ответ на запуск с этой территории ракет по Израилю, заявляет ЦАХАЛ.

В ответ на ракетный обстрел Израиля, произведенный с территории Сирии 29 октября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по военной инфраструктуре в этой стране. Такое сообщение распространила пресс-служба ЦАХАЛ в ночь на понедельник, 30 октября.

Несколькими часами ранее, вечером 29 октября, израильская армия объявила о нанесении воздушных ударов по военным объектам шиитской исламистской группировки "Хезболлах" в Ливане, которые также стали ответом Израиля на ракетные обстрелы с территории этой страны.

В ночь на 30 октября военное крыло ХАМАС подтвердило запуск 16 ракет по городу Нагарии, расположенному на севере средиземноморского побережья Израиля. Об обстрелах целей в Израиле сообщила также исламистская шиитская группировка "Хезболлах".

В свою очередь иранское агентство Tasnim написало о столкновениях израильской армии с боевиками ХАМАС в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан.

Обстрел районов близ больниц Аль-Шифа и Аль-Кудс

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на палестинские СМИ, в ночь на 30 октября Израиль нанес несколько авиаударов в районах, расположенных поблизости от больниц Аль-Шифа и Аль-Кудс в городе Газе. Ранее израильские власти призвали к эвакуации больницы Аль-Кудс, предупредив, что она может оказаться в зоне боевых действий.

Между тем глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан Гербрейесус заявил в соцсети X, что выполнить подобное требование невозможно, поскольку больница заполнена ранеными и эвакуация подвергла бы опасности их жизни.

В свою очередь Красный полумесяц предупредил, что, по его данным, на территории больницы Аль-Кудс укрываются от бомбардировок около 14 тысяч человек, в том числе женщины и дети. Число пациентов больницы составляет 400 человек.

27 октября официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил на брифинге, что террористическая организация ХАМАС использует больницу Аль-Шифа для прикрытия своей инфраструктуры. По данным ЦАХАЛ , под больницей находятся командный и оперативный пункты, откуда ХАМАС координирует ракетные запуски и атаки на Израиль.

Смотрите также: