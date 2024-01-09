Не приведет ли убийство в Ливане к войне на Ближнем Востоке?

Лидер "Хезболлах" пообещал "отомстить" Израилю за убийство замглавы политбюро ХАМАС в Бейруте. Растут опасения, что конфликт в секторе Газа может разрастись еще больше. Что думают об этом в Ливане?

В Бейруте ощущение безопасности всегда было относительным, говорит 55-летний житель ливанской столицы. "Над головой всегда летали израильские самолеты-разведчики. Но удар на этой неделе был болезненным, потому что был нанесен по жилому району", - заявил собеседник DW, имея в виду атаку беспилотника, в результате которой 2 января был убит Салех аль-Арури, заместитель главы политбюро палестинской террористической организации ХАМАС. Израиль прямо не подтвердил свою ответственность за удар, но заявил, что в рамках борьбы с ХАМАС попытается уничтожить его лидеров, где бы они ни находились.

"Сейчас мы чувствуем себя в меньшей безопасности, - подтвердил в разговоре 30-летний учитель, живущий в Бейруте. - Мы не знаем, возможно, и нас когда-нибудь начнут бомбить". Несмотря на опасения, никто из жителей Бейрута, с которыми беседовала DW (все они согласились говорить на условиях анонимности), не хотел бы, чтобы теперь радикальное ливанское шиитское движение "Хезболлах" начало войну с Израилем.

Ряд государств, в том числе США и Германия, а также ЕС, признают "Хезболлах" террористической организацией, хотя некоторые считают это решение спорным из-за роли, которую политическое крыло "Хезболлах" с 1992 года играет в сменявших друг друга правительствах Ливана.

45-летний продавец из Бейрута считает, что "Хезболлах"представляет собой сдерживающий фактор, который не позволяет израильским военным вторгнуться в Ливан. "Они единственные, кто защищает нас", - сказал он DW. "Война никому не нравится, - добавил учитель из Бейрута. - Я бы хотел, чтобы они ("Хезболлах". - Ред.) были осторожны".

Что значит заявление лидера "Хезболлах"

Вот почему все внимание было приковано к лидеру "Хезболлах" Хасану Насралле, который на следующий день после гибели в ливанской столице функционера ХАМАС выступил с речью. Насралла назвал убийство аль-Арури "тяжелым опасным преступлением", но избежал конкретных угроз в адрес Израиля.

Некоторые политики и аналитики, давно наблюдающие за "Хезболлах", отметили, что тон его лидера был более агрессивным, чем в предыдущих выступлениях. Другие, в том числе министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб, похоже, считают, что "Хезболлах" - одна из самых важных политических сил в стране - вряд ли объявит войну Израилю.

"Мы надеемся, что они не пойдут на крупномасштабное столкновение… У нас есть много причин думать, что этого не произойдет", - заявил на прошлой неделе Бу Хабиб американскому телеканалу CNN. Никто в Ливане, включая "Хезболлах", этого не хочет, добавил министр.

Люди в Бейруте смотрят на улице обращение лидера "Хезболлах" Хасана Насраллы Фото: Hassan Ammar/AP Photo/picture alliance

В 2006 году израильские военные и "Хезболлах" вели разрушительную 34-дневную войну в Ливане после того, как боевики этой шиитской организации обстреляли территорию Израиля и напали на израильский пограничный патруль. Миллионы ливанцев были вынуждены покинуть свои дома в результате боевых действий, более 1000 человек были убиты, инфраструктура Ливана серьезно пострадала. После того, как в соответствии с резолюцией Совбеза ООН было объявлено прекращение огня, Израиль вывел войска с территории Южного Ливана.

С 2006 года "Хезболлах" значительно расширило свой арсенал и усовершенствовало вооружение, - заявил в ноябре Джеффри Фельтман, эксперт по внешней политике из американского Брукингского института. - Непреложная цель 150 тысяч ракет в распоряжении "Хезболлах" - удержать Израиль от массированной атаки на Иран или отомстить Израилю в случае крупномасштабного удара по Ирану".

Чего ожидать от "Хезболлах"

С 2006 года "Хезболлах" и Израиль - два заклятых врага - регулярно обстреливают друг друга ракетами на южной границе Ливана. По словам экспертов, это обычное явление, указывающее на то, что обе стороны, очевидно, принимают неофициальные правила поведения, основанные на сдерживании противника. Этим летом, за несколько месяцев до террористической атаки ХАМАС на Израиль 7 октября, премьер-министр Биньямин Нетаньяху открыто угрожал убить аль-Арури.

В ответ на заявления Нетаньяху лидер "Хезболлах" Насралла предупредил, что убийства являются "красной линией" для его организации - независимо от того, кто цель таких атак. Поэтому недавние события нарушили "баланс сдерживания", полагает Амаль Саад, преподавательница политологии в Кардиффском университете в Великобритании, давно занимающаяся исследованием движения "Хезболлах". Чтобы восстановить это, "Хезболлах" придется ответить, поясняет Саад.

Ракетные обстрелы на израильско-ливанской границе - обычная практика, говорят эксперты Фото: Jalaa Marey/AFP/Getty Images

Хотя в Израиле не исключили уничтожения лидеров ХАМАС, находящихся в Катаре и Турции, экспертам кажется это маловероятным. Катар играет важную дипломатическую роль в переговорах по освобождению заложников, захваченных 7 октября. Израиль также не хочет еще сильнее портить и без того напряженные отношения с Турцией. Поэтому наиболее вероятное место таких ударов - Ливан.

По словам Амаль Саад, "Хезболлах" прекрасно знает, что если не отреагирует на это, то, во-первых, Израиль может нанести удар по еще одной палестинской цели в Ливане; во-вторых, он будет фактически рассматривать это как слабость шиитской группировки. "Поэтому "Хезболлах" необходимо тщательно продумать свои действия, которые не вынудят Израиль ответить эскалацией, но станут сигналом о том, что не следует использовать Бейрут в качестве театра военных действий", - объяснила Саад.

"Никогда с 7 октября "Хезболлах" не оказывалась в столь деликатном положении, - подтвердил в своей статье Энтони Самрани, главный редактор ведущей ливанской газеты L'Orient-Le Jour. - Если "Хезболлах" ничего не предпримет, то откроет путь для новых нападений такого рода на своей территории. Но если ответ будет слишком сильным, это может развязать полномасштабную войну (с Израилем. - Ред.)".

По словам наблюдателей, "Хезболлах", похоже, не желает пока расширять свои военные операции или слишком жестко реагировать на любые провокации. Что касается Израиля, то поскольку общественность начинает выражать беспокойство по поводу числа погибших израильских солдат, наблюдатели предполагают, что Израиль теперь может перейти к более легко реализуемым операциям, таким как убийство аль-Арури. В своей речи Хасан Насралла предположил, что убийство высокопоставленного функционера ХАМАС позволит израильским политикам заявить о своего рода победе. Это может указывать на начало новой фазы конфликта - фазы с меньшей интенсивностью, пояснила Саад.

Смотрите также: