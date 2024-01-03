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"Хезболлах" пообещал отомстить Израилю за убийство аль-Арури

Даниил Сотников
3 января 2024 г.

Израиль не брал на себя ответственность за убийство в Бейруте одного из лидеров ХАМАС, в котором его обвиняет "Хезболлах".

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Обстрелы на границе Израиля и Ливана
Обстрелы на границе Израиля и ЛиванаФото: Ali Hashisho/XinHua/dpa/picture alliance

После убийства в столице Ливана Бейруте одного из лидеров террористической группировки ХАМАС возобновились обстрелы на израильско-ливанской границе, сообщает агентство dpa в среду, 3 января. Ливанская группировка "Хезболлах" обвинила Израиль в смерти главы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури и пообещало отомстить, передает агентство.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в среду зарегистрировала несколько запусков ракет из Ливана, нацеленных на израильские объекты. В ответ ЦАХАЛ атаковал места, откуда велись обстрелы.

В последние месяцы противостояние между израильской армией и "Хезболлах" шло в приграничном районе, однако после смерти Салех аль-Арури существует риск эскалации конфликта, подчеркивает dpa. Представитель ЦАХАЛ не стал комментировать смерть Салеха аль-Арури, в котором ливанская группировка обвиняет Израиль.

Забастовка на палестинских территориях

На следующий день после убийства аль-Арури школы, университеты, банки, рестораны и правительственные учреждения на Западном Берегу реки Иордан были закрыты из-за всеобщей забастовки. Несколько сотен человек провели мирную демонстрацию в Рамалле, пишет dpa со ссылкой на палестинские СМИ.

ЦАХАЛ провел несколько рейдов на территориях Западного берега, заявив, что в результате были арестованы шестеро разыскиваемых палестинцев и допрошены еще десятки. Связаны ли операции с убийством аль-Арури, не сообщалось.

Аль-Арури был вторым человеком в иерархической структуре ХАМАС. Израиль считал его вдохновителем ряда терактов на Западном берегу реки Иордан и ответственным за деятельность военного подразделения ХАМАС в регионе.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное террористическое движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 22 тысячи палестинцев. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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