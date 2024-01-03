Макрон призвал Израиль не допустить эскалации в Ливане

После гибели замглавы политбюро ХАМАС при взрыве в пригороде Бейрута движение "Хезболлах" объявило о намерении отомстить. Президент Франции созвонился с членом военного кабинета Израиля Ганцем.

После взрыва в пригороде Бейрута, при котором погиб замглавы политбюро палестинской террористической организации ХАМАС Салех аль-Арури, президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Израиль "избегать любого эскалирующего поведения, особенно в Ливане". Такую информацию распространила пресс-служба Елисейского дворца вечером во вторник, 2 января, после телефонного разговора главы французского государства с членом военного кабинета Израиля Бени Ганцем.

Отмечается, что подобные призывы к сдержанности Франция намерена и впредь доводить до сведения всех акторов в регионе, прямо или косвенно связанных с конфликтом между Израилем и террористической организацией ХАМАС.

Гибель замглавы политбюро ХАМАС аль-Арури

О гибели 57-летнего Салеха аль-Арури и двух его соратников сообщил ранее арабский телеканал Al Arabiya, указав, что взрыв в южном пригороде Бейрута Дахия стал следствием удара израильского беспилотника в опорном пункте ХАМАС.

Салех аль-Арури был вторым человеком в иерархической структуре ХАМАС. Израиль считал его вдохновителем ряда терактов на Западном берегу реки Иордан и ответственным за деятельность военного подразделения ХАМАС в регионе. Долгое время он рассматривался израильскими спецслужбами в качестве объекта для ликвидации. Еще до атаки ХАМАС на Израиль премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Аль-Арури "прекрасно знает, почему он и его друзья должны скрываться".

Пригород Бейрута Дахия контролирует ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах". После взрыва там его боевики объявили о намерении отомстить Израилю. Интенсивность перестрелок между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и "Хезболлах" на ливанской границе увеличилась с момента атаки боевиков ХАМАС на Израиль, отмечает агентство dpa.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 22 тысячи палестинцев. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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